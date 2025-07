Frankfurt (ots) - Uwe Esser, Prokurist und Geschäftsleiter TV beim Vermarkter ARD MEDIA, verlässt das Unternehmen nach 24 Jahren. Anlass ist die strukturelle Neuaufstellung des Unternehmens, die vor einem Jahr im Rahmen eines größeren personellen und strukturellen Revirements in Gang gesetzt wurde und im Laufe dieses Jahres abgeschlossen sein wird. "Man soll gehen, wenn es am schönsten ist. An dem Satz ist manch ...

mehr