ARD MEDIA knipst die Spotlights an

Entscheidungen live erleben - ARD MEDIA startet interaktive Roadshow

Mit einem rundum neu gedachten Konzept startet ARD MEDIA in diesem Herbst in die Agentur-Roadshow-Saison. Unter dem Motto "Entscheidungen" macht die Tour in vier Städten von Hamburg bis München Halt - und bricht bewusst mit gewohnten Formaten.

Im Mittelpunkt steht dabei nicht nur das überarbeitete Vermarktungsportfolio mit neuen, attraktiven Audio-Kombis und hochwertigen Premiumangeboten in TV, Information, News und Sport. Die Roadshow selbst wird zum Erlebnisraum für Entscheidungen: Das Publikum vor Ort bestimmt live, welche Themen auf der Bühne vertieft werden - und sogar, wie sich die Panels zusammensetzen.

"Mit Spotlight 2026 gehen wir einen neuen Weg in der Präsentation unseres Angebots", so Ralf Hape, CEO ARD MEDIA. "Wir machen aus einer klassischen Roadshow ein interaktives Format. Unsere Gäste entscheiden, worüber gesprochen wird, und mit wem. So entsteht Relevanz im Moment - und eine Bühne, die sich von Stadt zu Stadt verändert. Das hat bislang kein Vermarkter in Deutschland gewagt."

Neben Branchen-Insights und aktuellen Forschungsbeiträgen zur Werbewirkung dürfen sich die Teilnehmenden auf zwei außergewöhnliche Gäste freuen, die mit Medien nichts zu tun haben - dafür aber täglich Entscheidungen treffen, die weit über ihren eigenen Alltag hinausreichen.

Moderiert wird die Tour von Kate Menzyk (Hessischer Rundfunk), die die Teilnehmenden durch ein Programm führt, das eines klar macht: Veränderung beginnt mit Entscheidungen.

Teilnahmeregistrierung unter www.ard-media.de/spotlight2025.

Termine und Standorte:

11. November 2025: Hamburger Bucht, Grandeswerderstraße 5, 20457 Hamburg

18. November 2025: Isartalstudio, Isartalstraße 34, 80469 München

20. November 2025: Westhafen Pier 1, Rotfeder-Ring 1, 60327 Frankfurt am Main

25. November 2025: Seifenfabrik Dr Thompsons', Erkrather Str. 232, 40233 Düsseldorf

