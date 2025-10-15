ARD MEDIA GmbH

Noch mehr Kombi-Power in der Audio-Primetime

Mit einer Tagesreichweite von 75 Prozent und einer täglichen Mediennutzungsdauer von 190 Minuten bestätigt das aktuelle ma 2025 Audio II UPDATE die starke Performance der linearen und digitalen Ausspielwege von Audio. Reichweiten- und Wirkungspower versprechen auch die neuen Kombi-Angebote von ARD MEDIA. Mit über 117 Millionen Kontakten täglich (+3,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr) ist die ARD MEDIA Deutschland-Kombi die nationale Basiskombi für einen erfolgreichen Mediaplan. Mit in der Spitze über 12 Mio. Kontakten in der Stunde bietet sie in der neuen Vermarktungssaison den wirtschaftlichsten Tausendkontaktpreis von 5,22 Euro in der Zielgruppe 14-59 Jahre bei den nationalen Radioangeboten.

Kraftvolle und effiziente Werbewirkung zeichnen auch die neuen Kombi-Angebote von ARD MEDIA aus: Die ARD MEDIA Morningshow-Kombi setzt auf die Power der Audio-Primetime und geht als echte Premium-Kombi mit elf starken Sendermarken an den Start, darunter Bayern 1, SWR3, radio ffn, 1LIVE und dem Gewinner des Deutschen Radiopreis für die beste Morningshow, NDR2. Aufmerksamkeitsstarke Spotplatzierungen inklusive. Noch präziser planbar werden die Buchungsmöglichkeiten in der ARD Bundesliga-Berichterstattung: Neben den Premium-Werbeblöcken der ARD MEDIA Bundesliga-Konferenz, direkt vor und nach der live-kommentierten Bundesliga-Schlusskonferenz im Radio können Werbungtreibende in der ARD MEDIA Bundesliga-Umfeld von der direkten Nähe zur spannenden Berichterstattung rund um den Bundesliga-Spieltag profitieren.

Und als echter neuer crossmedialer Launch: die ARD MEDIA Pop + Pod: Sie kombiniert das Beste aus zwei Audio-Welten: Zwölf Radiosender werden um digitale Reichweiten aus dem hochwertigen Podcast-Portfolio der ARD MEDIA ergänzt. So entsteht eine starke Verbindung aus Tagesbegleitung und Wirkung - ein Angebot, das die Zielgruppen in allen Audio-Momenten des Tages erreicht und Botschaften nachhaltig im Ohr der Nutzer verankert.

Der multimediale Qualitätsführer ARD MEDIA GmbH vermarktet in seinem Geschäftsbereich TV/Bewegtbild den nationalen ARD-Sender Das Erste. Im Geschäftsbereich Audio vermarktet das Public-Private-Unternehmen die öffentlich-rechtlichen Radiosender sowie ausgewählte private Radioprogramme und Podcast-Angebote. Das gesamte Qualitätsportfolio steht national wie regional für die effektive Ansprache kaufkräftiger und exklusiver Zielgruppen, für hohe stabile Reichweiten sowie für überdurchschnittlich starke Werbewirkung und Effizienz auf allen relevanten Übertragungswegen. Ergänzt wird dieses Vermarktungsangebot durch fundierte Werbewirkungsforschung, begleitende Markt-Media-Studien sowie Service-Dienstleistungen rund um das Thema Mediaplanung.

