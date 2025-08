Aktion Deutschland Hilft e.V.

"Aktion Deutschland Hilft" stellt 500.000 Euro für Nothilfe in Gaza bereit

Mit der Soforthilfe reagiert das Bündnis auf die dramatische humanitäre Lage und fordert ungehinderten Zugang für Helfende

Bonn (ots)

Die humanitäre Situation für die Menschen in Gaza ist ungebrochen katastrophal. Weiterhin fehlen Nahrung, Wasser, überlebenswichtige Medikamente und sichere Unterkünfte. Für Hilfsorganisationen im Bündnis "Aktion Deutschland Hilft" ist es entscheidend Hilfsgüter vorzubereiten und vorzuhalten, um schnell Hilfe in großem Umfang leisten zu können, sobald Zugänge für Hilfslieferungen möglich sind. Das Bündnis "Aktion Deutschland Hilft" stellt daher 500.000 Euro bereit, um bestehende Hilfen der Bündnisorganisationen jetzt aufstocken zu können. Für umfassendere Unterstützung braucht es aber dringend einen ungehinderten und sicheren Zugang für humanitäre Organisationen.

Helfer:innen arbeiten Tag für Tag unter Lebensgefahr

Organisationen im Bündnis "Aktion Deutschland Hilft" arbeiten in Gaza mit lokalen Partnern oder eigenem Personal, um den betroffenen Menschen zu helfen. CARE beispielsweise ist in Gaza aktiv, um Trinkwasser aufzubereiten und zu verteilen. Die Johanniter sind über lokale Partner mit medizinischer Hilfe in sechs Gesundheitszentren vor Ort. Die Organisation berichtet aber von akuten Engpässen bei der Versorgung: "Die Mitarbeitenden unserer Partnerorganisationen leiden selbst an Hunger. Sie arbeiten unter katastrophalen Bedingungen mit Restbeständen von medizinischen Gütern", sagt Sophia Buller, Leiterin des Johanniter-Büros in Amman, Jordanien.

Tonnen von Hilfsgütern an Grenzen - wenige Kilometer weiter hungern die Menschen

Nach Einschätzungen der UN wären täglich 500 bis 650 beladene LKWs nötig, um die Menschen mit dem Nötigsten zu versorgen. Hilfsorganisationen und die UN warnen vor einer Hungersnot. Gleichzeitig stehen nur wenige Kilometer von der Grenze entfernt mehrere Tonnen von lebensnotwendigen Hilfsgütern bereit, die nicht zu den Menschen gelangen, weil viel zu wenige LKWs nach Gaza reingelassen werden. "Es ist eine absurde Situation, dass teilweise nur Kilometer liegen zwischen gefüllten Lagerbeständen und Menschen, die gerade verhungern könnten", so Buller.

"Aktion Deutschland Hilft", Bündnis deutscher Hilfsorganisationen, bittet um Spenden für die Not leidende Bevölkerung.

Spenden-Stichwort: "Nothilfe Nahost"

IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 (SozialBank)

Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.de

Kurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V.

"Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis renommierter deutscher Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihre Kräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Die mehr als 20 beteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in der humanitären Hilfe zusammen. Über den Zusammenschluss von "Aktion Deutschland Hilft" koordinieren die beteiligten Organisationen ihren Einsatz, sodass vor Ort keine Überschneidungen oder Versorgungslücken entstehen - und die Menschen im Katastrophengebiet die bestmögliche Hilfe erhalten. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto ruft das Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen im Katastrophenfall auf. "Aktion Deutschland Hilft" hat sich zum verantwortungsvollen Umgang mit Spenden verpflichtet und ist unter anderem zertifiziertes Mitglied im Deutschen Spendenrat. Über Einsatz und Wirkung der Spendengelder informiert das Bündnis in den jährlichen Finanzberichten: https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/wir-ueber-uns/finanzen/

