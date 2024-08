Domino's Pizza Deutschland GmbH

Domino's bringt Azubi Gewinner-Pizza 2024 aufs Menü

Ab dem 07. August erhältlich: Unsere Azubi Pizza 2024 - Nach einer Kreation von Wettbewerbsgewinner Justin aus Cottbus

Hamburg (ots)

Was macht den Domino's Spirit so besonders? Bei der Antwort auf diese Frage kommen unweigerlich unsere Azubis ins Spiel, die tagtäglich in unseren Stores mit viel Leidenschaft dafür sorgen, dass unsere leckeren Pizzen die Kundinnen und Kunden glücklich machen. Um die Arbeit und den Einsatz unserer Auszubildenden aus den Fachbereichen "Fachmann/Fachfrau für Systemgastronomie" und "Fachkraft für Gastronomie mit Schwerpunkt Systemgastronomie" zu wertschätzen, hat Domino's Pizza Deutschland den Azubi Pizza Wettbewerb ins Leben gerufen. Dabei wurden die Teilnehmenden dazu eingeladen, ihre eigene Pizza aus bestehenden Zutaten zu kreieren, diese zu kalkulieren und nach allen Richtlinien der Produktentwicklung folgend einer Fach-Jury zu präsentieren. 30 Azubis deutschlandweit folgten der Einladung in diesem Jahr und meldeten sich mit ihren Pizza-Kreationen zu dem internen Wettbewerb an.

Nach einer internen Vorentscheidung, wurden am 14. Mai die vier Finalisten Quentin aus Berlin, Jonas aus Lübben, Ilja aus Hamm und Justin aus Cottbus zum Finale nach Berlin eingeladen. Dort konnten sie ihre leckeren und teilweise außergewöhnlichen Kreationen der Jury aus Domino's Pizza Deutschland CEO Alexander Tauer, Group Head of Operations Compliance Kellie Taylor (ebenfalls Domino's Pizza) und Katja Falkenberg, Ausbildungsberaterin der IHK Berlin präsentieren. Nach intensiver Juryberatung stand dann am Ende ein Gewinner fest: Justin Severin aus Cottbus konnte mit seiner Präsentation und Pizzakreation "Sucuk Delight" mit Knoblauchsauce als Basis, Sucuk, Champignons, Paprika und Frühlingszwiebeln den Geschmack der Juror:innen treffen.

Als Gewinn erhalten alle Finalisten eine Einladung zu einer internationalen Storetour in die Niederlande, wo sie neben den Abläufen in den Stores vor Ort auch andere spannende Einblicke hinter die Kulissen von Domino's Pizza Niederlande erhalten.

Darüber hinaus erhält Justin, der aktuell das zweite Lehrjahr seiner Ausbildung zum Fachmann für Systemgastronomie absolviert, in diesem Jahr erstmals eine Beteiligung am Verkauf seiner Pizza in Höhe von 3 Cent je verkaufter Pizza Sucuk Delight. Weitere 2 Cent je verkaufter Azubi Pizza gehen darüber hinaus an die unternehmensnahe Charity Dominoid gGmbH, die damit wohltätige Zwecke unterstützt.

In der Zeit vom 07. August bis zum 15. September haben alle Kundinnen und Kunden von Domino's Pizza in Deutschland die Möglichkeit, Justins Pizza Sucuk Delight zu probieren.

