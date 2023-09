Domino's Pizza Deutschland GmbH

Individueller Genuss für jeden Geschmack: die neue Domino's Box

Hamburg (ots)

Mit der Einführung der Domino's Box überzeugt Domino's Pizza Deutschland ab sofort gleich zweimal: mit einem äußerst attraktiven Preis (ab 5,99 EUR) bei gleichzeitig großer Vielfalt im Menü. Die Frage nach herzhaft oder süß stellt sich nicht mehr, denn die Domino's Box ist so individuell wie dein Geschmack.

Verzichten muss ab sofort niemand mehr - denn guten Geschmack in bester Qualität gibt es auch für wenig Geld! Die Domino's Box überzeugt nicht nur mit einem günstigen Preisangebot ab bereits 5,99 Euro (Abholerpreis), sondern auch mit einer Vielzahl an Kombinierungsmöglichkeiten. Ob Salami-Fan oder Freund:in einer pflanzlichen Ernährung, herzhaft oder süß - die neue Domino's Box ist so vielseitig wie der Geschmack unserer Kund:innen.

Das Besondere an der Domino's Box ist die Zusammenstellung aus drei Komponenten: einer Pizza und zwei Beilagen. Dabei können die Kund:innen aus insgesamt zehn unterschiedlichen Pizzen (vegan, vegetarisch oder klassisch) in einer kleinen Größe von 18 cm wählen und sich zusätzlich für zwei Beilagen aus sieben Sides bzw. Desserts ihrer Wahl entscheiden. Zur Auswahl stehen unter anderem die beliebten Röstisticks oder die neuen Churros. Durch die individuelle Kombinierbarkeit können die Kund:innen ihr persönliches, individuelles Wunsch-Menü zusammenstellen.

"Mit der Domino's Box bieten wir unseren Kund:innen ein vielseitiges, schmackhaftes und vor allem preisgünstiges Produkt an. Marktforschung hat ebenfalls gezeigt, dass Kund:innen sich oftmals nicht nur für ein Single-Produkt entscheiden möchten, dem wirken wir mit dem Baukastenprinzip der Domino's Box entgegen. Ab sofort muss niemand zweimal überlegen, ob er oder sie auf das Dessert verzichten muss!" so Matthias Maier, Director Marketing bei Domino's Pizza Deutschland.

BILDMATERIAL finden Sie HIER: https://we.tl/t-UuS5DxxPbf [we.tl]

Bildrechte: ©Domino's Pizza Deutschland

