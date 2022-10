Kabel Eins

"Aufpoliert und abkassiert": PS-Profi Panagiota Petridou kämpft für Autoverkäufer um den besten Preis - ab Sonntag bei Kabel Eins

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Feilschen bis zum Zuschlag! Auto-Expertin Panagiota Petridou gibt ab Sonntag, 30. Oktober, zum ersten Mal Vollgas bei Kabel Eins. In "Aufpoliert und abkassiert: Panagiotas Auto-Schätze" (18:10 Uhr) zeigt sie den Händlern, wo der Auktionshammer hängt. Panagiota gilt nicht umsonst als die beste Autoverkäuferin Deutschlands. Sie nimmt es auch mit den härtesten Händlern auf. "In Zeiten, in denen jeder Cent mehr denn je zählt, stehe ich den Verkäufern mit Rat und Tat zur Seite", erklärt der PS-Profi.

Wenn das geliebte Auto zu teuer geworden ist, die Familie wächst oder nach einem Schicksalsschlag ein neues Gefährt her muss, wird der Autoverkauf zur emotionalen Herausforderung. Panagiota sorgt dafür, dass in der Auktionshalle alles fair und seriös zugeht. Sie kennt alle Tricks der Händler und lässt sich nicht ins Bockshorn jagen. Mit Herz, Fachverstand und einer gesunden Portion Schlitzohrigkeit ist sie immer auf Seite der Verkäufer. Dass es überhaupt zum Deal kommt, ist dabei aber natürlich nicht garantiert. Denn die Händler sind ebenfalls Profis im Feilschen und Wettbieten und machen es Panagiota und ihren Schützlingen alles andere als leicht.

Im Anschluss ab 20:15 Uhr feiern die beliebtesten Lkw-Fahrerinnen Deutschlands Jubiläum. Die "Trucker Babes" starten in ihre 10. Staffel bei Kabel Eins.

Der Sonntag bei Kabel Eins ab 30. Oktober:

"Aufpoliert und abkassiert: Panagiotas Auto-Schätze" um 18:10 Uhr

"Trucker Babes" um 20:15 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn.

"Aufpoliert und abkassiert: Panagiotas Auto-Schätze" wird von der Good Times Fernsehproduktions-GmbH produziert. "Trucker Babes" ist eine Produktion der Story House Productions GmbH.

Original-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuell