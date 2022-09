Kabel Eins

"Urlaub ahoi - Sommer, Sonne, Wellengang"- Kabel Eins geht ab Sonntag auf Kreuzfahrt

Unterföhring (ots)

Willkommen an Bord, Leinen los und die Weltmeere entdecken! Aus fünf Rudeln Landratten werden ab Sonntag bei Kabel Eins echte Seebären. In "Urlaub ahoi - Sommer, Sonne, Wellengang" erfüllen sich Menschen den Traum ihrer ersten Kreuzfahrtreise. Ob Inselhopping durch die Ägäis, Märchenreise im Persischen Golf oder Metal Cruise auf der Nordsee - die Routen der Urlauberinnen und Urlauber sind so unterschiedlich wie die Motivation für ihre Reisen: eine romantische Zeit zu zweit verbringen, Abrocken mit seinen Freunden, den Mann fürs Leben finden oder erneut in den Hafen der Ehe einlaufen.

Diese Freundinnen und Freunde, Paare und Familien stechen bei "Urlaub ahoi" in See:

Tanja (52) und Rüdiger (53) starten mit Tochter Chantall (21) ihre Märchenreise durch den Persischen Golf (u.a. Dubai und Abu Dhabi) und wollen nach 33 Jahren Ehe ihre Hochzeit im Stil von 1.001 Nacht nachholen. Gar nicht so einfach. Der Anzug für den Bräutigam ist da noch die kleinste Herausforderung. Wird es wirklich ein unvergesslicher Tag?

Daniela (31) und Miriam (35) machen Inselhopping in der Ägäis (u.a. Kreta, Rhodos und Mykonos) und wollen mit Amors Unterstützung den Mann fürs Leben finden - und dafür geben die abenteuerlustigen Frauen alles.

Chris (36), Thomas (39) und Manuel (39) rocken sich auf der Full Metal Cruise von Bremerhaven über Schottland nach England und wieder zurück und feiern einen Geburtstag-Überraschungs-Marathon für Chris.

Dennis (34) und Freundin Sandra (32) genießen frischverliebte Zweisamkeit auf ihrer Mittelmeer-Kreuzfahrt von der Adria bis zu den Balearen. Hier wird sich zeigen: Vertieft der Trip ihre Beziehung oder gerät die neue Liebe in Seenot?

Iris (58) und Gabi (57) gehen zum ersten Mal gemeinsam auf Reisen. Auf ihrer Nordic Tour entdecken die rheinischen Frohnaturen die traumhaften Landschaften Islands und Norwegens.

Das Format wird produziert von der MoveMe GmbH im Auftrag von Kabel Eins.

"Urlaub ahoi - Sommer, Sonne, Wellengang" - vier Folgen ab Sonntag, 11. September 2022, um 18:10 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn.

