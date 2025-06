G42

G42 gründet G42 Europe & UK

Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire)

G42 Europe & UK wurde unter dem gemeinsamen Vorsitz von Omar Mir sowie Marty Edelman ins Leben gerufen und treibt KI-Lösungen für den privaten Sektor und den Ausbau der Infrastruktur in der gesamten Region voran.

G42, das führende Unternehmen für künstliche Intelligenz und Spitzentechnologie mit Sitz in den VAE, gab heute die Gründung von G42 Europe & UK, einer Tochtergesellschaft mit Sitz in London, bekannt. Das Unternehmen wird sich darauf konzentrieren, maßgeschneiderte KI-Lösungen für Europa und den britischen Privatsektor zu liefern sowie mit Regierungen und der Industrie zusammenzuarbeiten, um den Aufbau kritischer KI-Infrastrukturen im Vereinigten Königreich und auf dem europäischen Festland zu unterstützen.

Der Vorsitz der G42 Europe & UK wird von zwei erfahrenen Technologieführern gemeinsam geführt:

Omar Mir, internationales Vorstandsmitglied bei World Wide Technology (WWT), verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der globalen Tech-Branche. Bei WWT hat Omar transformative Initiativen im Vereinigten Königreich, Europa, den USA sowie dem Nahen Osten angeführt und das Wachstum in den Bereichen 5G, Edge Computing, Cloud, KI-Services und -Lösungen vorangetrieben.

Marty Edelman, Group General Counsel von G42, beaufsichtigt die Rechts- und Compliance-Strategie für die verschiedenen weltweiten Aktivitäten der Gruppe und war maßgeblich an der Gestaltung des Governance-Rahmens von G42 beteiligt, als das Unternehmen in neue Märkte expandierte.

„Ich fühle mich geehrt, in diesem entscheidenden Moment den Co-Vorsitz der G42 Europe & UK zu übernehmen", so Omar Mir, Co-Vorsitzender der G42 Europe & UK. „Unser Ziel ist es, die bewährte KI-Expertise von G42 zu nutzen und sie für Unternehmen in Europa und dem Vereinigten Königreich zu lokalisieren, um die digitale Transformation voranzutreiben, die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern sowie eine stabile, souveräne KI-Infrastruktur in Partnerschaft mit öffentlichen und privaten Akteuren aufzubauen."

„Das Vereinigte Königreich und Europa sind ein dynamischer Markt mit immensen Möglichkeiten für KI-getriebene Innovationen", sagte Marty Edelman, Co-Vorsitzender und Group General Counsel, G42. „Mit der Einrichtung eines eigenen Zentrums in London stärken wir unsere Fähigkeit, unsere Kundschaft mit einem umfassenden Verständnis für regulatorische Fragen und erstklassigen Technologielösungen zu bedienen."

Die Gründung der neuen Einheit folgt auf die wachsende Dynamik von G42 in Europa, die durch die jüngsten Ankündigungen von Rechenzentren und Compute-Clustern in Frankreich und Italien sowie durch das steigende Interesse mehrerer anderer Länder in der Region gekennzeichnet ist.

G42 Europe & UK wird das Weltklasse-Netzwerk von Supercomputing-Knoten, Rechenzentren und KI-Kapazitäten von G42 nutzen, um skalierbare, sichere End-to-End-KI-Dienstleistungen zu erbringen – von der strategischen Beratung sowie Modellentwicklung bis hin zur Bereitstellung von Infrastruktur und Managed Services für Branchen wie Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Fertigung und Energie. Die neue Einrichtung wird auch mit nationalen und regionalen Stellen zusammenarbeiten, um Initiativen zur Datensouveränität voranzutreiben sowie die Einführung der KI-Infrastruktur der nächsten Generation zu unterstützen.

Informationen zu G42 G42 ist ein globales Unternehmen für künstliche Intelligenz und Cloud-Computing mit Hauptsitz in Abu Dhabi, VAE. Durch die Nutzung von Partnerschaften mit führenden Technologieanbietern und dem eigenen Portfolio – darunter Khazna, Core42, CPX, Presight und Inception – bietet G42 seinen Kunden weltweit souveräne Cloud-Lösungen, KI-Forschung und fortschrittliche Analysen. G42 setzt sich für verantwortungsvolle KI-Innovationen ein, die das Wirtschaftswachstum und den gesellschaftlichen Nutzen fördern.

Original-Content von: G42, übermittelt durch news aktuell