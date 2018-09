1 weiterer Medieninhalt

Mainz (ots) - Rund 10 Millionen Menschen in Deutschland (12 %) leben mit Typ 2 Diabetes (1). Bei den Betroffenen ist das Risiko für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung besonders hoch. Dazu gehören auch lebensbedrohliche Folgen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall (2).

Das Fatale: Da Diabetes oft lange Zeit ohne wahrnehmbare, schwerwiegende Symptome verläuft, wird das hohe Herzrisiko häufig unterschätzt. Noch immer versterben bis zu drei Viertel der Diabetes-Patienten an Herzinfarkt und Schlaganfall (3).

Mit der beigefügten Infografik klärt Novo Nordisk über den oft unterschätzten Zusammenhang zwischen Typ 2 Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf und gibt hilfreiche Tipps, wie Patienten ihr Herzrisiko aktiv senken können.

