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Sicher unterwegs: Zusatzschutz mit kurzfristigen Versicherungen

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Münster (ots)

Im Urlaub entstehen schnell Situationen, die vom gewohnten Alltag abweichen. Genau hier ist ein passender Versicherungsschutz entscheidend.

Endlich Urlaub - der Koffer ist gepackt und der Mietwagen am Zielort gebucht. Damit die schönste Zeit des Jahres nicht durch unerwartete Kosten getrübt wird, lohnt sich ein genauer Blick auf den Versicherungsschutz. Gerade kurzfristige Versicherungen oder Zusatzoptionen geben Sicherheit - wenn sie richtig gewählt sind.

Mietwagen im Urlaub: Kleine Details mit großer Wirkung

Ein Mietwagen bedeutet Flexibilität im Urlaub - gleichzeitig verlassen sich viele Reisende auf den Basisschutz des Vermieters. Doch der Versicherungsschutz ist häufig nur das Minimum und im Schadensfall können hohe Kosten entstehen.

Oft ist zwar eine Haftpflicht- und Kaskoversicherung im Mietpreis enthalten - der Schutz kann im Schadensfall jedoch teuer werden. Fachspezialistin Svenja Bils, Verkaufsförderung bei der LVM Versicherung, erklärt: "In vielen Ländern liegen die Deckungssummen deutlich unter dem Niveau, das Kundinnen und Kunden aus Deutschland gewohnt sind. Kommt es zu einem größeren Schaden, kann das schnell zu erheblichen finanziellen Belastungen führen."

Ein weiterer Punkt, der zumeist übersehen wird: Nicht alle Schäden sind in dem Versicherungsschutz bei der Mietwagenfirma enthalten. Gerade Reifen-, Glas- oder Unterbodenschäden sind klassische Lücken.

Wer auf Nummer sicher gehen möchte, prüft vorab:

Welche genauen Leistungen enthalten sind

Ob und wenn ja, wie hoch die Selbstbeteiligung ist und ob eine Reduzierung sinnvoll ist

Ob bestehende Versicherungen (z. B. Kreditkarte/Kfz-Police) greifen

Ob eine kurzfristige Zusatzversicherung eine sinnvolle Ergänzung sein kann

Kurzfristige Zusatzversicherungen: Ergänzung mit Augenmaß

Viele Anbieter werben auch mit kurzfristigen Zusatzpolicen - etwa zur Reduzierung der Selbstbeteiligung beim Mietwagen oder als Reiseversicherung. Diese können sinnvoll sein, sollten aber gezielt ausgewählt werden.

Oft besteht bereits ein gewisser Schutz über bestehende Versicherungen - etwa die eigene Kfz-Versicherung, eine Auslandsreiseversicherung oder Leistungen über Kreditkartenanbieter. Doppelversicherungen bringen dann keinen echten Mehrwert, kosten aber zusätzlich. Entscheidend ist daher nicht "mehr Versicherung", sondern "passender Versicherungsschutz".

"Kurzfristige Versicherungen sind kein Ersatz für eine gute Grundabsicherung, sondern eine sinnvolle Ergänzung", erklärt Bils. "Gerade vor Urlaubsreisen empfehlen wir, den eigenen Versicherungsschutz einmal bewusst zu prüfen. Wer weiß, was abgedeckt ist - und wo noch Lücken bestehen -, kann gezielt vorsorgen und vermeidet unnötige Risiken."

Über die LVM kann sowohl der Mietwagen für die nächste Reise mit LVM-Vorteil gebucht als auch der passende Versicherungsschutz mit dem LVM-Mietwagenschutz abgeschlossen werden.

Wer sich im Vorfeld informiert und die eigene Absicherung überprüft, fährt nicht nur entspannter, sondern auch deutlich sicherer. Denn am Ende gilt: Gute Vorbereitung ist der beste Reiseschutz.

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