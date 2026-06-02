LVM Versicherung

Gut abgesichert durch die Fußball-WM 2026 - für Fans, Feiernde und Veranstalter

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Münster (ots)

Public Viewing, Autokorso oder eine Reise zur Fußball-WM 2026 sorgen für Emotionen und besondere Erlebnisse. Damit daraus keine unangenehmen finanziellen Überraschungen entstehen, sollten Fans, Feiernde und Veranstalter ihren Versicherungsschutz im Blick behalten.

"Flanke, Kopfball, Tor ...", die Zeilen des musikalischen Fußball-Klassikers "Schwarz und Weiß" von Oliver Pocher aus dem WM-Jahr 2006 begeisterten Millionen Fans in ganz Deutschland. Nach den anschließenden Turnieren in Südafrika, Brasilien, Russland und Qatar geht es diesmal über den Atlantik - in die USA, nach Kanada und Mexiko.

Unter dem Motto "WE ARE 26" (deutsch: "Wir sind 26") fiebern die Fußballbegeisterten längst der bevorstehenden Weltmeisterschaft entgegen. Spätesten wenn der Ball rollt, wird eins der größte Sportspektakel dieses Planeten wohl auch die letzten Zweifler in seinen Bann ziehen. Ganz egal ob bei einer Reise in die WM-Stadien und -Städte, beim Public Viewing, im eigenen Garten, auf der Fanmeile, dem Wohnzimmer oder beim spontanen Autokorso nach einem gewonnenen Spiel.

Rund um die WM entstehen zahlreiche Alltagssituationen, in denen schneller etwas passiert, als man denkt. Die LVM empfiehlt daher, den eigenen Versicherungsschutz rechtzeitig zu prüfen, um sich gegen mögliche Risiken gut abzusichern - damit die Fußballbegeisterung abseits des Sports im besten Fall ungetrübt bleibt.

Fan-Events & Public Viewing: Verantwortung nicht unterschätzen

Sobald Feiern über den rein privaten Rahmen hinausgehen, etwa durch größere Gästezahlen, Technik oder Organisation, tragen Veranstalter Verantwortung für die Sicherheit. Kommt es zu Personen- oder Sachschäden, kann das schnell teuer werden. Eine Veranstalterhaftpflichtversicherung schützt hier vor den finanziellen Folgen.

Extra-Tipps für Fußballfans

Hausrat auf Reisen

Wer zur WM reist oder unterwegs ist, kann auf seine Hausratversicherung zählen: Mitgenommene Gegenstände sind auch im Urlaub abgesichert, etwa bei Einbruchdiebstahl oder Raub.

Tipp: Der Schutz gilt weltweit, in der Regel bis zu sechs Monate und mit begrenzter Entschädigung.

Fahrraddiebstahl beim Public Viewing

Während Spiele laufen, nutzen Diebe gezielt die Gelegenheit, Fahrräder zu stehlen.

Tipp: Vor Diebstahl schützen einangemessenes Schloss und das Anschließen an einem festen Gegenstand. Und wenn doch etwas passiert: über einen zusätzlichen Baustein in der Hausratversicherung kann der Diebstahl von Fahrrädern, Pedelecs und Anhänger auch außerhalb der Wohnung versichert werden - oft rund um die Uhr.

Arbeiten trotz Fußballfieber

Nach spannenden Spielen wird häufig länger gefeiert. Wer am nächsten Morgen zu spät kommt, muss in der Regel nicht sofort mit einer Kündigung rechnen. Wiederholte Verstöße können jedoch Konsequenzen haben.

Tipp: Frühzeitig mit dem Arbeitgeber sprechen. Flexible Arbeitszeiten, Überstundenabbau oder ein Urlaubstag helfen, WM-Euphorie und Beruf zu vereinbaren.

Wenn beim Kicken etwas kaputt geht

Ob im Garten, Hinterhof oder auf der Straße - ein Fußballspiel auch abseits der WM ist schnell organisiert, ein Schaden ebenso schnell passiert.

Verursacht ein Kind einen Schaden, übernimmt die private Haftpflichtversicherung der Eltern berechtigte Ansprüche.

Unberechtigte Ansprüche werden abgewehrt.

Für Kinder unter sieben Jahren (deliktsunfähig) greift die Schadenabwehr; viele Tarife leisten zusätzlich freiwillig bis zu bestimmten Höchstgrenzen.

Bei Erwachsenen ist die Lage eindeutig: Ihre Privathaftpflicht kommt für den berechtigten Schaden auf.

Eigene Glasschäden - etwa am Haus oder Wintergarten - sind dagegen nur über eine Glas- oder Hausratversicherung abgesichert.

Autokorso: Versicherungsschutz bleibt bestehen

Auch beim Autokorso nach einem WM-Sieg bleibt der Versicherungsschutz unverändert bestehen. Im Schadenfall gelten die üblichen Regeln: Wer den Unfall verursacht hat, der haftet.

Wichtig ist jedoch: Alkohol am Steuer ist tabu. Denn:

Verursacht ein Fahrer einen Unfall unter Alkoholeinfluss, kann ihn die Kfz - Haftpflichtversicherung an den Schadenskosten beteiligen oder den Versicherungsschutz komplett verweigern.

Haftpflichtversicherung an den Schadenskosten beteiligen oder den Versicherungsschutz komplett verweigern. Wer betrunken Auto fährt, riskiert zudem, dass Schäden am eigenen Auto - Teilkasko oder Vollkasko - nicht übernommen werden.

Zusätzlich droht eine Rückstufung im Schadenfreiheitsrabatt.

Zur WM 2026 ins Ausland: Gesundheit absichern

Wer Spiele in den USA, Kanada oder Mexiko live erleben möchte, sollte unbedingt eine Auslandsreisekrankenversicherung abschließen. Zwar übernehmen gesetzliche Kassen teilweise Behandlungskosten, jedoch bestehen wichtige Einschränkungen:

Rücktransporte nach Deutschland werden nicht bezahlt

Behandlungen müssen häufig vor Ort bezahlt werden

Erstattungen orientieren sich nur an deutschen Kostensätzen

Tipp: Eine private Auslandsreisekrankenversicherung übernimmt die Kosten für medizinisch notwendige Behandlungen und - wenn nötig - auch den medizinisch notwendigen Rücktransport.

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