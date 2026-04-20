Deutsche Umwelthilfe e.V.

Reiches Mythos der teuren Energiewende: Deutsche Umwelthilfe und Wirtschaftsverband Windkraftwerke machen den Vergleich mit Gas

Berlin (ots)

Angeblich hohe Systemkosten Erneuerbarer Energien - damit begründet Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche ihre auf fossile Energien ausgerichtete Politik und blockiert den Ausbau von Wind- und Solarkraft im Erneuerbaren Energien Gesetz (EEG).

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und der Wirtschaftsverband Windkraftwerke haben in einem Gutachten nachrechnen lassen: Wie hoch sind die Kosten für den Ausbau der Erneuerbaren im Vergleich zu neuen Subventionen für Gasförderung? Die Ergebnisse möchten wir Ihnen in einem digitalen Pressegespräch erläutern.

Wir bitten um Anmeldung unter presse@duh.de.

Teilnehmende:

Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer DUH

Lothar Schulze, Vorstandsvorsitzender Wirtschaftsverband Windkraftwerke

Ralf Bischof, Geschäftsführer RBID GmbH und Ersteller des Gutachtens

Datum:

Montag, 27. April 2026 um 9.30 Uhr

Einwahldaten:

https://l.duh.de/zoompg260427

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