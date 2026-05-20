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Warum viele Mittelständler trotz Digitalisierung ineffizient arbeiten – und wie die AUTOMATTERS GmbH Prozesse mit KI automatisiert

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Wilnsdorf (ots)

Steigende Auftragszahlen, Fachkräftemangel und immer komplexere Abläufe setzen viele Industrie- und B2B-Unternehmen massiv unter Druck. Trotzdem laufen zahlreiche interne Prozesse weiterhin manuell über Excel, E-Mails oder einzelne Insellösungen. Wie Unternehmen durch gezielte KI-Prozessautomation operative Entlastung schaffen und Wachstum ermöglichen können, erfahren Sie hier.

Mittelständische Industrie- und B2B-Unternehmen stehen vor einem strukturellen Dilemma. Einerseits nehmen Aufträge und Kundenanforderungen zu, andererseits laufen viele interne Abläufe noch immer manuell, zeitaufwendig und wenig effizient ab. Gewachsene Prozessstrukturen, die nie konsequent digitalisiert oder automatisiert wurden, verursachen unnötige Zeitverluste und binden Ressourcen, die an anderer Stelle fehlen. Häufig entsteht dabei die Annahme, dass mehr Wachstum automatisch mehr Personal erfordert. Gleichzeitig wird jedoch ein großer Teil der vorhandenen Arbeitszeit für einfache, wiederkehrende Tätigkeiten eingesetzt, die grundsätzlich automatisierbar wären. Das Ergebnis: Unternehmen stoßen an ihre operativen Grenzen, noch bevor sie ihr Potenzial voll ausschöpfen können. „Viele Unternehmen verfügen bereits über enormes Potenzial in ihren bestehenden Abläufen – dieses bleibt jedoch oft ungenutzt, weil Prozesse zu manuell organisiert sind und dadurch im Tagesgeschäft wertvolle Kapazitäten verloren gehen“, erklärt Philipp Stolz, Experte für KI-Prozessautomation bei der AUTOMATTERS GmbH.

„Durch gezielte Automatisierung lassen sich manuelle und wiederkehrende Aufgaben deutlich reduzieren, sodass Unternehmen vorhandene Kapazitäten effizienter einsetzen und Prozesse skalierbarer gestalten können“, betont Philipp Stolz. Genau darauf hat sich die AUTOMATTERS GmbH spezialisiert. Der Wirtschaftsinformatiker verfügt über langjährige Erfahrung im Industrie- und B2B-Umfeld und verbindet technisches Verständnis mit tiefem Prozesswissen aus der Praxis. Gemeinsam mit seinen Kunden analysiert er bestehende Abläufe, identifiziert Automatisierungspotenziale und entwickelt Lösungen, die interne Prozesse effizienter und skalierbarer machen. Neben der Prozessautomation bietet die AUTOMATTERS GmbH auch KI-Vertriebssysteme an, die innerhalb des Unternehmens von Simon Feller verantwortet werden. Beide Bereiche greifen dabei sinnvoll ineinander: Wenn Unternehmen durch strukturierte Vertriebssysteme mehr Anfragen und Aufträge erhalten, müssen auch die dahinterliegenden Prozesse effizient mitwachsen. Genau hier sorgt die Prozessautomation dafür, dass steigende Volumen verarbeitet werden können, ohne dass dafür permanent zusätzliches Personal aufgebaut werden muss.

Warum viele Unternehmen trotz Digitalisierung an Medienbrüchen scheitern

Viele Unternehmen verfügen heute bereits über digitale Systeme wie ERP-, CRM- oder Dokumentationslösungen. In der Praxis arbeiten diese jedoch häufig nicht vollständig miteinander. Informationen werden mehrfach übertragen, Daten manuell ergänzt oder Prozesse zusätzlich über Excel-Listen und E-Mails organisiert. Dadurch entstehen sogenannte Medienbrüche: Mitarbeitende wechseln ständig zwischen unterschiedlichen Anwendungen, gleichen Daten händisch ab oder übertragen Informationen mehrfach. „Oft liegt das Problem nicht in fehlender Software, sondern darin, dass Prozesse über Jahre gewachsen sind und nie konsequent auf Effizienz und Skalierbarkeit ausgerichtet wurden“, erklärt Philipp Stolz. Gerade bei steigendem Auftragsvolumen werden diese Brüche zunehmend zum Problem. Prozesse verlangsamen sich, Fehlerquoten steigen und wertvolle Arbeitszeit geht für repetitive Tätigkeiten verloren, die grundsätzlich automatisierbar wären.

AUTOMATTERS GmbH: Wie KI-Prozessautomation repetitive Aufgaben ersetzt

Genau an diesem Punkt setzt die Prozessautomation der AUTOMATTERS GmbH an. Das Ziel ist es, wiederkehrende und zeitintensive Aufgaben automatisiert abzuwickeln, damit Mitarbeitende entlastet und interne Abläufe effizienter gestaltet werden können. Dabei geht es nicht um komplizierte Technologieprojekte, sondern um konkrete Verbesserungen im Tagesgeschäft.

Automatisiert werden beispielsweise Dateneingaben, Angebotsprozesse, Auftragsverarbeitungen, Dokumentationen oder interne Workflows. Informationen werden automatisch zwischen Systemen übertragen, Bearbeitungsschritte standardisiert und Abläufe klar strukturiert. Gleichzeitig entsteht mehr Transparenz über bestehende Prozesse. Unternehmen erkennen genauer, wie Abläufe tatsächlich funktionieren, an welchen Stellen Zeit verloren geht und wo Optimierungspotenzial besteht. „Viele Unternehmen stellen erst im Zuge der Automatisierung fest, dass ihre Prozesse zuvor gar nicht klar definiert waren. Genau dort beginnt häufig der eigentliche Fortschritt“, erklärt Philipp Stolz.

Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass bestehende IT-Strukturen weiterhin genutzt werden können. Die Automatisierungslösungen werden gezielt in vorhandene Systeme integriert – etwa in ERP-Systeme oder bestehende Datenbanken. Unternehmen müssen ihre Prozesse also nicht komplett neu aufbauen, sondern können vorhandene Strukturen sinnvoll erweitern. „Viele Unternehmen versuchen, ihre Probleme mit immer neuen Tools zu lösen – echte Effizienz entsteht jedoch erst dann, wenn Prozesse durchgängig, klar strukturiert und intelligent automatisiert sind“, erklärt Philipp Stolz.

Warum Automatisierung Mitarbeitende entlastet statt ersetzt

Trotz der offensichtlichen Effizienzpotenziale begegnen viele Unternehmen dem Thema Automatisierung zunächst mit Skepsis. Häufig entsteht die Sorge, dass KI und automatisierte Prozesse vor allem dazu dienen sollen, Arbeitsplätze abzubauen. Die AUTOMATTERS GmbH verfolgt jedoch einen anderen Ansatz: Mitarbeitende sollen nicht ersetzt, sondern gezielt entlastet werden, damit sie sich stärker auf wertschöpfende Aufgaben konzentrieren können. Gerade vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels wird deutlich, wie wertvoll vorhandene personelle Ressourcen sind. In vielen Unternehmen verbringen qualifizierte Mitarbeitende täglich Stunden mit einfachen Routineaufgaben, die einen hohen manuellen Aufwand verursachen. Automatisierung schafft hier Freiräume für anspruchsvollere Tätigkeiten, die menschliches Fachwissen, Erfahrung und Kommunikation erfordern. Dadurch profitieren nicht nur Unternehmen, sondern auch die Mitarbeitenden selbst. Prozesse werden strukturierter, Arbeitsabläufe transparenter und operative Belastungen reduziert.

Skalierbares Wachstum braucht strukturierte Abläufe

Besonders relevant wird Prozessautomation, wenn das Auftragsvolumen steigt. Denn mehr Anfragen und Aufträge bedeuten auch höhere Anforderungen an interne Abläufe. Werden Prozesse nicht angepasst, entstehen schnell operative Engpässe in der Bearbeitung.

Hier zeigt sich auch die Verbindung innerhalb der AUTOMATTERS GmbH: Simon Feller verantwortet den Bereich KI-Vertriebssysteme und unterstützt Unternehmen dabei, planbar neue Anfragen und Aufträge zu generieren. Damit wächst die Nachfrage – gleichzeitig steigen jedoch auch die Anforderungen an die operative Umsetzung. Genau an diesem Punkt sorgt die Prozessautomation dafür, dass zusätzliche Volumen effizient und strukturiert verarbeitet werden können. Durch das Zusammenspiel von Philipp Stolz und Simon Feller entsteht ein skalierbarer Ansatz: mehr Nachfrage auf der einen Seite, effizientere Abläufe auf der anderen. Unternehmen können dadurch wachsen, ohne interne Teams dauerhaft zu überlasten oder Prozesse unnötig zu verlangsamen.

Fazit: Effiziente Prozesse werden zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor

Viele Industrie- und B2B-Unternehmen verfügen bereits über leistungsfähige Systeme und qualifizierte Mitarbeitende. Das eigentliche Problem entsteht häufig dort, wo Prozesse nicht miteinander verbunden sind und manuelle Abläufe unnötig Zeit und Ressourcen binden. Genau hier setzt die AUTOMATTERS GmbH an: durch die intelligente Verknüpfung bestehender Systeme, die Automatisierung repetitiver Aufgaben und den Aufbau skalierbarer Prozessstrukturen.

Für Unternehmen bedeutet das vor allem eines: Wachstum muss nicht zwangsläufig zu steigender operativer Belastung führen. Entscheidend sind Prozesse, die mit steigenden Anforderungen effizient mitwachsen können. „Nachhaltiges Wachstum entsteht dort, wo Unternehmen operative Effizienz nicht dem Zufall überlassen, sondern Prozesse bewusst skalierbar aufbauen“, erklärt Philipp Stolz abschließend.

Sie möchten interne Prozesse effizienter gestalten, manuelle Abläufe reduzieren und Ihr Unternehmen operativ skalierbar aufstellen? Dann melden Sie sich jetzt bei Philipp Stolz und dem Team der AUTOMATTERS GmbH und vereinbaren Sie einen Termin!

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