RTLZWEI: Erfolg mit Sozialreportagen am Dienstag

München, 12.11.2025 (ots)

Primetime: "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" mit 6,0 % MA (14-49)

Vorabend: 7,9 % MA für "Hartz Rot Gold" (14-49)

RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 5,8 % (14-49)

RTLZWEI erreichte am gestrigen Dienstag, den 11. November 2025, einen sehr guten Tagesmarktanteil von 5,8 % in der werberelevanten Zielgruppe. Dabei begeisterten vor allem die Sozialreportagen in der Primetime und bereits ab dem späten Nachmittag das Publikum.

Um 20:15 Uhr erreichte eine neue Folge von "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" 6,0 % bei den 14- bis 49-jährigen. In der jungen Zielgruppe der 14- bis 29-jährigen erzielte die Folge ebenfalls gute 8,5 % Marktanteil. Im Anschluss erreichte "Hartz und herzlich" aus Krefeld um 22:15 Uhr 4,4 % MA (14-49).

Bereits am Vorabend erzielte eine neue Folge der Reportagereihe "Hartz Rot Gold" um 17:05 Uhr 7,9 % MA. Anschließend um 18:05 Uhr begeisterte "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" mit 7,8 % Marktanteil (14-49) das Publikum.

Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.11; 11.11.2025; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV; produktbezogen; Paketnummer: 16036 vom 12.11.2025

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell