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Vom Rebranding zum Markt-Impact: puntus und LOUP holen Auszeichnung für exzellente Markenstrategie beim German Brand Award

Möglingen/Stuttgart (ots)

Die Marken-Experten der LOUP GmbH und die Digitalberatung puntus GmbH wurden beim renommierten German Brand Award 2026 ausgezeichnet. Die Jury ehrte die gemeinsame Arbeit in der Kategorie Excellence in Brand Strategy and Creation (Bereiche Brand Design und Corporate Brand).

Die Challenge: Ein Wendepunkt als strategische Chance

Die Ausgangslage im Jahr 2025 bot das perfekte Fundament für ein neues Kapitel: Durch den Verkauf der Namensrechte stand die etablierte USU Digital Consulting vor der Aufgabe, mit einem neuen Erscheinungsbild ihrer besonderen Positionierung den richtigen Auftritt zu verleihen.

Die Positionierung: Spezialisierung auf zukunftsweisende Kundensysteme

puntus entwickelt digitale Serviceprozesse, die das Leben der Menschen einfacher machen und garantiert dabei höchste Servicequalität, konsistente Kundenerlebnisse und maximale Kundenzufriedenheit. Mit jahrzehntelanger Erfahrung und Know-how passt puntus Bestandssysteme smart und effizient an die Anforderungen von morgen an. So entstehen skalierbare, kundenzentrierte und zukunftsweisende Lösungen, die echten Mehrwert bieten.

Ziel war ein eigenständiger Markenauftritt, der Herkunft, Kompetenz und Zukunftsambition vereint. Unter dem neuen Namen puntus und dem Leitmotiv "Aim high." entstand eine Consulting-Marke, die dafür steht, technologischen Wandel mit einem sehr hohen Anspruch an Beratungsqualität zu gestalten.

Die Transformation: Von innen nach außen zum "Game Changer"

Grundlage des Rebrandings war die Schärfung des bestehenden Markenprofils von innen heraus. Gelebte Werte und das tief verankerte Streben nach exzellenter Beratung bildeten dabei das Fundament für die gemeinsame Markenentwicklung.

Das neue Corporate Design spiegelt diese Entschlossenheit perfekt wider: Im Zentrum steht ein klares, regelbasiertes System aus Wortmarke, Typografiekonzept und einem reduzierten, kontrastreichen Farbsystem. Das Zusammenspiel dieser Elemente lädt die Marke mit Anspruch, Präzision und Seriosität auf und grenzt sie klar von generischen Tech-Ästhetiken ab.

Die Markenagentur LOUP hat dabei gemeinsam mit Partnern aus der BOLD & EPIC Unternehmensgruppe die neue Identität über alle Touchpoints hinweg operationalisiert - vom Brand Style Guide über die barrierefreie Website bis hin zum internen Merchandise.

"Hinter einer starken Marke steckt viel mehr als ein neues Design. Es braucht eine klare Strategie, Überzeugung und viele Menschen, die den Wandel mittragen. Die Auszeichnung ist ein großartiger Erfolg für unser gesamtes Team und eine Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind."

Daniel Strehl, Managing Director Growth & Market bei puntus

"Eine neue Marke ist nur so stark wie die Haltung, die sie transportiert. Mit dem neuen Auftritt haben wir genau das sichtbar und erlebbar gemacht, was wir in Gesprächen zu jedem Zeitpunkt gespürt haben. Dass dieser ehrliche Weg nun mit dem German Brand Award gekrönt wird, erfüllt uns mit Stolz und zeigt, dass echte Identität eine unglaubliche Energie freisetzt."

Denise Kurkowski, Geschäftsführerin bei LOUP

Das Resultat: Sichtbarkeit und Relevanz im Wettbewerb

Der Erfolg beim German Brand Award beweist, dass strategisch fundierte Markenführung ein messbarer Hebel für Wachstum und Differenzierung ist. puntus hat sich durch das Rebranding erfolgreich als eigenständiger, starker Player am Markt positioniert, während LOUP aufzeigen konnte, wie aus komplexen strategischen Herausforderungen preisgekrönte Markenerlebnisse entstehen.

Über puntus

puntus ist eine IT-Beratung, spezialisiert auf ganzheitliche Kundensysteme und digitale Service-Applikationen. Als 100%ige Tochter der USU Ventures AG agiert sie an den Standorten in Möglingen, Berlin, Bonn und München. Über 250 Experten in Beratung und Softwareentwicklung unterstützen Unternehmen und öffentliche Einrichtungen dabei, digitale Services auf höchstem Niveau zu realisieren. Zu den Kernleistungen zählen Cloud & Application Excellence, Customer Experience, Process Automation & AI sowie Lösungen für die Digitale Verwaltung und die Finanz- und Versicherungswirtschaft. Angetrieben vom Leitmotiv "Aim high." entwickelt puntus digitale Serviceprozesse für Unternehmen, die das Leben der Menschen einfacher machen. Höchste Service-Qualität, konsistente Kundenerlebnisse und maximale Kundenzufriedenheit stehen dabei stets im Mittelpunkt. www.puntus.com

Über LOUP

LOUP ist die Agentur für strategische Markenentwicklung, integrierte Markenführung und ganzheitliche Kommunikation. Wir übersetzen Unternehmensziele in klare Identitäten, die differenzieren, Relevanz stiften und nachhaltiges Wachstum sichern. www.loup.de

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