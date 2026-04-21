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puntus und Celonis bündeln Kompetenzen für regulierte Branchen im DACH-Raum

Möglingen (ots)

puntus und Celonis arbeiten künftig zusammen. Ziel der Partnerschaft ist es, Geschäfts- und Serviceprozesse in regulierten Märkten mithilfe der Process-Intelligence-Technologie von Celonis systematisch zu analysieren und wirksam zu verbessern. Dabei verbindet die Kooperation datenbasierte Prozessanalyse mit konkreter technischer Umsetzung - insbesondere in Umgebungen mit hohen Anforderungen an Compliance und Sicherheit.

Celonis analysiert digitale Prozessdaten aus bestehenden Enterprise-Systemen, macht Engpässe sowie Abweichungen transparent und sorgt für die kontinuierliche Optimierung der Prozesse.

puntus übernimmt die Implementierung der Celonis-Software und unterstützt Unternehmen sowie Einrichtungen der öffentlichen Hand bei der Einführung. Dazu zählen unter anderem die Umsetzung automatisierter Workflows, der Aufbau von Service-Portalen sowie der Einsatz von KI-gestützten Anwendungen im Serviceumfeld.

"Mit puntus gewinnen wir einen Partner, der Kunden bei der Implementierung unserer Software umfassend unterstützt und ihnen hilft, rasch Mehrwerte zu realisieren - insbesondere in stark regulierten Märkten im DACH-Raum", sagt Florian Schewior, Geschäftsführer DACH bei Celonis. "Gemeinsam stellen wir sicher, dass aus datenbasierten Erkenntnissen konkrete Verbesserungen im operativen Betrieb entstehen und Kunden messbare Fortschritte in ihren Kernprozessen erzielen."

"Gerade in komplexen Organisationen fehlt oft der klare Blick auf Abläufe und Abhängigkeiten", sagt Daniel Strehl, Managing Director Growth & Market bei puntus. "Die Kombination aus Process Mining und technischer Umsetzung hilft unseren Kunden, Komplexität zu reduzieren und Prozesse nachhaltig zu stabilisieren."

Fokus auf regulierte Branchen

Die Zusammenarbeit richtet sich insbesondere an Organisationen im öffentlichen Sektor sowie an Unternehmen aus den Bereichen Versicherungen, Banking und Energie. In diesen Branchen gelten hohe Anforderungen an Sicherheit, Nachvollziehbarkeit und Compliance.

puntus bringt langjährige Erfahrung im regulierten Umfeld ein und berücksichtigt Vorgaben wie BSI, DORA und DSGVO bei der technischen Umsetzung.

Von der Analyse zur Umsetzung

Die Partnerschaft verbindet die datenbasierte Prozessanalyse und -optimierung von Celonis mit der praktischen Implementierung durch puntus. Prozessdaten liefern konkrete Hinweise auf Verbesserungsbedarf. Gemeinsam mit den Kunden werden darauf aufbauend Maßnahmen priorisiert, geplant und umgesetzt.

Ziel sind stabile Abläufe, kürzere Durchlaufzeiten und eine höhere Transparenz im operativen Betrieb. Darüber hinaus liefert die Process-Intelligence-Plattform von Celonis den operativen Kontext, den KI-Systeme benötigen, um den gewünschten Return on AI (RoAI) zu erzielen.

Mit der Partnerschaft erweitert puntus sein Leistungsangebot im Bereich Prozessanalyse und -optimierung und stärkt seine Position in regulierten Märkten im DACH-Raum.

Diese Pressemitteilung ist abrufbar unter www.puntus.com

Über Celonis

Celonis sorgt dafür, dass Prozesse für Menschen, Unternehmen und den Planeten funktionieren. Die Celonis Process-Intelligence-Plattform basiert auf Process Mining und Künstlicher Intelligenz (KI) und kombiniert Prozessdaten mit geschäftlichem Kontext, um einen lebendigen digitalen Zwilling von Unternehmen zu schaffen. So ermöglichen wir es tausenden Unternehmen weltweit, ihr Geschäft besser zu verstehen und gemeinsam mit ihren Partnern intelligente Lösungen zu entwickeln, die ihre Prozesse fortlaufend optimieren und Mehrwerte in Milliardenhöhe erzielen.

Celonis hat seine Hauptsitze in München und New York City sowie mehr als 20 weitere Standorte weltweit. www.celonis.com

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puntus ist eine IT-Beratung, spezialisiert auf ganzheitliche Kundensysteme und digitale Service Applikationen. Als 100%ige Tochter der USU Ventures AG agiert sie an den Standorten in Möglingen, Berlin, Bonn und München. Über 250 Experten in Beratung und Softwareentwicklung unterstützen Unternehmen und öffentliche Einrichtungen dabei, digitale Services auf höchstem Niveau zu realisieren. Zu den Kernleistungen zählen Cloud & Application Excellence, Customer Experience, Process Automation & AI, sowie Lösungen für die Digitale Verwaltung und die Finanz- und Versicherungswirtschaft. Angetrieben vom Leitmotiv "Aim high." entwickelt puntus digitale Serviceprozesse für Unternehmen, die das Leben der Menschen einfacher machen. Höchste Service-Qualität, konsistente Kundenerlebnisse und maximale Kundenzufriedenheit stehen dabei stets im Mittelpunkt. www.puntus.com

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