Rekordquote für die rbb24 Abendschau vom rbb

Berlin (ots)

Die rbb24 Abendschau vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) erreicht in diesem Sommer neue Rekord-Reichweiten. Im Juli erzielte die halbstündige Sendung in der Hauptstadt einen durchschnittlichen Marktanteil von 40,2 Prozent. Das ist der höchste Wert in der rbb-Geschichte. Am Montag (4.8.) lief die rbb24 Abendschau sogar auf 53,3 Prozent aller in Berlin eingeschalteten Fernsehgeräte, ebenfalls ein Rekordwert.

"Das ist eine starke Team-Leistung für unser Publikum. Die Sendung punktet mit politischer Aktualität und starkem Fokus auf die Außenbezirke, etwa bei der Sommertour gemeinsam mit rbb 88.8", sagt Katrin Günther, geschäftsführende rbb-Programmdirektorin. Eine neue Wochenendserie stellt Berlin von A-Z vor, und die Reporter der rbb24 Abendschau melden sich regelmäßig live aus der ganzen Stadt.

Die rbb24 Abendschau berichtet seit 1958 über das Wichtigste aus Politik, Kultur, Wirtschaft und Sport, beleuchtet die Szenetrends und die Kiezgeschichten. Es gibt sie täglich von 19:30 Uhr bis 20:00 Uhr im rbb Fernsehen und in der ARD Mediathek.

