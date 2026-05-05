puntus GmbH

CIB und puntus schließen Partnerschaft für Workflow-Automatisierung und Document Lifecycle Management

München (ots)

CIB und puntus gehen eine strategische Partnerschaft ein. Ziel: Unternehmen und Behörden, die ihre Serviceprozesse digitalisieren und automatisieren wollen, erhalten eine durchgängige Lösung aus Prozesssteuerung, Dokumentenerstellung und digitaler Signatur. CIB liefert die Technologieplattform, puntus die Integrations- und Branchenkompetenz.

Die Technologie: CIB-Plattform für Prozesse und Dokumente

CIB entwickelt KI-gestützte Software-Lösungen für die Steuerung und Orchestrierung von Geschäftsprozessen sowie für das Document Lifecycle Management. Das Automatisierungsportal CIB flow und die Open-Source-BPM-Engine CIB seven ermöglichen es, Workflows zu modellieren, auszuführen und zu überwachen. Mit CIB coSys erstellt und befüllt CIB automatisiert rechtssichere Dokumente - von Bescheiden über Verträge bis hin zu individueller Kundenkorrespondenz. Weitere Komponenten decken die digitale Signatur, Dokumentenanzeige und Archivierung ab.

Die Integrationskompetenz: puntus als Systemintegrator

puntus ist eine IT-Beratung, spezialisiert auf ganzheitliche Kundensysteme und digitale Service-Applikationen. Insbesondere in den Kernbranchen öffentliche Verwaltung sowie Finanz- und Versicherungswirtschaft sind flexible und hochautomatisierte Serviceprozesse entscheidend für Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit. Bei der Realisierung und Modernisierung von Lösungen in diesem Umfeld kombiniert puntus die Produkte der CIB mit eigenen Services und weiteren marktführenden Technologien. So entstehen integrierte End-to-End-Lösungen für komplexe Systemlandschaften.

Stimmen zur Partnerschaft

"Unternehmen, die heute noch auf Camunda 7 setzen, brauchen einen klaren Migrationspfad - und Organisationen mit papierlastigen Prozessen einen konkreten Hebel zur Digitalisierung. Mit puntus haben wir einen Partner, der beides mit unserer Technologie beim Kunden umsetzt: technisch sauber und nah am laufenden Betrieb."

Georg Hatzelmann, Geschäftsführer, CIB software GmbH

"Die Digitalisierung, Effizienzsteigerung und Automatisierung von Serviceprozessen ist eine zentrale Aufgabe in vielen Branchen. Mit der CIB-Plattform und insbesondere CIB seven können wir als puntus unseren Kunden innovative und zukunftssichere Lösungen im Umfeld von Workflow und Document Lifecycle Management zur Verfügung stellen."

Michael Bartz, Director Digital Business, puntus.

Konkrete Anwendungsfälle im Fokus der Partnerschaft

Camunda-7-Ablösung: Camunda hat das End-of-Life für Camunda 7 angekündigt. Unternehmen, die heute Geschäftsprozesse mit Camunda 7 steuern, benötigen einen belastbaren Migrationspfad. CIB seven ist als Open-Source-BPM-Engine eine vollwertige Alternative mit erweitertem Funktionsumfang, darunter native BPMN-2.0-Unterstützung, integriertes Aufgabenmanagement und mandantenfähiger Betrieb. puntus unterstützt die Camunda 7-Anwender bei der Migration nach CIB seven und der nachfolgenden Weiterentwicklung.

Kundenportale mit Prozessautomatisierung: Beim Aufbau neuer Self-Service-Portale für Bürger oder Kunden übernimmt CIB seven die Prozesssteuerung im Backend, während CIB coSys die zugehörigen Dokumente - etwa Bewilligungsbescheide oder Vertragsbestätigungen - automatisiert erzeugt. puntus verantwortet die Portal-Entwicklung und die Integration in bestehende Fachverfahren und E-Akte-Systeme.

Digitalisierung papiergebundener Serviceprozesse: Ein typisches Szenario: Ein Versicherer bearbeitet Schadensmeldungen heute überwiegend manuell - Formulareingabe, Aktenanlage, Dokumentenerstellung, Unterschrift, Ablage. Mit der Kombination aus CIB flow, CIB coSys und digitaler Signatur lässt sich dieser Prozess durchgängig automatisieren: Vom strukturierten Eingang der Meldung über die automatische Erzeugung der Schadensakte und Korrespondenz bis zur rechtsverbindlichen digitalen Signatur und revisionssicheren Archivierung. puntus integriert diese CIB-Komponenten in die bestehende Systemlandschaft des Kunden.

Zielgruppen der Partnerschaft

Die Partnerschaft richtet sich an Organisationen mit komplex vernetzten Prozess- und Systemlandschaften, insbesondere öffentliche Einrichtungen, Finanzdienstleister, Versicherungen und Energieversorger. In diesen Branchen müssen Veränderungen an Geschäftsprozessen unter laufendem Betrieb, bei gleichzeitiger Einhaltung regulatorischer Anforderungen, umgesetzt werden - ein Umfeld, in dem die Kombination aus CIB-Technologie und puntus-Integrationskompetenz besonders wirksam ist.

Diese Pressemitteilung ist abrufbar unter www.cib.de und www.puntus.com

Über puntus

puntus ist eine IT-Beratung, spezialisiert auf ganzheitliche Kundensysteme und digitale Service-Applikationen. Als 100%ige Tochter der USU Ventures AG agiert sie an den Standorten in Möglingen, Berlin, Bonn und München. Über 250 Experten in Beratung und Softwareentwicklung unterstützen Unternehmen und öffentliche Einrichtungen dabei, digitale Services auf höchstem Niveau zu realisieren. Zu den Kernleistungen zählen Cloud & Application Excellence, Customer Experience, Process Automation & AI sowie Lösungen für die Digitale Verwaltung und die Finanz- und Versicherungswirtschaft. Angetrieben vom Leitmotiv "Aim high." entwickelt puntus digitale Serviceprozesse für Unternehmen, die das Leben der Menschen einfacher machen. Höchste Service-Qualität, konsistente Kundenerlebnisse und maximale Kundenzufriedenheit stehen dabei stets im Mittelpunkt. www.puntus.com

Über CIB

Die CIB Group mit Hauptsitz in München ist ein Technologie- und Softwareentwicklungsunternehmen. Seit 1989 ist CIB auf Digitalisierung, Prozessautomatisierung und KI spezialisiert und bietet heute über 200 Softwaremodule und Lösungen zur Automatisierung intelligenter Geschäftsprozesse an. Zu den Kunden zählen Banken, Versicherungen und öffentliche Verwaltungen, die auf die bewährten Lösungen von CIB vertrauen. www.cib.de

Original-Content von: puntus GmbH, übermittelt durch news aktuell