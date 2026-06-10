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MOVA Z70 Ultra Roller Complete setzt neue Maßstäbe bei der Reinigungsleistung

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Hamburg (ots)

MOVA hat heute die Markteinführung des Z70 Ultra Roller Complete angekündigt, dem neuesten Flaggschiff seiner Saugroboter-Serie mit Rollenmopp-Technologie.

Im Mittelpunkt des Z70 steht MOVAs weiterentwickelte Philosophie der "Deep Cleaning Endurance" (dauerhafte Tiefenreinigungsleistung). Dahinter steht die Überzeugung, dass echte Sauberkeit nicht bedeutet, schneller zu reinigen, sondern vom ersten Moment bis zum letzten Quadratmeter eine konstant hohe Reinigungsleistung aufrechtzuerhalten. Basierend auf der bewährten Z60-Plattform bietet der Z70 wichtige Verbesserungen bei der Reinigungseffizienz, der Überwindung von Hindernissen sowie der automatisierten Wartung.

Das Modell ist in zwei markanten Designvarianten erhältlich: dem Natural Stone Design mit einer robusten, von natürlicher Erosion inspirierten Steinoptik sowie dem Brushed Metallic Design mit einer eleganten Metalloberfläche und minimalistischem Erscheinungsbild.

Für Nutzer ergeben sich daraus drei zentrale Vorteile: Wischen mit Frischwasser in Echtzeit, eine lückenlose Reinigung des gesamten Zuhauses und ein deutlich reduzierter Wartungsaufwand.

Konstant frisches Wasser: Zuverlässige Reinigung bei jedem Wischvorgang

Eine der größten Schwächen herkömmlicher Saugroboter mit Rollenmopp oder rotierenden Wischmopps ist der Leistungsabfall während des Reinigungsvorgangs, da die Mopps zunehmend verschmutzen.

Um dieses Problem zu lösen, erweitert der Z70 Ultra Roller Complete das HydroForce(TM)-Rollensystem von MOVA um einen kontinuierlichen Vier-Stufen-Reinigungsprozess: Sprühen, Wischen, Abstreifen und Aufnehmen. Frischwasser wird fortlaufend auf die Rolle aufgebracht, während Schmutzwasser und Verunreinigungen in Echtzeit entfernt werden. Dadurch wird verhindert, dass Schmutz zwischen verschiedenen Räumen verteilt wird.

Zusätzlich wurde der Anpressdruck erhöht, um eingetrocknete Flecken, Fußspuren und hartnäckige Verschmutzungen noch effektiver zu entfernen.

Ein Hochgeschwindigkeits-System zur Auflockerung der Rollenfasern mit bis zu 800 Umdrehungen pro Minute sorgt zudem dafür, dass die Fasern aufgerichtet bleiben und dauerhaft optimalen Kontakt zum Boden haben. Verfilzungen werden reduziert und die Reinigungsleistung bleibt über den gesamten Reinigungsvorgang hinweg konstant.

Das Ergebnis ist eine gleichbleibend hohe Reinigungsleistung - vom Start bis zum Ende des Reinigungsvorgangs.

Maximale Reichweite: Mehr Fläche reinigen - ohne Unterbrechung

Effektive Reinigung ist nur möglich, wenn der Roboter sämtliche Bereiche des Zuhauses erreichen kann.

Der Z70 erweitert seine Flächenabdeckung durch eine Kombination aus Hardware- und Navigationsverbesserungen. Die KI-gestützte adaptive Kantenreinigung sorgt für bessere Ergebnisse entlang von Wänden und Fußleisten, während eine ausfahrbare Seitenbürste tief in Ecken und schwer zugängliche Bereiche gelangt.

Für Bereiche mit geringer Bodenfreiheit fährt die FlexScope(TM)-Navigation das LiDAR-Modul ein, sodass auch unter Betten, Sofas und Möbeln mit einer Höhe von mindestens 10 cm gereinigt werden kann.

Darüber hinaus kann der Roboter Hindernisse von bis zu 9 cm Höhe überwinden und bewegt sich mühelos über Türschwellen, Schiebetürschienen oder dicke Teppichkanten.

Wird ein Teppich erkannt, werden Rollenmopp und Seitenbürste automatisch angehoben. Gleichzeitig aktiviert sich eine Schutzabdeckung für den Rollenmopp. Dadurch gelingt der nahtlose Wechsel zwischen Nass- und Trockenreinigung, ohne Feuchtigkeit auf den Teppich zu übertragen.

Zusammen ermöglichen diese Technologien eine unterbrechungsfreie Reinigung selbst in komplexen Wohnumgebungen.

Einfache Wartung: Weniger Aufwand, geringere Betriebskosten

Neben der Reinigungsleistung wurde der Z70 gezielt darauf ausgelegt, den langfristigen Wartungsaufwand zu minimieren.

Eine neue Version mit Wasseranschluss verfügt über ein modulares Wassersystem, das die Installation vereinfacht und eine automatische Frischwasserbefüllung sowie Schmutzwasserentleerung ermöglicht. Dadurch wird ein nahezu vollständig automatisierter Betrieb zu einem attraktiven Preis realisierbar.

Um die Betriebskosten zusätzlich zu senken, wird jeder Z70 mit einem kostenlosen Zubehörpaket für ein Jahr ausgeliefert (Wert: rund 140 Euro). Dieses umfasst wichtige Verbrauchsmaterialien wie Filter, Seitenbürsten, Rollenbürsten und Reinigungslösung.

Zusätzlich gewährt MOVA eine dreijährige Garantie, die für langfristige Sicherheit sorgt.

Der MOVA Z70 Ultra Roller Complete baut auf den Stärken des Z60 auf und adressiert gezielt zentrale Nutzeranforderungen. Das Ergebnis sind eine höhere Reinigungsleistung, eine größere Flächenabdeckung, intelligentere Automatisierung und ein insgesamt komfortableres Nutzungserlebnis.

Von der kontinuierlichen Frischwasserreinigung über die unterbrechungsfreie Navigation bis hin zur starken Saugleistung und dem wartungsarmen Design wurde jede Verbesserung mit einem Ziel entwickelt: eine konstant hohe Reinigungsleistung im gesamten Zuhause.

Verfügbarkeit

Zum Launch ist der MOVA Z70 Ultra Roller Complete zum Preis von 1.399 Euro erhältlich. Vom 15. bis 26. Juni 2026 profitieren Käufer von einem zeitlich begrenzten Frühbucherrabatt in Höhe von 200 Euro.

Erhältlich ist das Modell über den MOVA-Onlineshop sowie bei Amazon, MediaMarkt, OTTO und Cyberport.

Mehr dazu: https://de.mova.tech/products/z70-ultra-roller-saugroboter-kommt-bald

Ab 15.6. bestellbar bei Amazon unter: https://www.amazon.de/dp/B0GWJYLKPK?th=1

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