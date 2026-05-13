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MOVA bringt den V70 Ultra Complete mit erweiterter Reichweite und nachhaltig-beutellosem Design auf den Markt

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Hamburg (ots)

MOVA bringt heute seinen Flaggschiff-Saugroboter, den MOVA V70 Ultra Complete, auf den Markt. Er wurde entwickelt, um ein seit langem bestehendes Problem bei der Haushaltsreinigung zu adressieren: Kanten, Ecken und Bereiche unter niedrigen Möbeln, die von herkömmlichen Saugrobotern häufig nicht erreicht werden.

Um eine gleichmäßigere Reinigung in realen Wohnumgebungen zu ermöglichen, kombiniert der MOVA V70 Ultra Complete erweiterte Reichweite, Hindernisüberwindung, Saugkraft und wartungsarmen Betrieb. So sorgt er für eine konsistentere und vollständigere Reinigung im gesamten Zuhause und führt zugleich ein nachhaltigeres, beutelloses Design für die Staubaufnahme ein.

Branchenweit erstes MaxiReachX: Mehr Reichweite dort, wo andere nicht hinkommen

Im Zentrum des V70 steht das MaxiReachX-System mit einer branchenweit ersten 16-cm-Moppverlängerung in Kombination mit einer 12-cm-adaptiven, ausfahrbaren Seitenbürste.

Dieser doppelte Verlängerungsmechanismus ermöglicht es dem Roboter, tief in Ecken, entlang von Wänden und unter flache Möbel zu gelangen - also in Bereiche, die herkömmliche Saugroboter oft nicht erreichen. Das System passt sich dynamisch an unterschiedliche Grundrisse an und sorgt auch in engen oder komplexen Bereichen für zuverlässigen Kontakt zur zu reinigenden Fläche.

Durch die Reduzierung von Lücken an Kanten und schwer erreichbaren blinden Flecken verringert der V70 den Bedarf an manueller Nachreinigung und kommt einer echten Reinigung des gesamten Zuhauses näher.

EcoCyclone Beutelloses System: Weniger Wartung, weniger Abfall

Über die Reinigungsleistung hinaus ist der V70 darauf ausgelegt, die langfristige Nutzung zu vereinfachen und zugleich die Umweltbelastung zu reduzieren. Das beutellose EcoCyclone(TM)-Staubsammelsystem macht Einweg-Staubbeutel überflüssig und ersetzt sie durch einen vollständig auswaschbaren Staubbehälter, der bis zu 100 Tage freihändige Nutzung ermöglicht.

Durch den Wegfall von Verbrauchsmaterialien reduziert MOVA laufende Kosten und minimiert zugleich Abfall - für einen nachhaltigeren Ansatz bei der täglichen Haushaltsreinigung.

Bis zu 9 cm Hindernisüberwindung: Reinigung ohne Unterbrechung

Die Reinigungsleistung wird häufig nicht durch die Saugkraft begrenzt, sondern durch die Mobilität. Türschwellen, Schienen und unebene Böden können Reinigungszyklen unterbrechen oder den Zugang zu bestimmten Bereichen vollständig verhindern.

Mit seinem StepMaster System 2.0 kann der V70 Hindernisse mit einer kombinierten Höhe von bis zu 9 cm überwinden (2 × 4,5-cm-Stufen). Dadurch bewegt er sich nahtlos zwischen Räumen und über unterschiedliche Oberflächen hinweg.

So wird sichergestellt, dass die Reinigung im gesamten Zuhause ohne Unterbrechung fortgesetzt wird - insbesondere in Grundrissen, in denen Höhenunterschiede häufig vorkommen.

40.000 Pa Saugkraft: Leistungsstarke Reinigung auf allen Oberflächen

Passend zu seiner erweiterten Reichweite und Mobilität liefert der V70 bis zu 40.000 Pa Saugkraft, angetrieben von einem Hochgeschwindigkeitsmotor und einem optimierten Luftstromsystem.

Dies ermöglicht die wirksame Entfernung von Feinstaub, gröberem Schmutz und Haaren sowohl auf Hartböden als auch auf Teppichen. Ein Anti-Tangle-Bürstensystem sorgt zudem für stabile Leistung über die Zeit und reduziert den Wartungsaufwand im täglichen Gebrauch.

Das Ergebnis ist nicht nur starke Saugkraft auf dem Papier, sondern zuverlässige Reinigungsleistung im gesamten Zuhause.

Vollautomatische Reinigung bei minimalem Aufwand

Der V70 wird von einer All-in-One-Basisstation unterstützt, die zentrale Wartungsaufgaben automatisiert, darunter Staubaufnahme, Moppwäsche, Trocknung und Nachfüllen der Reinigungslösung.

Mit70 °C heißer Lufttrocknung und 100 °C beheizter Waschbrettreinigung hält das System die Hygiene aufrecht und minimiert zugleich den Aufwand für Nutzerinnen und Nutzer.

So ist sichergestellt, dass der Roboter jederzeit für den nächsten Reinigungszyklus bereit ist - und dauerhaft einen hohen Reinigungsstandard bei minimalem Aufwand liefert.

Verfügbarkeit und Einführungsangebot

Der MOVA V70 Ultra Complete wird ab dem 13. Mai 2026 erhältlich sein über:

die offizielle MOVA-Website

Amazon

wichtige Handelspartner, darunter MediaMarktSaturn (MSD), mit Verfügbarkeit in rund 350 Märkten in Deutschland

Der V70 ist ab 13. Mai für begrenzte Zeit zu einem Vorzugspreis Preis 1.249 Euro erhältlich. Für den Einführungszeitraum vom 13. bis 22. Mai kombiniert MOVA eine Preisreduktion von 150 Euro mit einem Extra Zubehör-Kit im Wert von 169 Euro, das standardmäßig enthalten ist, sowie einer dreijährigen Garantie. Daraus ergibt sich ein gesamter Mehrwert von 319 Euro.

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