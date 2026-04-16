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MOVA setzt neuen Standard im Smart Living: V70 Ultra Complete Saugroboter mit erstem ausfahrbaren Reinigungssystem

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Hamburg (ots)

MOVA, eine aufstrebende Premium-Marke für KI-gestützte Smart-Living-Lösungen, hat heute im Rahmen eines europäischen Produktlaunch-Events seine neueste Produktgeneration vorgestellt. Im Mittelpunkt steht der neue V70 Ultra Complete - ein Saugroboter der nächsten Generation, der eine der größten Herausforderungen der Kategorie adressiert: schwer erreichbare Kanten und verborgene Bereiche.

Zentrales Leitmotiv des Launches ist MOVAs "Beyond the Edge"-Vision. Sie steht für die Weiterentwicklung des Unternehmens von einem reinen Robotik-Start-up hin zu einer umfassenden Smart-Living-Marke mit Lösungen für die Home Cleaning, Outdoor-Pflege, innovative Lösungen und Energiemanagement.

"Wir bauen ein Intelligentes MOVA-Universum auf", sagt Kurt Wang, WEU Sales Director bei MOVA. "Unser Fokus verschiebt sich von einzelnen Produkten hin zu einem vernetzten Ökosystem - und weg vom Wettbewerb um technische Spezifikationen hin zu einem umfassenden Nutzererlebnis."

V70 Ultra Complete: Der erste Saugroboter der Branche mit einer 16 cm Mop-Verlängerung

Mit dem MaxiReachX(TM)-System wurde der V70 Ultra Complete speziell dafür entwickelt, schwer erreichbare Bereiche zu reinigen, die herkömmliche Saugroboter oft auslassen. Im Zentrum dieses Systems stehen zwei branchenweit einzigartige Innovationen:

16 cm MaxiReachX(TM) Mop-Verlängerung

Mit einer branchenführenden Reichweite und einem besonders schlanken Design dringt der Wischmopp deutlich tiefer in enge Zwischenräume vor und erreicht so eine bis zu dreifach höhere Reinigungsleistung an Ecken und Kanten. Ein adaptives Mehrwinkel-System sorgt zudem für eine präzise Navigation rund um Möbel und empfindliche Objekte.

12 cm MaxiReachX(TM) Seitenbürsten-Verlängerung

Die Seitenbürste fährt automatisch aus, sobald enge Zwischenräume erkannt werden, und entfernt Staub zuverlässig entlang von Wänden, in Ecken und in Bereichen mit geringer Bodenfreiheit, die sonst oft unerreicht bleiben. In Kombination mit dem besonders schlanken Design gelingt, was bislang als unmöglich galt: die Reinigung von Spalten mit einer Breite von nur 3,8 cm.

Ein weiteres Highlight ist das beutellose EcoCyclone(TM) Staubsammelsystem. Es kommt ohne Einweg-Staubbeutel aus und ermöglicht bis zu 100 Tage wartungsarmen Betrieb ohne manuelles Entleeren - das reduziert sowohl den Wartungsaufwand als auch die Umweltbelastung.

Seine beeindruckende Gesamtperformance verdankt der V70 einer Kombination aus 40.000 Pa Saugkraft, der Fähigkeit, bis zu 9 cm hohe Hindernisse zu überwinden, einem einfahrbaren Navigationssensor sowie einer intelligente Routenplanung mit der Fähigkeit, über 300 verschiedene Objekte zu erkennen.

Im Vergleich zu früheren Schnelllade-Modellen kommt der V70 per 6.400-mAh-Akku mit Smart-Resume-Funktion auf eine um 30 % schnellere Ladezeit (im Vergleich zum V50) und sorgt so auch in größeren Haushalten für eine unterbrechungsfreie Reinigung.

Optional ist zudem ein Auto Water Refill & Drain Kit erhältlich, das den Wartungsaufwand weiter reduziert, indem es das Nachfüllen von Frischwasser und das Abführen von Schmutzwasser automatisiert.

Z70 Ultra Roller Complete: Verbesserte Frischwasser-Roller-Technologie für die Reinigung des ganzen Zuhauses

Neben dem V70 stellte MOVA auch den Z70 Ultra Roller Complete vor, der eine zentrale Schwachstelle beim Wischvorgang adressiert: den Einsatz zunehmend verschmutzten Wassers während der Reinigung.

Aufbauend auf dem Vorgängermodell Z60 Ultra Roller Complete bietet der Z70 eine Reihe gezielter Weiterentwicklungen, die speziell auf größere Haushalte und anspruchsvollere Reinigungsszenarien ausgelegt sind.

Der Z70 hebt die Reinigungstechnologie auf ein neues Niveau - vom einfachen Wassereinsatz hin zu einer Hochdruck-Frischwasserzirkulation und von der alltäglichen Reinigung hin zur ganzheitlichen Reinigung des gesamten Zuhauses. Möglich wird dies durch drei zentrale Innovationen, die auch in komplexen Wohnumgebungen für konstant überzeugende Ergebnisse sorgen:

Optimierte Reinigung von Kanten und Ecken

Eine überarbeitete Reinigungsstruktur in Kombination mit der MaxiReach(TM) Dual-Extension aus Bürste und Mopp verbessert die Reinigung entlang von Wänden sowie in Ecken deutlich. Seitliche Sensoren ermöglichen eine präzise Führung entlang von Kanten, während eine adaptive Walzenkompression von 52 mm für einen engeren und zugleich schonenden Kontakt mit Oberflächen sorgt.

Verbesserte Hindernisüberwindung

Eine optimierte Mobilität ermöglicht es dem Roboter, Hindernisse von bis zu 9 cm zu überwinden. Dadurch bewegt er sich deutlich souveräner über Türschwellen und durch komplexe Wohnumgebungen.

Optimierte Leistung und Druckbalance

Mit bis zu 30 % längerer Laufzeit, 36.000 Pa Saugkraft und 18 N Anpressdruck sorgt der Z70 für gleichmäßigere Reinigungsergebnisse - auch auf größeren Flächen.

Insgesamt positionieren diese Weiterentwicklungen den Z70 als leistungsstarken und ausgewogenen Nachfolger, der insbesondere für Nutzer entwickelt wurde, die im Vergleich zur vorherigen Generation maximale Reinigungsleistung, mehr Effizienz und gesteigerte Zuverlässigkeit erwarten.

MOVA Poolroboter Rover X10: Für eine lückenlose Poolreinigung von der Wasserlinie bis zum Grund

MOVA ist auf Expansionskurs - und bringt im Zuge dessen seine intelligenten Automatisierungslösungen nun auch im Außenbereich zum Einsatz. Der Poolroboter Rover X10 vereint dafür sieben zentrale Reinigungsaufgaben in einer einzigen autonomen Lösung: Oberflächenreinigung, Wandreinigung, Bodenabsaugung, Wasserlinienreinigung, Stufenreinigung, Navigation in Ecken und die Bewältigung von Gefällen. Eine Förderleistung von 38.000 Litern pro Stunde und 360° AquaScan(TM)-Mapping machen die Poolpflege so komfortabel wie nie zuvor.

Das EdgeDrive(TM)-Bürstensystem passt sich flexibel an die Konturen des Pools an, während die PoolNav(TM)-Steuerung mithilfe dynamischer Routenplanung optimale Reinigungswege auch in komplexen Unterwasserumgebungen berechnet. Von der Wasserlinie bis zum Beckenboden, von der Oberfläche bis in die Ecken arbeitet der Rover X10 als ganzheitliches Reinigungssystem.

Mehr Energieunabhängigkeit mit dem LumeGret Solarsystem

Das LumeGret Solarsystem vervollständigt MOVAs Vision für 2026, indem es die letzte Hürde für nachhaltiges Wohnen beseitigt: die Zugänglichkeit.

Die LumeGret-Serie ist als Plug-and-Play-Lösung konzipiert und kommt ohne aufwendige Installation durch Fachpersonal aus - das spart Zeit und Kosten. Dank ihrer vielseitigen Einsatzmöglichkeiten lässt sie sich flexibel in unterschiedlichen Wohnsituationen nutzen. Bereits innerhalb von 30 Minuten kann LumeGret auf einem Balkon mit einem herkömmlichen Stromanschluss installiert und in Betrieb genommen werden.

Erhältlich in zwei skalierbaren Varianten - dem A2000 (1,92-9,6 kWh) und dem A4000 (4-20 kWh) - bietet LumeGret eine Plug-and-Play-Installation, die KI-gestützte Optimierung LumeGret Orbit(TM) zur Maximierung des Eigenverbrauchs sowie die FluxCharge(TM)-Technologie für ein intelligentes Laden von Elektrofahrzeugen mit bis zu 2,5 kW ermöglicht. Der A4000 ist auf langfristige Wirtschaftlichkeit ausgelegt und überzeugt mit einer Lebensdauer von bis zu 20 Jahren, 10.000 Ladezyklen und einer 10-jährigen Garantie - abgesichert durch ein fortschrittliches Batteriemanagementsystem (BMS). Der A2000 legt den Fokus auf erhöhte Sicherheit und bietet ein vierstufiges Schutzkonzept, ein integriertes Aerosol-Löschsystem sowie eine zuverlässige Performance unter unterschiedlichsten Bedingungen. Damit führt LumeGret MOVAs "Beyond"-Philosophie konsequent fort und erweitert sie um Lösungen für den Umgang mit den Grenzen endlicher Energieressourcen.

Wichtige Vorteile:

- Flexible Plug-and-Play-Installation

- Hocheffiziente Nutzung von Solarenergie in beiden Modellen

- Bidirektionales Energiemanagement

- App-Steuerung, um das System jederzeit zu überwachen und zu steuern

- Erweitertes Sicherheitskonzept

- Wirtschaftliche Vorteile und attraktive Amortisation

- Integration von Elektrofahrzeugen (EV)

Vom Konsum zur eigenen Fertigung: Der Palette 300 3D-Drucker setzt mit dem OmniElement-System zum automatischen Düsenwechsel neue Branchenmaßstäbe

Eine der bedeutendsten strategischen Weiterentwicklungen von MOVA ist der Palette 300 - ein 12-in-1-Multi-Material-3D-Drucker. Er befähigt Kunden, ihre eigenen Ideen nach ihren eigenen Vorstellungen umzusetzen.

Ausgestattet mit dem OmniElement(TM)-System zum automatischen Düsenwechsel, einer Dual-Channel-Zuführungstechnologie sowie industrieller Präzision von ±0,02 mm erreicht der Palette 300 Druckgeschwindigkeiten von bis zu 800 mm/s und reduziert den Materialabfall im Vergleich zu herkömmlichen Multi-Material-Systemen um 90 %.

53 intelligente Sensoren und vier KI-Kameras ermöglichen eine Echtzeit-Fehlererkennung sowie eine automatische Kalibrierung. In Kombination mit der RFD-6 Filamentbox, die über den gesamten Druckprozess hinweg für eine optimale Trocknung des Materials sorgt, bietet das System zudem eine integrierte Softwareplattform. Diese erlaubt es Nutzern, ihre Geräte zu konfigurieren, Druckdaten aufzubereiten (Slicing), Druckaufträge zu starten und zu steuern - und macht den Palette 300 zu einer echten All-in-One-Lösung.

Mit der Fähigkeit, bis zu 36 Farben und 12 Materialien - von PLA über Carbonfaser bis hin zu flexiblem TPU - zu verarbeiten, verbindet der Palette 300 intelligente Technologie mit menschlicher Kreativität. So werden Nutzer von Konsumenten standardisierter Produkte zu den Designern ihrer individuellen Lösungen.

Verfügbarkeit

Der MOVA Rover X10 ist bei Amazon bereits mit einem Startrabatt erhältlich: https://ots.de/4lHmRP

Der V70 Ultra Complete wird ab Mai 2026 in ausgewählten europäischen Märkten erhältlich sein. Die weiteren Produkte - darunter der Z70 Ultra Roller Complete, der Rover X10, der Palette 300 sowie das LumeGret Solarsystem - werden im zweiten Quartal eingeführt.

Gemeinsam unterstreichen diese Innovationen MOVAs Anspruch, über einzelne Geräte hinauszugehen und ein vernetztes Ökosystem zu schaffen, das den Alltag spürbar erleichtert.

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