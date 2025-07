SWR - Südwestrundfunk

30 Jahre "SWR3 New Pop Festival": Live-Musik von angesagten Talenten und Superstars an vier Tagen

Baden-Baden (ots)

18. bis 21. September 2025 in Baden-Baden / Tickets ab 10. Juli auf SWR3tickets.de / Kostenlose An- und Abreise für Konzertgäste durch Nahverkehrszüge in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland

In diesem Jahr feiert der Radiosender SWR3 in Baden-Baden 30 Jahre die erfolgreichsten Newcomer. Vom 18. bis 21. September gibt es Konzerte von national und international aufstrebenden Künstlerinnen und Künstlern sowie etablierten Stars auf drei Bühnen. DJ-Superstar Purple Disco Machine & Friends eröffnen das Festival. Dabei sein werden auch die ESC-Teilnehmer für Deutschland Abor & Tynna, die Newcomer Vella, Alessi Rose, Thunder Jackson und Fast Boy sowie der deutsche Durchstarter Zartmann. Auch die Singer-Songwriter Bosse und Michael Schulte kommen für einen Auftritt nach Baden-Baden und feiern bei 30 Jahre "SWR3 New Pop Festival" mit, zudem legt Felix Jaehn bei der "SWR3 New Pop CUPRA DJ Night" auf. Ein besonderes Wiedersehen gibt es mit den früheren Festival-Acts Kraftklub, Joris und Calum Scott, die bei den "Homecoming-Konzerten" auftreten werden. Das Festival legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet - passend dazu können Ticketkäuferinnen und -käufer kostenfrei die öffentlichen Nahverkehrszüge in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland für eine umweltfreundliche An- und Abreise nutzen. Partner und Mitveranstalter des "SWR3 New Pop Festivals" ist CUPRA. Tickets gibt es ab dem 10. Juli, auf www.SWR3tickets.deund an allen bekannten Vorverkaufsstellen ab 19 Euro.

Nähe, Emotionen und große Karrieren

"Das 'SWR3 New Pop Festival' ist ein einzigartiges Event, das für Nähe, Authentizität und außergewöhnliche Begegnungen steht", erklärt SWR3 Musik- und Festivalchef Gregor Friedel. "Hier wird Baden-Baden zum Treffpunkt für aufstrebende Talente und Musikfans, denn Künstlerinnen und Künstler schlendern durch die Stadt, erleben andere Konzerte und sind so nahbar wie bei kaum einem anderen Festival. Es ist der Ort, an dem Karrieren starten - wie bei Ed Sheeran, Dua Lipa oder Bruno Mars. Im Jubiläumsjahr freuen wir uns besonders auf die 'Homecoming-Konzerte' mit Kraftklub, Joris und Calum Scott, die nach ihren ersten Auftritten bei uns nun wieder zurückkehren. Unser Ziel ist es, das Jubiläumsfestival 2025 zu einem unvergleichlichen Erlebnis zu machen - vier Tage voller Musik, Emotionen und unvergesslicher Momente."

Donnerstag, 18. September

Purple Disco Machine & Friends hat es von Underground-Clubs in Ostdeutschland auf die internationalen Festivalbühnen geschafft und zählt heute mit über zwei Milliarden Streams zu den erfolgreichsten DJs und Produzenten weltweit. 2022 wurde er beim "SWR3 New Pop Festival" mit dem "New Pop Award" geehrt, 2023 folgte ein Grammy für seinen Remix von Lizzos About Damn Time. Aktuell begeistert er mit seinem Remix des Hurts-Hits Wonderful Life. Sein unverkennbarer Sound kombiniert Vintage-Synthesizer, Disco-Feeling und moderne Beats, bleibt aber in jedem Song einzigartig. Zu seinen Erfolgen zählen Songs wie Substitution (Julian Perretta), Fireworks (Moss Kena) und Hypnotized (Sophie and the Giants) - alle Künstler waren ebenfalls bereits beim Festival vertreten. Kurhaus, 18:30 Uhr

Michael Schulte steht pünktlich zum Jubiläumsfestival 2025 endlich auf der New Pop Bühne. Mit Hits wie You Let Me Walk Alone, Back To The Start oder Waterfall, dem meistgespielten Song im deutschen Radio 2023, begeistert der Singer-Songwriter Fans europaweit. Seit seinem Durchbruch beim ESC 2018 zählt er zu den erfolgreichsten deutschen Künstlern und hat über 1,3 Milliarden Streams gesammelt. Bereits 2007 begann seine Karriere mit Cover-Songs auf Youtube, damals noch schüchtern und zurückhaltend - heute ist er ein gefeierter Popstar. Mit gefühlvollem Gesang, ehrlichem Songwriting und seiner authentischen Art verspricht sein Konzert ein Highlight zu werden. Festspielhaus, 20:30 Uhr

Alessi Rose, die 22-jährige Singer-Songwriterin aus England, ist auf dem besten Weg, der nächste große Popstar zu werden. Mit ihrem zeitgeistigen Alternative-Pop-Sound und ehrlichen, persönlichen Texten begeistert sie ihre Fans - ihre aktuelle Single Same Mouth ist Teil ihrer dritten EP, die im Juli erscheint. Nach ihrem Durchbruch mit der Debüt-Single Say Ur Mine und einer Tournee mit Dua Lipa startet sie im Herbst ihre 22-Shows-starke Headline-Tour durch Großbritannien und Europa. Trotz ihrer noch jungen Karriere beeindruckt Alessi Rose mit Selbstbewusstsein auf der Bühne, wo sie ihre introspektiven Songs in einem dramatischen und theatralischen Setting präsentiert. Theater, 22 Uhr

Freitag, 19. September

Der Berliner Sänger Zartmann eröffnet den Festival-Freitag. Er zählt derzeit zu den gefragtesten Künstlern Deutschlands und begeistert mit seinem Nummer-1-Hit Tau mich auf Fans im ganzen Land. Vor zwei Jahren noch in kleinen Clubs unterwegs, füllt er inzwischen Arenen und überzeugt mit energiegeladenen Shows, die eine Mischung aus emotionalen Balladen und mitreißenden Party-Songs bieten. Ohne Star-Allüren und mit viel Ehrlichkeit repräsentiert Zartmann eine neue Generation von Künstlern, die sich nicht in Schubladen stecken lassen. Sein bürgerlicher Name und Alter bleiben ein Geheimnis, doch musikalisch gibt er alles und schreibt Songs, die direkt aus seinem Leben stammen. Kurhaus, 18:30 Uhr

Bosse kehrt zum 30. "SWR3 New Pop Festival" auf die Bühne zurück - fast ein Jahrzehnt nach seinem letzten Auftritt auf der Open-Air-Bühne mit dem Chart-Album Engtanz. Seit über 20 Jahren begeistert der Sänger mit ehrlicher Musik über das Leben, die Liebe und Neuanfänge. Seine Konzerte sind bekannt für mitreißende Energie, eine grandiose Live-Band und eine Atmosphäre voller Endorphine. Aktuell sorgt seine neue Single Vergangenheit für Aufmerksamkeit, die mit tiefgründigen Texten und emotionalem Sound einmal mehr zeigt, warum Bosse zu den authentischsten Künstlern der deutschen Musikszene gehört. Festspielhaus, 20:30 Uhr

Mit ihrer unverwechselbaren, zeitlosen Stimme zählt Gabriella Valdes alias Vella zu den vielversprechendsten Newcomern ihrer Generation. Die 21-Jährige, die in Tampa, Florida, aufwuchs und heute in Los Angeles lebt, zeigt in ihrer Musik eine Mischung aus Stärke und Verletzlichkeit. In ihrer aktuellen Single All My Love thematisiert sie das emotionale Ungleichgewicht in Beziehungen. Bereits als Kind entdeckte ihr Vater, selbst Musiker, ihr Talent, und gemeinsam luden sie Cover-Songs auf Youtube hoch, darunter Klassiker von Adele. Heute steht Vella als Entertainerin auf der Bühne und begeistert ihr Publikum mit ihrer offenen, mitreißenden Art und ihrer tiefgreifenden Musik. Theater, 22:30 Uhr

Samstag, 20. September

Das Geschwister-Duo Abor & Tynna aus Österreich feiert mit ihrem Debütalbum Bittersüß den Kontrast von Gegensätzen - mal melancholisch und ruhig, mal laut, bunt und poppig, wie im Song Coco Taxi. Ihre Texte, die abseits der Realität und alltäglicher Tristesse spielen, fangen den Zeitgeist der Generation Z ein, kombiniert mit Sounds, die an 90er-Dance und Techno erinnern. Im Track Winnetou fließen ungarische Lyrics ein, die ihre familiären Wurzeln und eine emotionale Tiefe unterstreichen. Während Tynna mit ihrer Stimme beeindruckt, übernimmt Abor das Songwriting - live zeigt er zudem sein Können am Cello, etwa in der Ballade Parallele Linien. Mit ihrer Vielseitigkeit erschaffen die deutschen Teilnehmer des diesjährigen ESC eine Mischung aus moderner Popkultur und persönlicher Identität. Kurhaus, 17 Uhr

Fast Boy kehren dieses Jahr eindrucksvoll zum New Pop Festival zurück: Nach ihrem Open-Air-Auftritt letztes Jahr im Kurgarten spielen die Brüder Lucas und Felix nun ihr eigenes Konzert im Festspielhaus. Das Dance-Pop-Duo verbindet elektronische Musik mit Live-Gesang, Gitarren-Solos und reduziertem Unplugged-Sound - weit mehr als ein klassischer DJ-Gig. Mit internationalen Kooperationen, darunter David Guetta und Meduza, erzielten sie bereits einen Radio-Nummer-1-Hit und über eine halbe Milliarde Streams allein auf Spotify. Ihr aktueller Hit Born Again, gemeinsam mit ClockClock, knüpft an diesen Erfolg an. Festspielhaus, 19 Uhr

Das Festival bringt mit Thunder Jackson einen Künstler auf die Bühne, der mit seiner rauchigen Stimme, emotionalen Balladen und ungeschliffener Authentizität überzeugt. Der Musiker aus Oklahoma, bekannt für Songs wie In The Movies und God In Oklahoma, präsentiert im Theater eine mitreißende Show. Fans von Soul und handgemachter Musik erwartet ein Erlebnis, das unter die Haut geht. Theater, 20:30 Uhr

Die CUPRA DJ-Night wird in diesem Jahr von Felix Jaehn gestaltet. Bereits vor zehn Jahren legte er auf einer Partynacht des Festivals auf. Mit drei Nummer-1-Hits wie Cheerleader, Ain't Nobody feat. Jasmin Thompson und Stimme sowie zahlreichen Gold-, Platin- und Diamant-Auszeichnungen zählt er heute zu den erfolgreichsten DJs der Welt. Felix Jaehn ist bekannt für energiegeladene Sets, die elektronische Beats mit seiner dynamischen Bühnenpräsenz verbinden. Ein Abend voller Beats, Emotionen und mitreißender Musik ist garantiert. Kurhaus, 22:30 Uhr

"Homecoming"-Sonntag, 21. September

Vor zehn Jahren begann Joris' Karriere mit seinem Hit Herz Über Kopf, der ihm Dreifach-Gold und über 600.000 Verkäufe bescherte. Nun kehrt der Sänger und Songwriter als gereifter Künstler zum New Pop nach Baden-Baden zurück. Mit vier Alben, darunter das aktuelle Zu Viel Retro, und Hunderten Konzerten im Gepäck plant er ein besonderes "Homecoming-Konzert". Joris steht für Live-Musik, die berührt, und für gesellschaftliches Engagement in Themen wie Demokratie und Klimaschutz. Sein Auftritt verspricht ein emotionales Heimspiel voller Überraschungen und unvergesslicher Momente. Theater, 16 Uhr

Kraftklub kehren im Rahmen des "Homecoming-Konzerts" zurück ins Kurhaus, wo sie 2012 mit ihrem ersten Auftritt für ein unvergessliches Erlebnis sorgten. Die Chemnitzer Band, bekannt für ihre Mischung aus schnellen Beats, deutschen Texten und rockigem Sound, hat bis heute fast zwei Millionen Tonträger verkauft. Alle bisherigen vier Studio-Alben landeten auf Platz 1 der deutschen Charts - und Ende November erscheint ihr mit Spannung erwartetes fünftes Album Sterben in Karl-Marx-Stadt. Mit ihrem energiegeladenen Stil und ihrem Engagement gegen Rechtsextremismus stehen Kraftklub für eine besondere Kombination aus Musik und Haltung. Kurhaus, 18 Uhr

Der britische Popstar Calum Scott kehrt zum "SWR3 New Pop Homecoming Konzert" zurück - diesmal als gefeierter Star, nachdem er 2022 als Newcomer auftrat. Gemeinsam mit der mehrfach Grammy-nominierten SWR Big Band wird er im Festspielhaus in Baden-Baden performen. Calum Scott begeistert mit seiner Mischung aus Balladen, Pop-Songs und Dance-Music, darunter Hits wie Dancing On My Own mit über 1 Milliarde Streams und Where Are You Now mit Lost Frequencies. Mit über 20 Millionen monatlichen Spotify-Hörern zählt er zu den erfolgreichsten britischen Künstlern in Deutschland. Sein Auftritt gemeinsam mit der Big Band verspricht musikalische Vielfalt und Experimentierfreude. Festspielhaus, 20 Uhr

SWR3 und CUPRA: Eine starke Partnerschaft für Musik und Kultur

Zum dritten Mal ist CUPRA Partner und Mitveranstalter des Festivals. Die Marke, die eng mit Musik und Kultur verbunden ist, präsentiert die "SWR3 New Pop CUPRA DJ Night" am Samstag mit DJ Felix Jaehn.

Rahmenprogramm und kostenfreie Highlights

Neben den Konzerten gibt es ein kostenfreies Rahmenprogramm mit Konzerten, Interviews und Live-Übertragungen. Kultstatus genießt der rote Teppich, der quer durch die Stadt verläuft. Partnerlounges und Partynächte in Locations wie dem Hectors, der Roomers Rooftop Bar, der Café Bar Trinkhalle, dem Leo's, dem Rizzi, der Luiza Rooftop Bar oder dem Fleur runden das Festivalerlebnis ab.

Multimediale Begleitung

Begleitet wird das Event von einem umfassenden multimedialen Angebot im Radio und auf Social Media: Im "SWR3 Festivalradio" etwa gibt es täglich Live-Ausschnitte, Konzert-Berichte, Interviews und Reportagen. Die Konzerte können auf www.SWR3.de von überall aus live verfolgt werden. In der ARD Mediathek, auf 3sat sowie im SWR Fernsehen können sie im Anschluss an die Veranstaltung angeschaut werden.

Sprungbrett für Weltstars - Das "SWR3 New Pop Festival" als Talent-Schmiede

SWR3 unterstützt seit 1994 nationale und internationale Newcomer. Weltstars wie Ed Sheeran, Dua Lipa oder Bruno Mars sind zu Beginn ihrer Karriere hier aufgetreten. Ein besonderes Augenmerk liegt aber auch auf Künstlern aus Deutschland: Mark Forster, ClockClock, Leony oder die Giant Rooks standen schon früh in ihrer Karriere auf den Bühnen des New Pop Festivals.

