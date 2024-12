GRVT

GRVT erhält Lizenz auf den Bermudas und wird zur weltweit ersten regulierten DEX - ein Meilenstein für DeFi auf dem Weg zum Mainstream

Die hybride Kryptowährungsbörse GRVT (ausgesprochen „Gravity"), die sich zum Ziel gesetzt hat, das „Goldman Sachs auf der Blockchain" zu werden, freut sich, ihre bahnbrechende Leistung als erste DEX (Decentralized Exchange) bekannt zu geben, die eine aufsichtsrechtliche Zulassung erhalten hat, nachdem ihr die Class M Digital Asset Business License von der Bermuda Monetary Authority (BMA) erteilt wurde.

Regulierte DeFi – der Schlüssel zur allgemeinen und institutionellen Einführung

Dieser Meilenstein macht GRVT zur weltweit ersten regulierten DEX, die einen neuen globalen Standard für dezentralisierte Finanzen setzt. Mit diesem entscheidenden Schritt in der Entwicklung der Branche zu einem stärker regulierten und konformen Ansatz wird der Weg für die allgemeine und breitere institutionelle Einführung von DeFi geebnet.

GRVT hat eine Class-M-Lizenz („modified") für den Austausch von digitalen Vermögenswerten gemäß dem Bermuda Digital Asset Business Act („DABA") erhalten und wird mit der BMA zusammenarbeiten, um die Bedingungen für die Inbetriebnahme zu erfüllen, bevor der offizielle Start erfolgt und ausgewählte Firmenkunden bedient werden. Darüber hinaus wird die Plattform in den kommenden Monaten ein Upgrade auf eine Full-Class-Lizenz unter der DABA anstreben, um ihre globale institutionelle Perps DEX in der Jurisdiktion zu etablieren.

Während sich der DeFi-Sektor weiterentwickelt, bleibt die Wahrung des Vertrauens von Institutionen und der breiten Öffentlichkeit eine entscheidende Herausforderung. Ohne klare regulatorische Rahmenbedingungen zögern weiterhin viele traditionelle Finanzinstitute, sich auf dezentrale Plattformen einzulassen, da sie Risiken im Zusammenhang mit Compliance, Sicherheit und Verbraucherschutz fürchten. Die aufsichtsrechtliche Zulassung ist der Schlüssel zur Überbrückung dieser Vertrauenslücke. Durch die Verknüpfung von Innovation und rechtlicher Aufsicht können DeFi-Plattformen die Transparenz und Rechenschaftspflicht bieten, die Institutionen benötigen, um eine breite Akzeptanz zu fördern und die gesamte Branche zu einem nachhaltigen Wachstum zu führen.

Hong Yea, Mitbegründer und CEO von GRVT, erklärt: „Bermuda ist ein Pionier in der Strukturierung und Bereitstellung von regulatorischen Leitlinien für den Markt digitaler Vermögenswerte. Die Erteilung der Lizenz durch das BMA unterstreicht unser Engagement für die Verbindung von dezentralem Finanzwesen und regulatorischer Compliance. Wir waren schon immer der Überzeugung, dass die Einhaltung von Vorschriften die Grundlage für Krypto und DeFi und keine Nebensache sein sollte. Ohne sie ist es fast unmöglich, das Vertrauen der Institutionen zu gewinnen und revolutionäre Technologien in den Mainstream zu bringen."

E. David Burt, Premierminister von Bermuda, kommentiert: „Bermuda ist stolz darauf, eine führende Rolle bei der Schaffung regulatorischer Klarheit für den digitalen Finanzsektor zu spielen. Wir freuen uns, dass dezentralisierte Finanzunternehmen wie GVRT unsere Vorschriften für digitale Vermögenswerte nutzen und gratulieren ihnen zum erfolgreichen Abschluss unseres Lizenzierungsverfahrens.

Die Erteilung der ersten DABA-Lizenz für eine dezentrale Börse zeigt die Offenheit unserer Regulierungsbehörde, der Bermuda Monetary Authority, gegenüber den innovativsten Technologien und Unternehmen im digitalen Finanzsektor. Wir freuen uns auf weitere dezentralisierte Finanzunternehmen, die sich für Bermuda entscheiden, da wir weiterhin die regulatorische Klarheit bieten, die für das weitere Wachstum des digitalen Finanzsektors unverzichtbar ist."

GRVT strebt weiterhin eine Full-Class-F-Lizenz auf den Bermudas an und demonstriert damit sein Engagement für eine umfassende regulatorische Compliance und seine Bereitschaft, ein breites Spektrum an Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte innerhalb des soliden rechtlichen Frameworks der Bermudas anzubieten.

Gleichzeitig arbeitet GRVT aktiv mit den Regulierungsbehörden in verschiedenen Ländern zusammen, um seine Lizenzierungsverfahren voranzutreiben. Zu diesen Initiativen gehören die Angleichung an das MiCA-Framework (Markets in Crypto-Assets) in der Europäischen Union und die Zusammenarbeit mit dem Abu Dhabi Global Market (ADGM), einem führenden Finanzzentrum, das für seinen innovativen Ansatz bei der Regulierung digitaler Vermögenswerte bekannt ist.

Weitere Informationen und die Möglichkeit, der GRVT-Community beizutreten, finden Sie unter grvt.io.

Haftungsausschluss: Kryptowährungen sind mit erheblichen Risiken behaftet. Dieser Inhalt stellt weder eine Verteilung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zur Bereitstellung von Finanzdienstleistungen oder -produkten dar und ist auch keine Zusicherung hinsichtlich ihrer Eignung oder Rechtmäßigkeit für Sie. GRVT ist keine regulierte Einrichtung, und Ihre Investitionen unterliegen nicht dem Schutz der Regulierungsbehörden. Bevor Sie auf der Grundlage dieses Inhalts eine Entscheidung treffen, lassen Sie sich bitte finanziell und rechtlich beraten und lesen Sie unsere [Risikohinweise und Haftungsausschluss] sorgfältig und vollständig durch.

Benutzer aus Singapur: GRVT ist nicht lizenziert, zugelassen, autorisiert, benannt, anerkannt, registriert oder anderweitig reguliert im Rahmen der von der Monetary Authority of Singapore („MAS") verwalteten Gesetzgebung. Die Nutzer kommen somit nicht in den Genuss der durch die MAS gewährten Schutzmaßnahmen.

GRVT International Limited („GIL"), die Betriebsgesellschaft von GRVT auf den Bermudas, hat ihre Tätigkeit noch nicht aufgenommen. GIL wird offiziell an den Start gehen, sobald sie alle von der Bermuda Monetary Authority geforderten Vorbedingungen erfüllt hat.

Informationen zu GRVT

GRVT (ausgesprochen „Gravity") ist die erste regulierte DEX der Welt. Die 2022 gegründete hybride Derivateplattform bietet Off-Chain-Order-Matching und On-Chain-Abwicklung mit beeindruckenden 600.000 TPS. Die Vision von GRVT ist es, das globale Finanzsystem durch den Einsatz der Blockchain-Technologie von Grund auf neu zu gestalten und mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, ihr Vermögen ohne Hindernisse zu generieren und zu besitzen. Mit dem Ziel, ein „Goldman Sachs auf der Blockchain" aufzubauen, bringt GRVT institutionelle Expertise in die dezentrale Finanzwelt. Unser Ziel ist der Aufbau eines offenen, skalierbaren Finanzmarktplatzes, auf dem Privatpersonen problemlos Zugang zu Finanzprodukten haben.

