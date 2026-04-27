SWR - Südwestrundfunk

ARD Aktionstage zur Pressefreiheit 2026

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Angebote der Landesrundfunkanstalten / SWR bietet Schulbesuche und Newscamps

Die Pressefreiheit steht weltweit wie auch in Deutschland unter erheblichem Druck. Digitale Angriffe, gezielte Desinformation und eine zunehmende Hasskultur erschweren den journalistischen Alltag und gefährden ein zentrales demokratisches Grundrecht. Vor diesem Hintergrund richtet die ARD vom 29. April bis 8. Mai 2026 rund um den Internationalen Tag der Pressefreiheit am 3. Mai bundesweite Aktionstage aus, die den Wert unabhängiger Berichterstattung sichtbar machen und das Bewusstsein dafür stärken sollen. Im SWR Gebiet gibt es Schulbesuche und exklusive Newscamps wie auf dem Mannheimer Maimarkt und dem Hambacher Schloss.

Junge Menschen im Mittelpunkt

Die Aktionstage rücken besonders junge Menschen in den Mittelpunkt und vermitteln, wie zentral Pressefreiheit und verlässliche Informationen für eine demokratische Gesellschaft sind. Die Landesrundfunkanstalten der ARD öffnen zu diesem Anlass ihre Redaktionen. Die Aktionstage werden teilweise gemeinsam mit Partner realisiert, zum Beispiel mit den Landeszentralen für politische Bildung oder Journalismus macht Schule. Gemeinsam verfolgen die Partner das Ziel, Medienbildung nachhaltig zu stärken und insbesondere jungen Menschen die Fähigkeit zu vermitteln, Informationen kritisch zu bewerten, Quellenkompetenz zu entwickeln und die Mechanismen von Manipulation zu erkennen. Mit diesem Engagement setzt die ARD ein klares Zeichen für demokratische Werte und die Bedeutung freier Medien, die auch künftig eine informierte Gesellschaft ermöglichen.

Weiterführende Informationen zu den Angeboten der Landesrundfunkanstalten stehen unter ARD.de/medienkompetenz zur Verfügung.

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell