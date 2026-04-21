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SWR Regiotour im Rhein-Lahn-Kreis: Mitreden, miterleben, mitfeiern!

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Mainz (ots)

Bei den Events stehen Kultur und Information, Unterhaltung und Austausch für alle Generationen im Mittelpunkt. Alle Eintritte sind frei (zum Teil mit Anmeldung). Mitmachen und Dialog sind ausdrücklich erwünscht!

Fernsehen, Radio und Online

"Kaffee oder Tee" und "Landesschau Rheinland-Pfalz" "Expeditionen in die Heimat", "Stadt - Land - Quiz" und ein Beitrag aus der Reihe "SWR Handwerkskunst" zeigen Der SWR kommt vom 4. bis 10. Mai 2026 in den Rhein-Lahn-Kreis und zeigt die Vielfältigkeit dieser Region in seinen Programmen in Fernsehen, Hörfunk und Online. die Vielfalt der Landschaft und ihrer Menschen aus unterschiedlichsten Perspektiven. Auch im Radio ist die Region präsent: Bei "SWR1 Rheinland-Pfalz" steht Braubach eine Woche lang im Fokus. Digitale Inhalte sorgen für weitere Einblicke.

Highlights vor Ort

Das SWR PopUp Studio in Bad Ems und das Team Medienkompetenz bieten Einblicke in Journalismus und Medienarbeit. Es gibt ein Konzert im Rahmen des Schulprojekts der SWR Big Band in St. Goarshausen, Live-Podcasts in Nassau sowie das interaktive Formate "Work hard - play hard" auf der JOBNOX® in Pohl, Stichwort Handwerk meets Gaming!

Ausgelassene Stimmung garantieren die SWR3 Party in Nastätten, der Tigerenten Club in Lahnstein sowie das SWR1 Partyschiff auf dem Rhein. Konzerte in Bad Ems und Nassau sowie das SWR1 Heimspiel in Braubach runden die SWR Regiotour mit Klassik, Inklusion und regionaler Verbundenheit ab.

Der SWR im Rhein-Lahn-Kreis

Donnerstag, 7. Mai

15 - 20 Uhr, SWR PopUp Studio, ehemaliges Café Maxeiner, Bad Ems

18 Uhr, Konzert der WHG-Big Band mit SWR Musikern, Loreleyhalle, St. Goarshausen

19 Uhr, SWR Podcast "40+ Nur für Frauen", Günter-Leifheit-Kulturhaus, Nassau

Freitag, 8. Mai

8:30 - 17 Uhr, SWR PopUp Studio, ehemaliges Café Maxeiner, Bad Ems

13:30 / 15:30 Uhr, "Work hard - play hard", JOBNOX® Messebühne, Pohl

19 Uhr, SWR Podcast "Unentdeckt - Der Deeptalk mit Sissy", Günter-Leifheit-Kulturhaus, Nassau

20 Uhr, SWR3 Party, Marktplatz Nastätten

Samstag, 9. Mai

6:30 - 13 Uhr, SWR PopUp Studio, ehemaliges Café Maxeiner, Bad Ems

11 / 14 Uhr, "Work hard - play hard", JOBNOX® Messebühne, Pohl

17 Uhr, SWR "Tigerenten Club - Die Hör-Spiel-Show", Theater Lahnstein

18 Uhr, SWR1 Partyschiff, ab Kamp-Bornhofen (Zustieg Boppard), Tickets nur über SWR1 Rheinland-Pfalz zu gewinnen! (noch bis 25.4.2026)

Sonntag, 10. Mai

11 Uhr, SWR Classic Mobil Konzert, Marmorsaal, Bad Ems

12 - 16 Uhr, SWR1 Heimspiel, Rheinanlagen Braubach

15 Uhr, SWR Classic Mobil Konzert, Stiftung Scheuern, Nassau

Ausführliche Informationen auch zu Tickets und Anmeldungen auf SWR.de/regiotour

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