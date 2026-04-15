Carhartt

Welche Arbeitshose passt zu welchem Projekt?

Der große Carhartt Ratgeber für Heimwerkende

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Amsterdam (ots)

Heimwerken und Handarbeit liegt seit einigen Jahren im Trend. Ob als Ausgleich zum Büroalltag, als kreatives Hobby oder aus dem Wunsch heraus, Dinge eigenständig zu gestalten - immer mehr Menschen greifen zu Hause selbst zum Werkzeugkasten. Aus kleinen Reparaturen werden schnell größere Projekte aus spontanen Ideen oft echte Vorhaben.

Was dabei häufig unterschätzt wird: Nicht nur das Werkzeug entscheidet über den Erfolg, sondern auch die richtige Kleidung. Denn wer sich frei bewegen kann, alles griffbereit hat und sich auf sein Outfit verlassen kann, arbeitet effizienter und hat länger Spaß bei der Tätigkeit.

Carhartt steht seit Jahrzehnten für genau diese Verbindung aus Funktion, Langlebigkeit und Praxisnähe. Ursprünglich für den Arbeitsalltag auf der Baustelle entwickelt, finden die Produkte längst auch ihren Platz in Werkstätten, Gärten und Ateliers.

Dabei folgt die Marke einem klaren Anspruch: "We serve and protect all hardworking people by building durable products". Ein Ansatz, der sich nicht nur im professionellen Einsatz widerspiegelt, sondern überall dort, wo Menschen anpacken und ihre Projekte selbst umsetzen.

Die Arbeitshose wird dabei zum zentralen Bestandteil jeder Ausstattung - abgestimmt auf das, was man vorhat.

Die vielseitige Cargo-Hose für den Alltag

Viele Heimwerkerprojekte entstehen aus dem Wunsch heraus, Dinge selbst in die Hand zu nehmen - sei es beim Möbelaufbau, beim Streichen oder bei ersten eigenen DIY-Ideen. Genau diese Mischung aus Bewegung, kurzen Arbeitsschritten und wechselnden Aufgaben stellt besondere Anforderungen an die Kleidung. Gefragt ist eine Hose, die leicht ist, mitgeht und gleichzeitig genügend Stauraum bietet, damit alle wichtigen Utensilien stets griffbereit sind.

Cargo-Hosen sind hier die naheliegende Wahl. Sie verbinden Funktionalität mit einem entspannten Tragegefühl und eignen sich für alle, die zwischen verschiedenen Tätigkeiten wechseln oder ihr Projekt eher in Etappen umsetzen.

Die Tapered Leg Cargo-Hose aus der Carhartt Force(TM) Serie greift genau diese Anforderungen auf. Das Ripstop-Material ist leicht, aber widerstandsfähig, während die Force(TM) Technologie für Atmungsaktivität sorgt. Der Relaxed Fit unterstützt die Bewegungsfreiheit und die insgesamt sechs Taschen, davon zwei große Cargo-Taschen mit Klettverschluss, bieten Platz für alles, was während der Arbeit schnell griffbereit sein muss.

Robuste Arbeitshosen für anspruchsvolle Projekte

Sobald aus kleinen Aufgaben größere Projekte werden, verändert sich auch die Belastung. Wer Böden verlegt, im Garten gräbt oder längere Zeit auf den Knien arbeitet, merkt schnell, wie wichtig Schutz und Stabilität sind. Kleidung muss hier nicht nur bequem sein, sondern aktiv unterstützen und Belastung abfangen.

Für solche Einsätze sind robuste Arbeitshosen mit verstärkten Zonen entscheidend. Sie schützen an den Stellen, die besonders beansprucht werden, und sorgen gleichzeitig dafür, dass Beweglichkeit erhalten bleibt.

Die Steel Rugged Flex(TM) Utility Pant von Carhartt wurde genau für diese Anforderungen entwickelt. Das widerstandsfähige Material hält intensiver Nutzung stand, während die Rugged Flex(TM) Technologie Bewegungsfreiheit ermöglicht. Das Double-Front-Design verstärkt den Kniebereich zusätzlich und erlaubt den Einsatz von Knieschonern - ein klarer Vorteil bei längeren, knienden Tätigkeiten.

Latzhosen für Werkstatt, Garten und kreative Arbeiten

Neben klassischen Heimwerkerprojekten entwickelt sich das Arbeiten mit den eigenen Händen für viele zunehmend zu einem kreativen Ausgleich. Ob in der Werkstatt, beim Gärtnern oder beim Umsetzen eigener Ideen - hier geht es weniger um Effizienz, sondern um den Prozess selbst.

In diesen Situationen spielt Kleidung eine andere Rolle und wird zum Begleiter über längere Zeiträume hinweg. Man trägt sie nicht nur für eine konkrete Aufgabe, sondern für mehrere Arbeitsschritte, zwischen denen man wechselt, ausprobiert und auch mal stehen bleibt, um neu zu denken. Gleichzeitig muss sie es aushalten, wenn Materialien, Positionen, Werkzeuge und Arbeitssituationen sich ständig verändern.

Latzhosen bieten hier eine besonders durchdachte Lösung. Anders als klassische Bundhosen können sie nicht verrutschen und sitzen unabhängig von Bewegung oder Haltung zuverlässig. Gleichzeitig bieten sie durch ihre Konstruktion mehr Freiheit im Bund-, Bauch- und Hüftbereich, ohne einzuengen - ein Vorteil gerade bei längeren Einsätzen. Beim Bücken schützt der geschlossene Rücken zusätzlich, während der großzügige Stauraum dafür sorgt, dass Werkzeuge und Materialien immer griffbereit bleiben.

Die ikonische R01 Duck-Latzhose von Carhartt besteht aus robustem Duck-Kanvas und ist für intensive Nutzung ausgelegt. Das Material hält Abrieb und Schmutz stand, während das Latz-Design zusätzlichen Stauraum schafft. Damit eignet sie sich besonders für Projekte, bei denen man tief ins Arbeiten eintaucht - ob im Garten, in der Werkstatt oder im kreativen Umfeld.

Kurze Arbeitshosen für warme Tage im Freien

Viele Projekte verlagern sich mit steigenden Temperaturen nach draußen. Gartenarbeit, Terrassenbau oder kleinere Reparaturen im Freien bringen neue Anforderungen mit sich, vor allem in Bezug auf Hitze und Bewegungsfreiheit. Zu schwere Kleidung kann hier schnell zur Belastung werden.

Kurze Arbeitshosen sind die logische Antwort auf diese Bedingungen. Sie bieten mehr Luftigkeit, ohne auf Funktion zu verzichten, und eignen sich besonders für leichtere bis mittlere Tätigkeiten im Außenbereich.

Die Carhartt Steel Rugged Flex(TM) Cargoshorts aus Ripstop-Material kombiniert genau diese Eigenschaften. Sie bleibt auch bei warmen Temperaturen angenehm zu tragen und bietet gleichzeitig die nötige Strapazierfähigkeit. Funktionale Taschen sorgen dafür, dass wichtige Werkzeuge weiterhin griffbereit sind - auch draußen.

Über Carhartt:

Carhartt ist eine authentische Arbeitskleidungsmarke, die 1889 in Detroit, Michigan, USA, gegründet wurde. Seit mehr als 135 Jahren steht Carhartt für robuste Konstruktionen, innovative Designs, außergewöhnliche Qualitätsstandards, Langlebigkeit und Komfort. Dieser Ruf hat Carhartt zu einer Legende in der Arbeitskleidung bei Handwerker:innen und Kunsthandwerker:innen gemacht. Die ersten Carhartt-Produkte waren Latzhosen aus Kanvas- und Denimstoffen. Mit wachsendem Erfolg erweiterte sich das Sortiment um Arbeitskleidung aus hochwertigen Stoffen, bequemen Passformen und durchdachten Details, wie dreifach genähten Hauptnähten und großzügigen, funktionellen Taschen. Carhartt ist stolz darauf, hart arbeitende Menschen in Branchen wie dem Baugewerbe, dem Maschinenbau, der Fertigung und dem Transportwesen, aber auch Landwirt:innen und Outdoor-Fans, zu unterstützen und zu schützen. Die Marke wird durch Carhartt EMEA/PAC mit Sitz in Amsterdam in ganz Europa vertrieben. Weltweit hat Carhartt mehr als 3.000 Mitarbeiter:innen.

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