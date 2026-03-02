CURAWEL

Für mehr digitale Infrastruktur im Gesundheitsmarkt: CURAWEL tritt in den deutschen Markt ein

Grünwald/Wien (ots)

Mit dem offiziellen Markteintritt von CURAWEL erweitert die CWG ihre digitale Infrastruktur erstmals systematisch auf den deutschen Markt.

Digitalisierung als Antwort auf komplexe Anforderungen

Der deutsche Gesundheitsmarkt steht vor strukturellen Herausforderungen: steigende administrative Anforderungen, wirtschaftlicher Druck und zunehmende organisatorische Komplexität. CURAWEL setzt genau hier an: Mit dem digitalen Organisationssystem exaPool stellt CURAWEL eine Infrastruktur bereit, über die Einrichtungen ihre Personalprozesse strukturiert und nachvollziehbar organisieren können.

exaPool ist das digitale Organisationssystem von CURAWEL zur Steuerung flexibler Pflegetätigkeiten. Das System: bildet Prozesse digital ab, schafft Transparenz in Planung und Abrechnung, ermöglicht eine klare Kostenstruktur und unterstützt Einrichtungen bei kurzfristigen organisatorischen Herausforderungen. CURAWEL tritt dabei nicht als klassischer Personaldienstleister auf, sondern als Plattformträger und strukturgebender Partner.

Die Leistungen umfassen z.B. Dienstplanstabilität, Ausfallsmanagement, Verwaltung interner Personal-Pools, Optimierung der Personalplanung und Steigerung der Effizienz (Überstundenmanagement, Kosteneinsparungen) – mit einer hochmodernen, digital organisierten Infrastruktur.

Technologie und menschliche Verantwortung

Digitalisierung bedeutet bei CURAWEL nicht Entmenschlichung von Pflege, sondern Entlastung durch Struktur. Digitale Prozesse übernehmen administrative Komplexität.

Die Verantwortung, Betreuung und partnerschaftliche Zusammenarbeit bleiben klar bei CURAWEL verankert.

Markteintritt mit Innovationsanspruch

„Mit dem offiziellen Markteintritt von CURAWEL erweitern wir unsere digitale Infrastruktur erstmals systematisch auf den deutschen Markt. Die CWG steht für eine neue Form der Organisation von Personalprozessen – strukturiert und digital gesteuert", erklärt Carl Ludwig Schönfeldt, Geschäftsführer der CWG, "Im Mittelpunkt steht dabei nicht die klassische Arbeitnehmerüberlassung, sondern die Bereitstellung einer digitalen Infrastruktur, die flexible Pflegetätigkeiten transparent, nachvollziehbar und effizient steuerbar macht“.

Teil einer starken Dachgruppe mit klarer strategischer Ausrichtung

CURAWEL DE GmbH ist Teil der CWG, die als Dachgesellschaft die strategische und digitale Infrastruktur für ihre Unternehmen bereitstellt. Sie schafft den kommunikativen und strategischen Rahmen, innerhalb dessen die einzelnen Unternehmen eigenständig am Markt agieren. In Österreich zählen die Unternehmen der Gruppe in ihren jeweiligen Segmenten bereits zu den größten Anbietern. Mit dem Schritt nach Deutschland wird diese Struktur nun konsequent weitergeführt. www.curawel.de

