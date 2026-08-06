Ausbildungskompass

Warum bleiben so viele Ausbildungsstellen unbesetzt? Der Ausbildungskompass erklärt "Mismatches" und bringt Jugendliche und Ausbildung zielgerichtet zusammen

Penzberg (ots)

Offene Ausbildungsplätze und suchende Jugendliche finden oft nicht zusammen. Der Ausbildungskompass setzt genau hier an und weist Jugendlichen den Weg in den Beruf vom Erkennen eigener Stärken bis zur fertigen schriftlichen Bewerbung beim Wunschunternehmen.

Mismatches erschweren den Einstieg in die Ausbildung

Viele Ausbildungsplätze bleiben unbesetzt, obwohl zahlreiche Jugendliche auf der Suche nach einer Ausbildung sind. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) nennt dafür drei zentrale Ursachen:

Regionaler Mismatch: Ausbildungsplätze und Bewerber befinden sich häufig in unterschiedlichen Regionen.

Ausbildungsplätze und Bewerber befinden sich häufig in unterschiedlichen Regionen. Beruflicher Mismatch: Die Interessen der Jugendlichen passen nicht immer zu den angebotenen Ausbildungsberufen.

Die Interessen der Jugendlichen passen nicht immer zu den angebotenen Ausbildungsberufen. Qualifikatorischer Mismatch: Schulische Voraussetzungen oder andere individuelle Faktoren entsprechen nicht den Anforderungen der Unternehmen.

Diese Unterschiede erschweren den erfolgreichen Übergang von der Schule in die Ausbildung, obwohl auf beiden Seiten Nachfrage besteht. Umso wichtiger ist eine frühzeitige Orientierung, die Interessen, Stärken und regionale Ausbildungsangebote zusammenführt.

Der Ausbildungskompass weist den Weg von Anfang an

Genau hier setzt der Ausbildungskompass an: Die Plattform bietet einen Stärken- und Interessenstest als Grundlage für individuelle Berufsvorschläge. Eine umfangreiche Datenbank mit Ausbildungsstellen sowie regionale Angebote helfen dabei, Berufe miteinander zu vergleichen.

AusbildungsCoPilot begleitet bis zur Bewerbung

Mit dem AusbildungsCoPilot begleitet der Ausbildungskompass Jugendliche durch den gesamten Orientierungsprozess. Dabei behalten Schülerinnen und Schüler jederzeit den Überblick darüber, welche Aufgaben bereits erledigt sind und was als Nächstes ansteht - von den ersten Gehversuchen über Praktika bis hin zur Erstellung des Lebenslaufs und Einreichen der fertigen Bewerbung. So gewinnen sie Sicherheit bei der Berufswahl und erhöhen ihre Chancen, eine Ausbildung zu finden, die zu ihren Interessen, Stärken und Zukunftsplänen passt.

Über den Ausbildungskompass:

Der Ausbildungskompass ist eine Online-Plattform und ein regionales Magazin, das Informationen zu Ausbildungsstellen und Weiterbildungsmöglichkeiten bietet. Er hilft Schülern bei der Ausbildungssuche und ermöglicht Unternehmen effektiv zu inserieren. Alle Daten werden nach DSGVO auf deutschen Servern gespeichert. Für sein digitales Gesamtkonzept wurde der Ausbildungskompass mit dem 2. Platz beim Munich Digital Innovation Award 2025 ausgezeichnet und ist 2026 Finalist beim Best of Technology Award.

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