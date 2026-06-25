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Ausbildungskompass

10 Jahre Ausbildungskompass und eine rekordverdächtige Menschenkette

Penzberg (ots)

Der Ausbildungskompass feiert zehnjähriges Bestehen mit einer einzigartigen Menschenkette aus unterschiedlichen Ausbildungsberufen und zeigt neue Wege für die berufliche Orientierung auf.

Ein Jubiläum im Zeichen der Ausbildungsvielfalt

Am 21. Juni 2026 bildeten 132 Personen aus 78 unterschiedlichen Ausbildungsberufen auf einer Almwiese des Freilichtmuseums Glentleiten eine wahrscheinlich einzigartige Menschenkette. Anlass für die vermutlich längste Menschenkette dieser Art bildete das zehnjährige Bestehen der Plattform Ausbildungskompass. Von Personen des Handwerks über die Pflege bis zu Bürokaufleuten standen die Teilnehmenden in Lederhose oder Sommerhemd Hand in Hand als Botschafter für ihren Berufsweg. Auch Bezirkstagspräsident Thomas Schwarzenberger und die vier Oberland-Landräte der Landkreise Weilheim-Schongau, Garmisch-Partenkirchen, Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach reihten sich aktiv in die Kette ein. Eine Drohne hielt den beeindruckenden Moment fotografisch fest - anschließend wurde zu Brotzeit und Talk über berufliche Perspektiven geladen.

Vom reinen Printmagazin zum Allround-Online-Tool

Der Ausbildungskompass entwickelte sich über ein Jahrzehnt vom reinen Printmagazin zu einem vollumfassenden und transparenten Online-Tool, dass alle bei der Berufsfindung von Jugendlichen beteiligten Akteure unterstützt: Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Unternehmen, Wirtschaftsförderung, Beratungspersonal sowie Eltern. "Wir sind sehr stolz auf unser Jubiläum und die Menschenkette aus so vielen unterschiedlichen Berufszweigen. Mit dem Ausbildungskompass begeistern wir Jugendliche für diese Vielfalt und ebnen gemeinsam mit allen Akteuren den Weg in eine erfolgreiche Ausbildung", sagt Geschäftsführerin Monika Uhl.

Über den Ausbildungskompass:

Der Ausbildungskompass ist eine Online-Plattform und ein regionales Magazin, das Informationen zu Ausbildungsstellen und Weiterbildungsmöglichkeiten bietet. Er hilft Schülern bei der Ausbildungssuche und ermöglicht Unternehmen effektiv zu inserieren. Alle Daten werden nach DSGVO auf deutschen Servern gespeichert. Für sein digitales Gesamtkonzept wurde der Ausbildungskompass mit dem 2. Platz beim Munich Digital Innovation Award 2025 ausgezeichnet und ist 2026 für den Innovationspreis Bayern nominiert.

Pressekontakt:

Ausbildungskompass Monika Uhl GmbH
Grube 21
82377 Penzberg
https://www.ausbildungskompass.de
E-Mail: service@ausbildungskompass.de

Original-Content von: Ausbildungskompass, übermittelt durch news aktuell

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