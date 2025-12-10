Omada

Omada Identity stellt hauseigene MCP-Server vor

Omada Identity, ein weltweit führender Anbieter von Identity Governance und Administration (IGA), hat seine langfristige strategische Vision vorgestellt: die Bereitstellung von Governance nicht nur für Menschen, sondern auch für das schnell wachsende Universum nicht-menschlicher und agentenbasierter Identitäten.

Mit der Einführung von autonomen KI-Agenten in Unternehmen will Omada einen branchenweiten Wandel anführen: von KI für IGA, sprich der Nutzung von KI für intelligentere Governance, zu IGA für KI. Dabei sollen Identity-Governance-Prinzipien angewandt werden, um KI-gesteuerte Aktionen, Kooperationen und Entscheidungen in Echtzeit zu ermöglichen, zu überwachen und zu steuern. Diese Entwicklung ist grundlegend für Vertrauen, Verantwortlichkeit und Widerstandsfähigkeit, wenn intelligente Systeme beginnen, in großem Umfang neben Menschen zu agieren.

"Wir bei Omada Identity haben uns verpflichtet, IGA für KI zu einer strategischen Realität zu machen", sagt Benoit Grangé, Chief Technology and Product Officer bei Omada Identity. "Unsere Roadmap vereint einheitliche Governance, Observability und ein offenes, vernetztes Ökosystem, so dass Unternehmen Aufgaben sowohl an Menschen als auch an KI-Agenten sicher delegieren können - immer mit vollständiger Aufsicht, Richtlinienkontrolle und dem Vertrauen, das es im Unternehmensmaßstab braucht."

Als ersten Schritt auf diesem Weg stellt Omada Identity einen Model Context Protocol (MCP) Server für Entwickler vor, der eine standardisierte, sichere Möglichkeit bietet, von Omada Identity verwaltete Identitätsdaten mit KI-Assistenten, Automatisierungstools und anderen Unternehmenssystemen zu verbinden. Mit dem MCP-Release können Entwickler über Governed-Identity-Intelligenz ihre KI-gesteuerten Workflows verbessern, während gleichzeitig Kontrolle, Kontext und Compliance gewahrt bleiben.

Durch die Erweiterung der Governed Identity Intelligence in die Tools und Agenten, auf die sich Unternehmen bereits verlassen, legt Omada Identity den Grundstein für eine Zukunft, in der jede Identität innerhalb einer sicheren und zuverlässigen digitalen Struktur arbeitet.

