Ausbildungskompass

Ausbildungskompass unterstützt Lehrkräfte bei der Ausbildungsfindung von Schülerinnen und Schülern

Penzberg (ots)

Tausende Ausbildungsplätze bleiben unbesetzt, auch weil viele Jugendliche den direkten Übergang in den Beruf nicht schaffen. Der Ausbildungskompass unterstützt Lehrkräfte dabei, Schülerinnen und Schüler effektiv auf dem Weg in die Ausbildung zu begleiten.

Lehrkräfte ebnen aktiv den Weg in die Ausbildung

Rund 70.000 Ausbildungsplätze blieben 2024 in Deutschland unbesetzt. Gleichzeitig wechselten fast 250.000 Jugendliche nach der Schule in den Übergangsbereich, obwohl viele in eine Ausbildung starten könnten. Fachleute fordern deshalb mehr Angebote, die Schülerinnen und Schülern beim Übergang von der Schule in den Beruf gezielt helfen. Lehrkräfte übernehmen dabei eine zentrale Rolle. Sie begleiten junge Menschen bei wichtigen Entscheidungen, stehen jedoch vor der Herausforderung, diese Aufgabe neben zahlreichen Anforderungen im Schulalltag zu organisieren.

Überblick im Schulalltag mit dem LehrkräfteCockpit

Der Ausbildungskompass unterstützt Lehrkräfte mit einer digitalen Lösung für die Begleitung ihrer Schülerinnen und Schüler: Das integrierte LehrkräfteCockpit bündelt alle wichtigen Informationen und schafft einen transparenten Überblick über den individuellen Entwicklungsstand. So ist beispielsweise unmittelbar erkennbar, wer aus der Klasse einen Berufsvorschlag erhalten, seinen Lebenslauf erstellt und bereits eine Bewerbung versendet hat. Sowohl im Klassenüberblick als auch im Individualeinblick lassen sich Fortschritte umgehend nachvollziehen. Dies erleichtert die gezielte Begleitung der Schülerinnen und Schüler und reduziert den organisatorischen Aufwand im Schulalltag erheblich.

Der Ausbildungskompass unterstützt Schüler bei allen Phasen der Berufsorientierung

Gleichzeitig führt der Ausbildungskompass Schülerinnen und Schüler durch den gesamten Orientierungsprozess. Nach einem Stärke- und Interessenstest erhalten diese geeignete Berufsvorschläge aus einer Datenbank mit über 600 Ausbildungsberufen. Das Finden von Praktika sowie die Erstellung von Bewerbungsmaterialien sind ebenfalls im Tool möglich. Lehrkräfte betreuen diese Prozesse ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand.

Über den Ausbildungskompass: Der Ausbildungskompass ist eine Online-Plattform und ein regionales Magazin, das Informationen zu Ausbildungsstellen und Weiterbildungsmöglichkeiten bietet. Er hilft Schülern bei der Ausbildungssuche und ermöglicht Unternehmen effektiv zu inserieren. Alle Daten werden nach DSGVO auf deutschen Servern gespeichert. Für sein digitales Gesamtkonzept wurde der Ausbildungskompass mit dem 2. Platz beim Munich Digital Innovation Award 2025 ausgezeichnet und ist 2026 für den Innovationspreis Bayern nominiert.

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