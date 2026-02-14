Florett Textil GmbH & Co. KG

Der Lieferant Florett Textil GmbH & Co. KG informiert über einen öffentlichen Rückruf der von ALDI Nord vertriebenen Produkte Kleinkinder Karnevalskostüm der Marke Lily & Dan.

Mülheim an der Ruhr (ots)

Die von der der Florett Textil GmbH & Co. KG gelieferten Artikel Karnevalskostüme in Größe XS/92-104 2-4years für die Styles Racer, Feuerwehrmann und Cape Marienkäfer der Marke Lily & Dan wurden aus Gründen des Verbraucherschutzes sofort aus dem Verkauf genommen.

Die Befestigungsnaht des Klettverschlusses bzw. der Klettverschlüsse löst sich. Die losen Klettverschlussteile können von Kleinkindern verschluckt werden.

Betroffen vom Rückruf sind:

GTIN 4068706859267 - Artikel Raceranzug in Größe XS/92-104 2-4years,

GTIN 4068706859281 – Artikel Feuerwehrmann in Größe XS/92-104 2-4years,

GTIN 4068706859342 – Artikel Cape Marienkäfer in Größe XS/92-104 2-4years.

Andere Produkte und Größen von Florett Textil GmbH & Co. KG sind davon nicht betroffen.

Deutschland GTIN 4068706859281 – Artikel Feuerwehrmann in Größe XS/92-104 2-4years, GTIN 4068706859342 – Artikel Cape Marienkäfer in Größe XS/92-104 2-4years. Belgien & Spanien GTIN 4068706859267 – Artikel: Raceranzug in Größe XS/92-104 2-4years, GTIN 4068706859281 – Artikel Feuerwehrmann in Größe XS/92-104 2-4years, GTIN 4068706859342 – Artikel Cape Marienkäfer in Größe XS/92-104 2-4years.

Die Produkte befanden sich zwischen dem 23.01.2026 und 14.02.2026 im Verkauf. Kunden können die Produkte in jeder ALDI Nord Filiale, auch ohne Vorlage des Kassenbons zurückgeben. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet.

Die Florett Textil GmbH & Co. KG bedauert die damit verbundenen Unannehmlichkeiten.

Original-Content von: Florett Textil GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell