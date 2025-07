Good Mobility Council GmbH

Leuchtturm der Verkehrswende: Münsters Grüner Weiler erhält erste Platin-Zertifizierung des Good Mobility Council

Bild-Infos

Download

Münster (ots)

Als erstes Projekt in Deutschland erhält Grüner Weiler in Münster die Platin-Vollzertifizierung des Berliner Good Mobility Council. Die Genossenschaft hatte bereits im Vorjahr mit ihrer Vorzertifizierung Maßstäbe gesetzt. Die nun vorliegenden Daten zum realen Mobilitätsverhalten bestätigen eindrucksvoll: Die Mobilitätswende im Grünen Weiler ist nicht nur geplant, sondern wird aktiv gelebt. Die nachhaltige Mobilität auf dem Gelände der ehemaligen Oxford-Kaserne ist beispielhaft - und übertrifft selbst ambitionierte Zielvorgaben.

"Gratulation an Grüner Weiler in Münster! Ihr seid offiziell als Leuchtturmprojekt der Mobilitätswende ausgezeichnet - mit gelebter Nachhaltigkeit, die über alle Erwartungen hinausgeht. Der Grüne Weiler zeigt, dass autofreies Leben nicht nur möglich, sondern bereichernd ist. Mit Werten, die selbst Münster übertreffen, setzt das Projekt neue Maßstäbe für nachhaltige Quartiersentwicklung," so Christian Scheler, Geschäftsführer des Berliner Good Mobility Council.

Mobilitätsverhalten übertrifft selbst Münsters Fahrrad-Standards

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache und die Auswertung des realen Mobilitätsverhaltens zeigt: Im Grünen Weiler besitzt nur noch rund jeder fünfte Haushalt ein eigenes Auto. Stattdessen stehen den rund 260 Bewohnerinnen und Bewohnern über 300 Fahrradstellplätze in einer barrierefreien, speziell konzipierten Velo-Halle oder in der Tiefgarage zur Verfügung - bei nur 16 privaten PKW-Stellplätzen.

Das Mobilitätskonzept umfasst u.a

Sharing-Angebot mit bis zu 15 Lastenrädern

Gemeinschaftlich genutzte Fahrradwerkstatt

Fahrradwaschplatz mit Regenwasserrecycling

Eigen-Konzept "Velo-Hallo"

40 überdachte Stellplätze

Beeindruckende Mobilitätsdaten belegen Erfolg

Eine repräsentative Umfrage, an der 80 Prozent aller Haushalte teilnahmen, dokumentiert den Erfolg: Über 80 Prozent der Freizeit- und Einkaufswege legen die Bewohnenden mit dem Rad zurück, zwei Drittel fahren mit dem Fahrrad zur Arbeit. Diese Werte übertreffen sogar den Durchschnitt der Fahrrad-Hauptstadt Münster - und das trotz der Lage am Stadtrand.

Gemeinschaft als Erfolgsrezept

Felix Austen, Mitglied des Mobilitätsteams der Genossenschaft, berichtet aus der Praxis: "Viele Bewohnende, die sich anfangs mit dem Abschied vom Auto schwertaten, haben diesen Schritt dank der vielen Alternativen problemlos gemeistert. Unsere Leih-Lastenräder sind der Renner - sie sind regelmäßig ausgebucht und bereiten den Nutzenden richtig Spaß. Die KFZ-Stellplätze reichen uns völlig aus, aber wir könnten gut noch mehr Radstellplätze gebrauchen."

Die Bewohnerin Claudia bestätigt: "Als Neuling beim Thema Verkehrswende bin ich gewillt, alte Gewohnheiten abzulegen. Durch die tollen Angebote im Weiler wird es mir leicht gemacht." Und Björn ergänzt: "Wir sind maximal flexibel in der Wahl unserer Verkehrsmittel. Fast alles lässt sich CO2-frei erledigen. Und wenn es mal ein Auto sein muss, steht auch das vor der Haustür bereit!"

Innovative Infrastruktur schafft neue Lebensqualität

Die durchdachte Infrastruktur des Grünen Weilers umfasst weit mehr als nur Stellplätze. Die barrierefreie "Velo-Halle" mit Rampe, automatischen Türen und flexibler Platzvergabe für Sonderfahrräder wurde speziell für die Bedürfnisse von Familien konzipiert. E-Bike-Ladestationen, Schränke für Zubehör und eine gemeinschaftlich genutzte Werkstatt ergänzen das Angebot. Eine gemeinschaftliche Kantine, Café, Co-Working-Spaces und Paketfächer direkt im Quartier verkürzen Wege und stärken die Gemeinschaft.

Bewohner Dario beschreibt den Alltag so: "Welch ein schönes Gefühl: Langsam die Rampe zur Velohalle hochfahren, eben den Transponder betätigen und durch die sich öffnende Tür direkt hineinrollen. So macht Heimkommen Spaß."

Ausblick: ÖPNV-Anbindung als nächster Schritt

Dr. Ingo Kucz, Geschäftsführer des Berliner Good Mobility Council, blickt voraus: "Der Grüne Weiler zeigt eindrucksvoll, was möglich ist, wenn Gemeinschaft, durchdachte Planung und der Wille zur Veränderung zusammenkommen. Die Umfrageergebnisse zeigen aber auch Verbesserungspotenzial: Drei Viertel der Bewohnenden wünschen sich eine nähere ÖPNV-Station. Hier sehen wir eine Chance für die Stadt Münster, dieses Leuchtturmprojekt noch besser anzubinden und die Erfolgsgeschichte fortzuschreiben."

HINTERGRUND

Certified Good Mobility ist das Green Building Zertifikat für Mobilität. Der Good Mobility Council zertifiziert, wie gut Mobilität bei Planungen von Neubauten oder Sanierung von Bestandsgebäuden berücksichtigt wird. Vom Good Mobility Councilzertifizierte Gebäude tragen zu lokalen Mobilitätswendezielen bei und übersetzen diese in eine gute User Experience. Mehr Information sowie Kriterien-Set unter: https://goodmobility.org

Original-Content von: Good Mobility Council GmbH, übermittelt durch news aktuell