Der Lieferant Florett Textil GmbH & Co. KG informiert über einen öffentlichen Rückruf der von ALDI Süd vertriebenen Produkte Kleinkinder Karnevalskostüm der Marke Lily & Dan.

Die von der der Florett Textil GmbH & Co. KG gelieferten Artikel Karnevalskostüme Cape Ladybug in Größe XS/92-104 2-4years der Marke Lily & Dan wurden aus Gründen des Verbraucherschutzes sofort aus dem Verkauf genommen.

Die Befestigungsnaht des Klettverschlusses löst sich. Die losen Klettverschlussteile können von Kleinkindern verschluckt werden.

Betroffen vom Rückruf ist GTIN 4069365141472 des Artikels Cape Ladybug in Größe XS/92-104 2-4years. Andere Produkte und Größen von Florett Textil GmbH & Co. KG sind davon nicht betroffen.

Deutschland

Cape Ladybug

4069365141472

Österreich

Cape Ladybug

4069365141472

Slowenien

Cape Ladybug

4069365141472

Die Produkte befanden sich zwischen dem 26.01.2026 und 13.02.2026 im Verkauf. Kunden können die Produkte in jeder ALDI Süd Filiale, auch ohne Vorlage des Kassenbons zurückgeben. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet.

Die Florett Textil GmbH & Co. KG bedauert die damit verbundenen Unannehmlichkeiten.

Für Rückfragen wurde vom Lieferanten eine Hotline eingerichtet, die werktags von 8 bis 18:30 Uhr unter folgender Telefonnummer erreichbar ist: +49 208 4432 288.

