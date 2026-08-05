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Veganes Miniprotein statt Lachssperma-Serum: Warum FUTURACONTOUR® auf nachvollziehbare Konzepte statt kurzfristige Wirkstoff-Hypes setzt

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Coburg (ots)

Immer mehr Frauen wünschen sich sichtbare Hautverbesserungen – ohne Nadeln, ohne Ausfallzeit und ohne tierische Inhaltsstoffe. Gleichzeitig wächst die Skepsis gegenüber Wirkstofftrends wie sogenannten Lachssperma-Seren: Können sie überhaupt wirken, wenn sie die Haut nicht erreichen? Genau an diesem Punkt setzt eine neue Generation von Wirkstoffen an.

Sichtbare Ergebnisse, keine Nadeln, keine Ausfallzeit: Was wie eine Wunschliste klingt, ist für viele Frauen längst zur Grundvoraussetzung geworden, wenn es um professionelle Hautpflege geht. Gleichzeitig folgt im Schönheitsmarkt ein Wirkstofftrend auf den nächsten. Mal ist es Retinol, mal Hyaluron, mal das sogenannte Lachssperma-Serum, das unter dem Fachbegriff Marine PDRN als Mittel für ein verjüngtes Hautbild gehandelt wird. Doch je lauter die Versprechen, desto kritischer werden Kundinnen. Gleichzeitig steigt der Druck auf Kosmetikerinnen und Studioinhaberinnen. Denn wer jeden Trend übernimmt, ohne erklären zu können, wie ein Wirkstoff tatsächlich in die Haut gelangen soll, riskiert genau das, worauf es im Institut am meisten ankommt: Vertrauen. Immer mehr Frauen mit einem gesundheitsbewussten oder an Clean Beauty orientierten Anspruch hinterfragen zudem, ob moderne Wirkstoffe wirklich auf tierische Bestandteile angewiesen sind – oder ob es längst nachvollziehbare Alternativen gibt. „Wer Wirkstoffe einsetzt, deren Herkunft, Aufnahmefähigkeit und Grenzen nicht nachvollziehbar sind, verliert früher oder später das Vertrauen seiner Kundinnen“, sagt Carolin Thomae, Gründerin von FUTURACONTOUR®.

„Entscheidend ist nicht nur das Ergebnis, sondern ob ein Wirkstoff nachvollziehbar in die Haut gelangt – genau hier müssen Behandlungskonzepte heute ansetzen“, erklärt Carolin Thomae weiter. FUTURACONTOUR® bietet kosmetische Konzepte, die moderne Gerätetechnologie mit abgestimmten Wirkstoffen verbinden und gezielt auf die Anforderungen von Kosmetikerinnen und Studioinhaberinnen ausgerichtet sind. Im Mittelpunkt steht dabei ein Ansatz, der im Markt noch immer selten ist: transparent, vegan, nadelfrei und fachlich nachvollziehbar. Das Prinzip dahinter ist klar: transdermal statt injiziert, vegan statt tierisch, erklärbar statt beliebig – und damit konsequent auf Behandlungen ausgelegt, die sich im Studioalltag sicher anwenden und Kundinnen nachvollziehbar vermitteln lassen.

Warum Marine PDRN an der Hautbarriere scheitert – und XEP-716® nicht

Ob ein Wirkstoff tatsächlich wirken kann, entscheidet sich an einem zentralen Punkt: der Hautbarriere. Die Haut ist kein passives Organ. Ihre äußere Hornschicht schützt den Körper und wirkt als selektive Barriere. Größere Moleküle gelangen deshalb nicht ohne Weiteres in tiefere Hautschichten. Genau hier setzt die sogenannte 500-Dalton-Regel an: Sie beschreibt, dass Moleküle für eine passive Aufnahme über die Haut sehr klein sein müssen.

Viele aktuelle Wirkstofftrends stoßen genau hier an ihre Grenzen. Marine PDRN, bekannt aus sogenannten Lachssperma-Seren, ist ein typisches Beispiel. Als Makromolekül mit 50 bis 1.500 kDa ist es in der Regel zu groß, um die Hautbarriere eigenständig zu überwinden. Seine Wirkung entfaltet es deshalb vor allem über Injektionen – und damit genau über jene Methode, die viele Kundinnen bewusst vermeiden möchten.Für eine Anwendung über die Haut ist der Wirkstoff damit nur eingeschränkt geeignet.

FUTURACONTOUR® setzt deshalb auf einen anderen Ansatz: das vegane Miniprotein XEP-716®. Als besonders kleines Eiweißmolekül liegt es bei rund 280 g/mol und damit deutlich unterhalb der 500-Dalton-Schwelle. Es ist somit für die topische Anwendung geeignet, also dafür ausgelegt, über die Hautoberfläche aufgenommen zu werden.

Vegan, biomimetisch, transparent: Was XEP-716® von tierischen Wirkstoffen unterscheidet

Doch die Frage, ob ein Wirkstoff überhaupt in die Haut gelangt, ist nur ein Teil der Bewertung. Ebenso entscheidend ist, woher er stammt und wie transparent seine Zusammensetzung ist. Marine PDRN ist tierischen Ursprungs und wird aus Fisch gewonnen – für viele Frauen mit veganem oder an Clean Beauty orientiertem Anspruch ein Ausschlusskriterium. Für Kosmetikinstitute kann dieser Aspekt zudem zum Vertrauensfaktor werden, insbesondere dann, wenn Herkunft und Zusammensetzung nicht klar kommuniziert werden.

XEP-716® geht hier einen anderen Weg. Der Wirkstoff ist biomimetisch, vegan und tierversuchsfrei und orientiert sich damit an natürlichen biologischen Vorbildern. In der INCI-Kennzeichnung erscheint er als s-Monkey Oligopeptide-1 Amide Acetate, was eine fachliche Einordnung ermöglicht und ihn für geschulte Anwenderinnen nachvollziehbar macht. Die stabilisierte Formulierung sorgt zudem dafür, dass der Wirkstoff im Einsatz nicht vorzeitig zerfällt und zuverlässig angewendet werden kann.

Gerade im Studioalltag zeigt sich, wie relevant dieser Unterschied ist. Kundinnen fragen immer häufiger nach, welche Inhaltsstoffe verwendet werden und wie diese einzuordnen sind. Auch mögliche Unverträglichkeiten spielen dabei eine Rolle, insbesondere bei tierischen Ausgangsstoffen, die individuell unterschiedlich reagiert werden können. Ein Wirkstoff, der ohne tierische Bestandteile auskommt und sich klar erklären lässt, schafft hier eine deutlich bessere Grundlage für Vertrauen. Wie entscheidend diese Transparenz im direkten Kundengespräch ist, zeigt sich in der Praxis immer wieder: „Wenn eine Kundin fragt, was auf ihrer Haut landet und woher es kommt, muss ein Institut eine klare Antwort geben können“, sagt Carolin Thomae. „Genau das entscheidet darüber, ob Vertrauen entsteht oder nicht.“

Die Wirkstoffkombination: schützen, regenerieren, aufbauen

FUTURACONTOUR® setzt bewusst nicht auf einen einzelnen Wirkstoff, sondern auf ein Zusammenspiel mehrerer Komponenten, die unterschiedliche Prozesse in der Haut gleichzeitig adressieren. Neben dem Miniprotein XEP-716® kommen dabei weitere Wirkstoffe zum Einsatz, die gezielt unterschiedliche Funktionen übernehmen. Im Mittelpunkt steht dabei eine klare Funktionslogik: schützen, regenerieren, aufbauen.

Den ersten Baustein bildet Neurophroline®, ein Wirkstoff aus Wildindigo. Er setzt an stressbedingten Hautprozessen an und soll dazu beitragen, die Auswirkungen von Cortisol auf den Kollagenabbau kosmetisch zu reduzieren. Darauf aufbauend folgt Algativ Exometics®, ein biotechnologisches Exosomen-Konzept aus Mikroalgen. Es soll die Zellkommunikation unterstützen und Prozesse anstoßen, die für Regeneration und Hautstruktur entscheidend sind. Den dritten Baustein bildet das bereits gennante Miniprotein XEP-716®, das über die Hautoberfläche aufgenommen werden kann und zum sichtbaren Aufbau der Haut beitragen soll.

Erst durch die abgestimmte Kombination entsteht ein schlüssiges Gesamtbild: Schutz vor belastenden Einflüssen, Unterstützung der Regeneration und gezielter Aufbau der Haut. „Wir haben diese Kombination nicht zufällig gewählt – jeder Wirkstoff hat eine definierte Aufgabe, und erst im Zusammenspiel entsteht das, was Kundinnen am Ende sehen und spüren“, erklärt Carolin Thomae.

Das nadelfreie Behandlungssystem: Wie FUTURACONTOUR® Wirkstoffe in die Haut bringt

Damit Wirkstoffe ihre Wirkung entfalten können, reicht die richtige Molekülgröße allein nicht aus – entscheidend ist auch, wie sie in die Haut eingebracht werden. Genau hier setzt das nadelfreie Behandlungssystem von FUTURACONTOUR® an. Mithilfe von Mikrostrom-Technologie wird die Hautoberfläche vorübergehend aufnahmefähiger gemacht, sodass kleine Wirkstoffmoleküle gezielt und kontrolliert aufgenommen werden können. Je nach Einstellung lassen sich die Mikroströme an Hautzustand und Behandlungsziel anpassen.

Im Zentrum der Anwendung steht ein handgeführter Applikator, der den Wirkstoff ohne Einstich über die Hautoberfläche einbringt und damit den klassischen Einsatz von Nadeln ersetzt. Ergänzt wird das System durch geführte Behandlungsprotokolle, die eine strukturierte und reproduzierbare Anwendung im Studioalltag ermöglichen.

Auch der Ablauf folgt einer klaren Logik: Zunächst wird der Hautzustand analysiert, anschließend das passende Wirkstoffprotokoll ausgewählt. Darauf folgt die vorbereitende Behandlung der Haut, bevor der Wirkstoff gezielt appliziert wird. Den Abschluss bildet eine hautähnliche Pflegebasis, die die Hautbarriere stabilisiert und die Anwendung abrundet. Das Prinzip dahinter bleibt bewusst einfach: Die Haut wird nicht verletzt, sondern gezielt vorbereitet, um Wirkstoffe kontrolliert aufzunehmen. „Das Prinzip ist einfach: Wir verletzen die Haut nicht, wir bereiten sie vor und bringen dann genau die Wirkstoffe ein, die klein genug sind, um dort anzukommen, wo sie wirken sollen“, beschreibt Carolin Thomae den Ansatz.

Sichtbare Ergebnisse und alltagstaugliche Anwendung: Worauf es im Studio wirklich ankommt

Eine Behandlung, deren Effekt Kundinnen nicht erkennen, wird selten weiterempfohlen. Genau hier setzt FUTURACONTOUR® an: mit dokumentierten Vorher-Nachher-Ergebnissen, die sichtbare Veränderungen an Hautstruktur, Porenbild und Elastizität zeigen. In einer Studie am Menschen zeigte sich eine Verbesserung der Hautelastizität um 42,1 Prozent. Diese Angabe ist als kosmetische Aussage einzuordnen, individuelle Ergebnisse können variieren.

Entscheidend ist jedoch nicht nur das Ergebnis selbst, sondern auch, wie gut sich die Behandlung in den Alltag integrieren lässt. Eine Anwendung dauert laut Unterlagen etwa 15 bis 30 Minuten und kommt ohne Einstich, Ausfallzeit oder sichtbare Nachwirkungen aus, sodass Kundinnen direkt im Anschluss wieder ihrem Alltag nachgehen können. Kurze Behandlungszeiten, klare Abläufe und standardisierte Protokolle sorgen zugleich für Planbarkeit im Studio und ermöglichen eine reproduzierbare Durchführung im Team. Wie entscheidend diese Kombination aus sichtbarem Ergebnis und alltagstauglicher Anwendung ist, zeigt sich auch in der Weiterempfehlung: „Kundinnen empfehlen eine Behandlung weiter, wenn sie den Unterschied selbst sehen, die Anwendung angenehm erleben und direkt danach wieder gesellschaftsfähig sind. Das ist kein Zufall, das ist das Konzept“, sagt Carolin Thomae.

Zwei Wege in der Kosmetik: Warum sich jetzt entscheidet, wem Kundinnen vertrauen

Kosmetikinstitute, die weiterhin jeden Schönheitstrend übernehmen, ohne Herkunft, Aufnahmeweg und Grenzen der eingesetzten Wirkstoffe erklären zu können, dürften es künftig schwerer haben. Kundinnen werden kritischer, Fragen nach Transparenz, Verträglichkeit und nachvollziehbaren Ergebnissen rücken stärker in den Fokus. Einmal verlorenes Vertrauen lässt sich nur schwer zurückgewinnen.

Wer dagegen auf ein klar strukturiertes Konzept setzt, das Wirkung, Anwendung und Inhaltsstoffe verständlich zusammenführt, schafft die Grundlage für langfristige Kundinnenbeziehungen. Entscheidend ist dabei nicht nur, was angewendet wird, sondern ob ein Institut erklären kann, warum es funktioniert und wie sich Ergebnisse reproduzierbar erzielen lassen.

Genau hier setzt FUTURACONTOUR® an: mit einem System, das Wirkstoffe, Technologie und Anwendung logisch verbindet und damit planbare Ergebnisse ermöglicht. „Der entscheidende Unterschied liegt heute nicht mehr im Trend, sondern darin, ob ein Institut erklären kann, was es tut – und warum“, sagt Carolin Thomae abschließend.

Wichtig: Alle Wirkstoff- und Wirksamkeitsaussagen zu FUTURACONTOUR® sind als kosmetische Aussagen einzuordnen und stellen keine medizinischen Heilversprechen dar. Bei empfindlicher Haut, Allergieneigung, Hauterkrankungen, Schwangerschaft, medizinischen Behandlungen oder unklaren Hautreaktionen ist vor der Anwendung eine individuelle fachliche Prüfung durch geeignete Fachpersonen erforderlich.

Wer verstehen möchte, wie ein ganzheitliches Beauty-Konzept aus moderner Technologie, abgestimmter Wirkstoffpflege und strukturierter Anwendung zu nachhaltigen Hautergebnissen beitragen kann, findet in FUTURACONTOUR® einen Ansatz, der genau diese Faktoren miteinander verbindet.

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