Acture vereint Expertise für ganzheitliches Mitarbeiterwohlbefinden

Acture startet in Deutschland in ein neues Kapitel: Nach der Übernahme mehrerer spezialisierter Anbieter in den vergangenen Jahren hat das Unternehmen die Integration nun abgeschlossen. Die operative Führung der Acture Germany GmbH liegt dabei bei Alexander Hamacher, der kürzlich zum CEO ernannt wurde. Evermood und moveUP treten ab sofort unter Acture auf, zudem wurden die B2B-Leistungen von My7steps sowie des Kölner Instituts für Managementberatung (KI.M) in das Angebot integriert.

Acture, führender Anbieter im Betrieblichen Gesundheitsmanagement, bietet nun Unternehmen in Deutschland ein ganzheitliches, integriertes Angebot für Mitarbeiterwohlbefinden aus einer Hand.

Drei zentrale Lösungen unter dem Dach von Acture:

- Acture Care ist eine digitale Plattform, die Mitarbeitenden frühzeitig und datenschutzkonform in jeder Lebenssituation Unterstützung bietet, unter anderem durch psychologische Beratungsangebote und digitale Inhalte.

- Acture Discover ist eine digitale, rechtssichere Lösung zur Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen (kurz GBU Psyche).

- Bei Acture Return handelt es sich um ein effizientes Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM).

Darüber hinaus bietet Acture flexible vor Ort Einzellösungen und Gesundheitspakete, die von Gesundheitstagen über Gesundheitswochen bis hin zu individuellen Programmen zur Führungskräfteentwicklung reichen.

"Mit diesem Zusammenschluss schaffen wir ein umfassendes und einzigartiges Angebot für Mitarbeiterwohlbefinden in Deutschland, das integrierte Lösungen statt fragmentierter Einzelangebote ermöglicht", so Alexander Hamacher, CEO von Acture Deutschland.

Über Acture

Acture ist führender Dienstleister für das Mitarbeiterwohlbefinden in den Niederlanden und seit 2023 in Deutschland aktiv. Seit 2008 bietet das Unternehmen ganzheitliche Lösungen mit der Mission, eine gesunde und leistungsfähige Belegschaft zu fördern. Kern des Angebots ist das Employee Welfare Program (EWP), eine umfassende Lösung, die Unternehmen ein effizientes und nachhaltiges Gesundheitsmanagement ermöglicht. Ergänzt wird das EWP durch einen Blended-Care-Ansatz, der Selbstfürsorge, Interaktion und Intervention miteinander verbindet.

