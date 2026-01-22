Webmetic Gmbh

Webmetic launcht KI-Website-Personalisierung für B2B - ohne Cookies, in Echtzeit

München (ots)

Das Münchner Technologie-Unternehmen Webmetic bringt eine Lösung für B2B-Marketing auf den Markt. Die Software erkennt in Millisekunden, welches Unternehmen eine Website besucht. Anschließend passt künstliche Intelligenz Headlines, Produktempfehlungen, Referenzen und Call-to-Actions automatisch an das Unternehmen des Besuchers an. Die Lösung arbeitet vollständig ohne Cookies.

Die Technologie adressiert ein messbares Problem: 60 Prozent der B2B-Besucher verlassen Websites innerhalb der ersten zehn Sekunden. Der Grund liegt in generischen Inhalten, die nicht auf die spezifischen Bedürfnisse der Zielgruppe eingehen. Webmetic kombiniert Firmenidentifikation mit generativer KI in einem System. KI-Modelle generieren dabei Inhalte für tausende Branchen- und Unternehmensprofile gleichzeitig - ohne manuellen Pflegeaufwand.

Die Personalisierung ist bereits bei WBS TRAINING im Einsatz, einem der größten Weiterbildungsanbieter Deutschlands. Das System analysiert 551 Kurse in 74 Kategorien und ordnet sie automatisch dem erkannten Unternehmen zu - in 500 Millisekunden. Im A/B-Test sank die Bounce Rate um 25 Prozent, die Engagement Rate stieg um 13 Prozent.

"Ein Bauunternehmen sucht andere Informationen als ein IT-Dienstleister. Unsere KI erkennt das in Millisekunden - und ordnet den Besucher unter Millionen Firmenprofilen zu. Die Website passt sich automatisch an die Herausforderungen des Besuchers an", sagt Gründer Yannik Süß.

Über Webmetic: Die Webmetic GmbH wurde 2025 mit Sitz in Oberhaching bei München gegründet und entwickelt KI-gestützte Marketing- und Sales-Lösungen für B2B-Unternehmen. Gründer Yannik Süß promoviert bei Porsche zu Conversion-Optimierung und ist Autor mehrerer Fachbücher bei Springer. Weitere Informationen: www.webmetic.de

