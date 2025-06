ROSE Bikes GmbH

Reclaim the streets & discover the new Sneak 3 EQ with Q'AUTO

Stilvoll, smart, urban: Das ROSE Sneak 3 EQ mit Q'AUTO Technologie setzt neue Maßstäbe für städtische Mobilität

Nach der Auszeichnung des Sneak 1 EQ mit dem renommierten Design & Innovation Award 2025 setzt ROSE Bikes die erfolgreiche Urban-Linie mit einer neuen Ausstattungsvariante fort: Im Fokus steht das Sneak 3 EQ, erstmals mit Q'AUTO - einem automatischen, energieautarken Schaltsystem von Shimano, das sich dynamisch an das individuelle Fahrverhalten anpasst.

Q'AUTO: Die Zukunft des Schaltens - ganz ohne Akku

Das Highlight des Sneak 3 EQ ist das innovative, automatische Schaltsystem Q'AUTO. Es erkennt dank hochpräziser Sensorik Geschwindigkeit, Trittfrequenz und Steigung in Echtzeit - und wählt stets den passenden Gang. Das Ergebnis: ein sanftes, nahtloses Schalterlebnis, das ganz ohne Akku funktioniert. Die zum Schalten benötigte Energie wird beim Fahren selbst erzeugt. Kein Aufladen, kein Warten, nur pures Fahrvergnügen.

Zwei Fahrmodi bietet das System an: Automatisch, für präzises, eigenständiges Schalten, und Manuell, für aktive Gangwahl. So bleibt das Sneak 3 EQ flexibel für unterschiedlichste Anforderungen.

Erhältlich ist das Sneak 3 EQ zum Preis von 2.399 Euro. Angeboten wird es in der Rahmenform HighStep (Größen S bis XL) in den Farben Chalk und Faded Denim sowie in der Rahmenform MidStep (Größen S bis L) in den Farben Chalk und Light Mint.

