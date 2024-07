Check Point Software Technologies Ltd.

Check Point verkündet neuen CEO und starke Finanzergebnisse im Q2 2024

Redwood City, Kalifornien (ots)

Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), gibt die Ernennung von Nadav Zafrir zum neuen Chief Executive Officer (CEO) ab Dezember 2024 und die Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2024 bekannt.

Finanzergebnisse Q2 2024:

Umsatz: 627 Millionen US-Dollar

Security Subscription Umsatz: 272 Millionen US-Dollar

GAAP Operating: 209 Millionen US-Dollar

GAAP EPS: 1,74 US-Dollar

In den vergangenen zehn Jahren war Zafrir Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter von Team8. Der globale Risikokapitalfond gründet und investiert in Unternehmen, die sich auf IT-Sicherheit, Daten und KI, Fintech und digitale Gesundheit konzentrieren. Er baute 17 Cyber-Sicherheitsunternehmen auf und diente zuvor 25 Jahre in den IDF. Seit 2019 ist er Vorstandsvorsitzender von SolarEdge Technologies. Zafrir wird die Rolle des CEO im Dezember 2024 von Gil Shwed übernehmen, der Executive Chairman des Board of Directors werden wird.

"Wir schließen einen gründlichen CEO-Suchprozess ab, nachdem wir Kandidaten aus der ganzen Welt geprüft haben. Nadav ist seit über einem Jahrzehnt eine wichtige Führungspersönlichkeit im Cyber-Sicherheitssektor und eine der angesehensten Persönlichkeiten in der globalen CISO-Community. Er gründete und leitete mehrere Cyber-Sicherheitsunternehmen und ging Partnerschaften mit den größten Sicherheitsanbietern der Welt ein. Ich bin überzeugt, dass er Check Point zu neuen Höhen zu führen kann", erklärt Gil Shwed, Gründer und CEO von Check Point.

"Ich fühle mich geehrt, zu einem Pionier der modernen Cyber-Sicherheit zu gehen. In den letzten zehn Jahren habe ich mit internationalen Sicherheits-Teams zusammengearbeitet und erfahren, welche unglaublichen Anstrengungen sie unternahmen, um globale Netzwerke gegen raffinierte Angreifer zu schützen. Check Point ist in einer einzigartigen Position, um die Sicherheitsentwicklung der nächsten Stufe anzuführen. Ich freue mich darauf, mit den erfahrenen Führungskräften des Unternehmens und Gil Shwed zusammenzuarbeiten", so Zafrir.

