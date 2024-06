ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 27/24

Mainz (ots)

Woche 27/24 Sa., 29.6. Bitte geänderten Programmablauf ab 19.00 Uhr beachten: 19.00 heute 19.20 Wetter 19.25 sportstudio live -UEFA EURO 2024™ (VPS 19.24/HD/AD/DD 5.1/UT) mit Katrin Müller-Hohenstein, Jochen Breyer, Christoph Kramer, Per Mertesacker und Friederike Kromp 21.00 sportstudio live - UEFA EURO 2024™ (fub/HD/AD/DD 5.1/UT) Deutschland - Dänemark Achtelfinale Übertragung aus Dortmund Kommentator: Oliver Schmidt In der Halbzeitpause: gegen 21.45 heute journal (VPS 23.15/HD/UT) Wetter Moderation: Dunja Hayali Verlängerung und Elfmeterschießen möglich 23.00 sportstudio live - UEFA EURO 2024™ (HD/AD/DD 5.1/UT) Highlights, Analysen, Interviews mit Katrin Müller-Hohenstein, Jochen Breyer, Christoph Kramer, Per Mertesacker und Friederike Kromp 23.45 heute Xpress (HD/UT) 23.50 Filmnacht im ZDF (VPS 23.30) Sugar 1.25 Jeder gegen Jeden (VPS 1.05) 2.55 sportstudio live - UEFA EURO 2024™ (fub/HD/AD/DD 5.1/UT) Deutschland - Dänemark Achtelfinale (von 21.00 Uhr) Kommentator: Oliver Schmidt 4.30 Der Bergdoktor (VPS 19.25) 5.15- Deutschland von oben (VPS 5.50) 5.45 (Alle nicht aufgeführten Programme bis Sonntag, 27.6.2024, 5.45 Uhr entfallen.) So., 30.6. Bitte geänderten Programmablauf beachten: 5.45 einfach Mensch (VPS 5.35) (Weiterer Ablauf ab 6.00 Uhr wie vorgesehen.) __________________________ Bitte geänderten Programmablauf ab 15.00 Uhr beachten: 15.00 sportstudio live Leichtathletik: DM 16.57 Aktion Mensch - Glückszahlen der Woche (VPS 18.55) 17.00 heute Xpress 17.05 sportstudio live - UEFA EURO 2024™ (HD/AD/DD 5.1/UT) aus Berlin mit Jochen Breyer, Christoph Kramer, Per Mertesacker und Friederike Kromp 18.00 sportstudio live - UEFA EURO 2024™ (fub/HD/AD/DD 5.1/UT) England - Slowakei Achtelfinale Übertragung aus Gelsenkirchen Kommentatorin: Claudia Neumann Co-Kommentator: Moritz Volz In der Halbzeitpause: gegen 18.45 heute (VPS 19.00/HD/UT) Wetter Moderation: Mitri Sirin Verlängerung und Elfmeterschießen möglich (Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen. "Die Rosenheim-Cops" von 17.15 Uhr, "Zeitenwende auf Rügen", "Terra X: Tabu - Geheimnisvolle Orte" entfallen.) Mo., 1.7. Bitte geänderten Programmablauf ab 17.00 Uhr beachten: 17.00 heute Xpress (HD/UT) 17.05 sportstudio live - UEFA EURO 2024™ (HD/AD/DD 5.1/UT) aus Berlin mit Katrin Müller-Hohenstein, Christoph Kramer, Per Mertesacker und Friederike Kromp 18.00 sportstudio live - UEFA EURO 2024™ (VPS 17.59/fub/HD/AD/DD 5.1/UT) Frankreich - Belgien Achtelfinale Übertragung aus Düsseldorf Kommentator: Martin Schneider Co-Kommentator: Hanno Balitsch In der Halbzeitpause: gegen 18.45 heute (VPS 19.00/HD/UT) Wetter Moderation: Barbara Hahlweg Verlängerung und Elfmeterschießen möglich 20.15 Der Fernsehfilm der Woche Das Mädchen am Strand (1) 21.45 Das Mädchen am Strand (2) 23.10 heute journal (VPS 23.15) 23.25 Montagskino im ZDF (VPS 23.45) 9 Bullets 0.55 Notruf Hafenkante (VPS 1.15) 1.40 SOKO Stuttgart (VPS 2.00) 2.20 Die Rosenheim-Cops (VPS 3.30) 3.05 Deutschland von oben (HD) Deutschland 2024 3.15- Bares für Rares – Lieblingsstücke (VPS 4.15) 5.30 ("WISO", "SOKO Hamburg" und "hallo deutschland" entfallen.) Woche 29/24 Sa., 13.7. 13.40 sportstudio live Triathlon: WM-Serie Sprint Männer Bitte Ergänzung beachten: Experte: Daniel Unger (Ergänzung bitte auch für 15.35 Uhr beachten.) So., 14.7. 14.55 sportstudio live Triathlon: WM-Serie Mixed-Staffel Bitte Ergänzung beachten: Experte: Daniel Unger _______________________ Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Jung im Osten Wie wir wirklich leben Film von Mathias Kubitza und Peter Ruppert Deutschland 2024 (Ausdruck bitte auch für die Wiederholung um 5.00 Uhr beachten.)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell