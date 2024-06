ZDF

EM-Achtelfinale Deutschland – Dänemark live im ZDF

Weitere EM-Achtelfinale im ZDF: England – Slowakei und Frankreich – Belgien

Am Samstag, 29. Juni 2024, richten sich die Blicke von Fußball-Deutschland ins Dortmunder Stadion, wo das Achtelfinale Deutschland – Dänemark ausgetragen wird. Ab 19.25 Uhr geht "sportstudio live" im ZDF auf Sendung und stimmt auf das packende Duell um den Einzug ins Viertelfinale ein. Ab 21.00 Uhr beginnt das K.o.-Spiel – live zu verfolgen im ZDF und in der ZDFmediathek. Zwei weitere EM-Achtelfinale sind zudem im ZDF zu sehen: Am Sonntag, 30. Juni 2024, England – Slowakei (Anstoß: 18.00 Uhr) und am Montag, 1. Juli 2024, Frankreich – Belgien (Anstoß: 18.00 Uhr).

ZDF-Moderator Jochen Breyer begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer am Samstag, 29. Juni 2024, 19.25 Uhr, aus dem ZDF-EM-Studio im Zollernhof in Berlin-Mitte zum zweiten EM-Achtelfinale des Tages. ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und die ZDF-Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker melden sich direkt aus dem Stadion in Dortmund mit Eindrücken, Einschätzungen und Analysen vom Ort des Geschehens. Das Achtelfinale Deutschland – Dänemark kommentiert Oliver Schmidt. Eine Zusammenfassung des ersten Achtelfinales zwischen der Schweiz und Italien ist im Vorlauf auf das Deutschland-Spiel zu sehen.

Moderator Jochen Breyer ist auch am Sonntag, 30. Juni 2024, von 17.05 Uhr bis 20.15 Uhr der Gastgeber im ZDF-EM-Studio. Neben den Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker wird erneut Fußball-Trainerin Friederike "Fritzy" Kromp erwartet. Kommentatorin des Spiels England – Slowakei ist Claudia Neumann, als Co-Kommentator ist Moritz Volz dabei.

Am Montag, 1. Juli 2024, ist "sportstudio live" von 17.05 Uhr bis 20.15 Uhr auf Sendung. Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und die Experten-Crew vom Vortag sind dann im ZDF-EM-Studio dabei. Das Achtelfinale Frankreich – Belgien kommentiert Martin Schneider, als Co-Kommentator ist Hanno Balitsch im Einsatz.

Die Achtelfinale in der ZDFmediathek

Wer von den Achtelfinals zwischen dem 29. Juni und 2. Juli 2024 nichts verpassen will, findet im Online-EM-Angebot auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek alle Spiele in Zusammenfassungen, neue Perspektiven, strittige Szenen, alles Wissenswerte zum Turnier und einiges mehr. Das Achtelfinale der deutschen Mannschaft kann auch im Highlightplayer geschaut werden – im Livestream navigieren sich die Fußballfans zu den spannendsten Szenen, Toren oder strittigen Schiedsrichterentscheidungen und schauen sich alles noch einmal in Ruhe an – aus "live" wird ohne Verzögerung "on demand".

Alle EM-Spiele im ZDF werden mit Untertiteln und Audiodeskription angeboten.

