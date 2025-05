ROSE Bikes GmbH

Update für Erfolgsmodell: ROSE launcht das neue Xtra Watt Plus

Modernisierte Technik, frische Farben und spürbar mehr Komfort - entwickelt für mühelose E-Bike-Mobilität im Alltag und auf Tour

Bocholt (ots)

ROSE Bikes präsentiert die neuen Modelle des beliebten E-Bikes Xtra Watt Plus. Mit durchdachten technischen Neuerungen, komfortorientierter Ausstattung und einem klaren Designansatz richtet sich das Bike an alle, die ihren Alltag stressfrei und flexibel gestalten möchten - vom täglichen Arbeitsweg bis zur Wochenendtour ins Grüne.

Mehr Komfort, mehr Leistung, mehr Alltag

Mit überarbeitetem Look, verbesserter Ergonomie und cleveren Details bringt das neue Xtra Watt Plus mehr Leichtigkeit in den Alltag. Die neuen Farben Slate und Sage unterstreichen das das überarbeitete Rahmendesign und verleihen dem Bike einen modernen Charakter. Für individuellen Fahrkomfort lässt sich die Sitzposition dank verstellbarem Vorbau flexibel anpassen, während Federgabel und gefederte Sattelstütze auch auf unebenen Wegen für ein angenehm ruhiges Fahrgefühl sorgen.

Im Alltag überzeugt das E-Bike mit einem integrierten Racktime Snapit 2.0-Gepäckträger (bis 25 kg Traglast). Ein besonderes Sicherheitsfeature ist das automatisch aktivierte Bremslicht, das beim Verzögern aufleuchtet - für maximale Sichtbarkeit im Straßenverkehr.

Angetrieben wird das neue Xtra Watt Plus von einem kraftvollen, aber nahezu lautlosen Bosch Performance Line Motor mit 50 Nm, der zuverlässige Unterstützung im Stadtverkehr bietet. Der 625 Wh starke Akku liefert ausreichend Energie für lange Touren oder mehrere Tage ohne Aufladen und wird über das smarte Kiox 300 Display gesteuert. Dank AppKonnektivität und Over-the-Air-Updates bleibt das System technisch stets auf dem neuesten Stand.

Zwei Antriebskonzepte - für unterschiedliche Ansprüche

Das neue Xtra Watt Plus bietet zwei Antriebskonzepte, die sich an unterschiedliche Bedürfnisse richten. Beide Varianten sind mit einem wartungsarmen Riemenantrieb ausgestattet.

Das Xtra Watt Plus 3 ist mit der Enviolo AUTOMATiQ-Nabenschaltung versehen und richtet sich an Nutzerinnen und Nutzer, die besonderen Wert auf Komfort und intuitive Bedienung legen. Die stufenlose Automatik passt die Übersetzung kontinuierlich an die Trittfrequenz an, sodass ein manuelles Schalten nicht mehr notwendig ist. Dieses Modell ist ideal für alle, die einfach losfahren und das Fahrgefühl genießen möchten.

Das Xtra Watt Plus 2 hingegen ist mit einer Shimano Alfine 11-Gang-Nabenschaltung ausgestattet und richtet sich an sportlichere Fahrer:Innen und Fahrer, die ein direkteres Fahrerlebnis bevorzugen. Die präzise Gangschaltung bietet eine ausgewogene Übersetzungsbandbreite und läuft besonders ruhig. Damit eignet sich dieses Modell perfekt für dynamische Strecken und eine aktive Fahrweise.

"Das Xtra Watt Plus ist für deinen Alltag gemacht. Egal, wohin es geht - dein Bike ist startklar, wenn du es bist. Steig auf, fahr los und komm entspannt an."

Das vollständige Presskit findest du hier zum Download.

Original-Content von: ROSE Bikes GmbH, übermittelt durch news aktuell