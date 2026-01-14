A&M Unternehmerberatung GmbH

Der stille Preiskiller im Handwerk: Warum fehlende Positionierung mehr schadet als jede Konkurrenz – und wie die A&M Beratung Betriebe stärkt

Hannover (ots)

Breites Leistungsangebot, hohe Nachfrage, aber kaum Luft zum Atmen: Obwohl ihre Auftragsbücher Jahr für Jahr prall gefüllt sind, bleiben Gewinnspannen und Wachstumsmöglichkeiten vieler Handwerksbetriebe äußerst überschaubar. Woran aber liegt das? Und noch wichtiger: Wie lässt sich dieser Missstand zuverlässig beheben?

Auf den ersten Blick scheint im Handwerk alles zu laufen: Die Auftragslage ist gut, die Nachfrage stabil, die Auslastung hoch. Dennoch finden sich viele Unternehmer täglich im Dauerstress wieder – lange Arbeitstage, hoher organisatorischer Aufwand und das permanente Gefühl, immer schneller arbeiten zu müssen, prägen ihren Alltag. Vor allem aber bleiben ihre Gewinne überschaubar, Investitionen lassen sich kaum tätigen, echte unternehmerische Freiheit rückt in weite Ferne. „Betriebe bieten nahezu alles an, nehmen jeden Auftrag zu beliebigen Preisen entgegen und hoffen, dass sich der Einsatz eines Tages auszahlt. Dass sie aber genau dadurch in eine Abwärtsspirale aus sinkenden Margen, steigender Belastung und fehlender Zukunftssicherheit geraten, merken sie meist viel zu spät“, berichtet Alexander Thieme von der A&M.

„Echte Entlastung und greifbare Perspektiven kommen tatsächlich erst dann, wenn sich Handwerker eingestehen, dass nicht die branchenweite Preispolitik das eigentliche Problem ist, sondern die eigene Austauschbarkeit“, fügt er hinzu. Genau hier setzt die Arbeit der A&M an: Seit Jahren begleitet das Team rund um Alexander Thieme Unternehmen dabei, sich aus dem reinen Reaktionsmodus zu lösen und durch klare Positionierung wieder aktiv zu steuern, welche Aufträge zu welchen Preisen angenommen werden. Die A&M versteht sich dabei nicht als kurzfristiger Problemlöser, sondern als strategischer Begleiter, der Handwerker unterstützt, ihr Profil zu schärfen, Prozesse zu ordnen und ihre wirtschaftliche Entwicklung nachhaltig zu sichern. Welche Probleme hierbei dringend gelöst werden müssen und wie das gelingt, verrät Alexander Thieme hier.

Preisdruck als hausgemachtes Problem: Woher er kommt und warum sich Handwerker dringend daraus befreien müssen

Zur Überraschung vieler Handwerker entsteht der allgegenwärtige Preisdruck ihrer Branche in den meisten Fällen nicht durch äußere Marktbedingungen allein, sondern ist größtenteils hausgemacht. So sorgen fehlende Positionierung, ein zu breites Leistungsangebot und mangelnde Differenzierung dafür, dass Betriebe austauschbar werden und in ziellosen Preisschlachten untergehen. Besonders komplexe und schwer kalkulierbare Aufträge erhöhen den organisatorischen Aufwand zusätzlich, treiben die Fehlerquote nach oben und versprechen trotz hoher Auslastung nur geringe Renditen. Niedrige Margen sind dementsprechend häufig das Ergebnis unstrukturierter Auftragsannahme und eines Rabattverhaltens, das kurzfristig zwar Aufträge sichert, langfristig jedoch wirtschaftliche Stabilität kostet.

Dabei verlangt der Markt heute längst nach klar erkennbaren Spezialisten – ein breites Portfolio verwässert hingegen Wahrnehmung und Suchbarkeit. Ohne Positionierung leidet somit nicht nur die Preisakzeptanz, sondern auch die Sichtbarkeit bei Google und anderen Kanälen, gerade für profitable Leistungen. Darüber hinaus setzt vielen Betrieben auch der Mangel an belastbaren Strukturen schwer zu: ineffiziente Abläufe, langsameres Arbeiten und steigende interne Kosten. „Viele Handwerker kämpfen demnach nicht gegen den Markt, sondern gegen die Folgen ihrer eigenen Unklarheit“, ordnet Alexander Thieme die Problematik ein. „Sich aus der Vergleichbarkeit zu befreien, ist damit nicht mehr optional, sondern wirtschaftlich absolut notwendig.“

Von der Analyse bis zur Umsetzung: Wie die A&M eine klare Positionierung und damit echte Perspektiven schafft

Um für ihre Kunden genau das zu erreichen, setzt die A&M im ersten Schritt stets auf eine detaillierte Auftragsanalyse, bei der profitable Angebote systematisch von zeitfressenden und wenig rentablen Aufträgen getrennt werden. Auf dieser Grundlage rückt der Fokus auf standardisierte, gut systematisierbare Leistungen, die effizient erbracht und zuverlässig kalkuliert werden können. Daraus entsteht ein klares Leistungsprofil – eine Positionierung, die nicht nur intern Orientierung schafft, sondern auch nach außen wirkt. So werden auch Marketingmaßnahmen konsequent auf diese profitablen Kernleistungen ausgerichtet, während gleichzeitig der notwendige Mut gestärkt wird, Aufträge mit geringer Rentabilität bewusst abzulehnen. „Wachstum entsteht schließlich nicht durch mehr Arbeit, sondern durch die richtigen Aufträge“, betont Alexander Thieme hierzu.

Ergänzend dazu professionalisiert die A&M die Preisstrategie der Betriebe: Strukturierte Verhandlungen, klare Argumentationsleitfäden und ein bewusster Umgang mit Rabatten ersetzen spontane Zugeständnisse. Regionale Vorteile wie Nähe, Erreichbarkeit und gewachsene Vertrauensverhältnisse werden zudem genutzt, um das Expertenprofil weiter zu schärfen. Die Spezialisierung dient dabei als zentraler Wachstumstreiber, indem sie höhere Margen, effizientere Abläufe und ein besser planbares Personalmanagement ermöglicht. Dabei zeigen sich die Resultate hiervon auch in der Praxis deutlich: mehr Gewinn bei gleicher oder sogar geringerer Arbeitszeit, höhere Preisakzeptanz durch klare Expertise und eine stabile Auslastung mit planbaren, profitablen Aufträgen. Am Ende gewinnen die Unternehmer wieder Kontrolle über Zeit, Kapazitäten und ihre wirtschaftliche Entwicklung.

