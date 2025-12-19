Samsung Electronics GmbH

Smart haushalten in der Weihnachtszeit

Bild-Infos

Download

Eschborn (ots)

Wenn das Zuhause im Glanz der Lichter erstrahlt, läuft der Haushalt auf Hochtouren - und der Stromzähler gleich mit. Zwischen Festmahl und Filmabend summiert sich der Energieverbrauch schnell auf ungeahnte Höhen. Der Ausweg: intelligente Technik. SmartThingsvon Samsung vernetzt intelligente Hausgeräte so, dass sie quasi "nebenbei" Zeit, Energie und damit bares Geld sparen können.

Wenn das Zuhause mitdenkt

Für ein Smart Home braucht man intelligente Geräte und eine Plattform, die alles vereint: Samsung liefert das Komplettprogramm, angefangen bei cleveren Geräten: Dank AI Vision in Bespoke AI Kühlgeräten meldet der French Door Kühlschrank RM94F[2], wenn die manuell eingegebenen Haltbarkeitsdaten ablaufen oder die Tür zu lange offensteht.[3] Das ist besonders praktisch, wenn an Feiertagen öfter gekocht und eingelagert wird. Über SmartThings und die Samsung Food+ App schlägt das Gerät passende Rezepte vor und hilft, Lebensmittelreste kreativ zu verwerten. So wird nicht nur Energie gespart, sondern auch Foodwaste reduziert - ein smarter Beitrag für weniger Verschwendung mitten in der Festzeit.

Auch das Weihnachtskochen wird entspannt: Die Samsung Food+ App kann Rezepte aus dem Internet übernehmen, die Zubereitungseinstellungen direkt an den Bespoke AI Backofen senden und so für ein stressfreies Festmahl sorgen. Das Induktionskochfeld mit AI Boiling Detection regelt kochende Speisen automatisch herunter. Das kann Energie sparen und Sicherheit in die Weihnachtsküche bringen.

Nach den Schlemmertagen lassen sich mit Samsung Health und der Food+ App Ernährung und Einkaufsliste einfach an persönliche Fitnessziele anpassen. Das macht den Übergang vom Genuss zur gesunden Routine im neuen Jahr nahtlos und bequem.

Lichterglanz ohne Kostenschock

Die Smart Home Plattform SmartThings von Samsung macht das Zuhause richtig smart. Während im ganzen Haus die Lichterketten funkeln, schafft die App den Überblick.

SmartThings Energy zeigt in Echtzeit, wie viel Strom verbraucht wird, erkennt automatisch Geräte mit hohem Verbrauch und schlägt Optimierungen vor. Mit der App kann man den Energieverbrauch überblicken oder Routinen festlegen, etwa dass sich Geräte nachts automatisch deaktivieren. All das lässt sich zentral mit einem Klick über das Smartphone oder TV-Gerät steuern.

Clever investieren und langfristig profitieren

Der Einstieg ins smarte Wohnen erfordert kein utopisches Budget. Wer bei Neuanschaffungen auf SmartThings-kompatible Modelle achtet, legt den Grundstein für ein vernetztes Zuhause. Bestehende Geräte können über smarte Steckdosen und Sensoren eingebunden werden.

SmartThings setzt auf offene Standards wie Zigbee und Thread, sodass sich mehr als 6.000 Geräte von rund 300 Herstellern kombinieren lassen. Das schafft Flexibilität und macht es leicht, die eigene Smart-Home-Welt Stück für Stück zu erweitern. Auch die Lichterketten am Küchenfenster und im Vorgarten lassen sich smart steuern: In Verbindung mit einer smarten Steckdose lässt sich die Weihnachtsbeleuchtung bequem per Smartphone-App an und ausschalten oder Routinen einstellen: Dann zaubern die festlichen Dekorationen automatisch ein Lächeln aufs Gesicht, leuchten aber nur dann, wenn es gewünscht ist.

Ein Smart Home, das sich selbst schützt

Je vernetzter das Zuhause, desto wichtiger ist der Schutz sensibler Daten. Laut einer Samsung Umfrage[4] haben jedoch nur wenige Deutsche smarte Hausgeräte als mögliche Einfallstore für Cyberangriffe im Blick - ein Irrtum.

Samsung begegnet dieser Bedrohung mit Knox Matrix, einer ab Werk integrierten Sicherheitsarchitektur, die das gesamte Smart Home schützt. Basierend auf Blockchain-Technologie und Post-Quantum-Kryptografie erkennen Geräte Risiken in Echtzeit und trennen betroffene Komponenten automatisch vom Netzwerk. Über das Knox Matrix Dashboard lassen sich alle Schutzfunktionen zentral verwalten. Für dieses Sicherheitskonzept erhielt Samsung von Underwriters Laboratories (UL) das höchste Zertifikat - den "Diamond"-Status[5].

Stress runter, Freude rauf - das ganze Jahr

Auch wenn Weihnachten immer ein Stück "alle Jahre wieder" bleibt, kann es jedes Jahr ein bisschen smarter werden: Mit SmartThings und smarten Geräten lassen sich Energie, Geld und Zeit sparen und die Hektik an den Festtagen reduzieren.

SmartThings

SmartThings ist die Smart Home Plattform von Samsung. Mit der App lassen sich über 6.000 Geräte von über 300 Herstellern zentral steuern, automatisieren und überwachen. Die SmartThings App ist kostenlos in allen App-Stores für iOs und Android erhältlich. In Deutschland hat sie über 18 Millionen Nutzer*innen[6]. 2025 belegt SmartThings in einem Test von Stiftung Warentest mit der Note "Gut" Platz 3 der getesteten Smart Home Plattformen[7]. Mehr Informationen www.samsung.com/de/smartthings

Weitere Informationen:

[1] SmartThings App erforderlich, verfügbar auf Android- und iOS-Geräten. Eine WLAN-Verbindung und ein Samsung-Konto sind erforderlich.

[2] Energieeffizienzklasse:

[3] Stand Januar 2025 kann AI Vision Inside 37 Lebensmittel wie frisches Obst und Gemüse erkennen. Wenn das Lebensmittel nicht erkennbar ist, wird es möglicherweise als unbekannter Artikel aufgeführt. AI Vision Inside kann keine Lebensmittel in den Kühl- oder Gefrierfächern identifizieren oder auflisten. Sie erkennt Lebensmittel auf der Grundlage von Deep-Learning-Modellen, die regelmäßig aktualisiert werden können, um die Genauigkeit zu verbessern, und macht automatisch Vorschläge zur Bezeichnung der Lebensmittel. Wenn Lebensmittel durch eine Hand verdeckt sind, kann das Lebensmittel nicht erkannt werden und wird als "unbekannt" gelistet. Der Benutzer muss die Liste möglicherweise manuell bearbeiten, um die Genauigkeit zu gewährleisten.

[4] Die Studie wurde im April 2025 von FleishmanHillard TRUE Global Intelligence in Zusammenarbeit mit Focaldata durchgeführt. Insgesamt wurden 8.284 Verbraucher*innen aus dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Kroatien und Griechenland befragt, darunter 1.051 aus Deutschland. LINK, weitere Informationen sind auf Nachfrage erhältlich

[5] https://www.ul.com/resources/lot-security-rating-levels-guide, weitere Informationen zum Zertifikat sind auf Anfrage erhältlich.

[6] Quelle: Registrierte Nutzer*innen in Deutschland, Stand November 2025: 17,985,079, weitere Informationen sind auf Anfrage erhältlich

[7] Quelle: Stiftung Warentest Ausgabe 08/2025, Samsung SmartThings (geprüft mit Aeotec Smart Home Hub) auf Platz 3 mit einer Beurteilung von Gut (2,4) hinter Home Assistent (2,3) und Homey (2,3) https://www.test.de/Smart-Home-Systeme-im-Test-5198446-0/ - Im Test: 14 Smart-Home-Systeme, Qualitätsurteil: 4x gut, 8x befriedigend, 2x ausreichend, die offen für Geräte anderer Anbieter sind und für die eine Smart Home Zentrale verfügbar ist, die mind. 2 Smart Home Funkprotokolle unterstützt. Die Zentralen wurden von Jan-Mrz. 2025 im Handel gekauft. Die Preise ohne Versand wurden im Juni 2025 durch geizahls.de erhoben.

Original-Content von: Samsung Electronics GmbH, übermittelt durch news aktuell