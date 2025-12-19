Samsung Electronics GmbH

Der vielleicht beste Neujahrsvorsatz? Weniger Stress, mehr Wohlbefinden und ein Zuhause, das mitdenkt

Plätzchen, Raclette und wenig Bewegung - nach der Weihnachtsfeierei ist es mit dem Jahreswechsel Zeit, sich auf das Wohlbefinden und das bewusste Leben zu fokussieren. Damit gute Vorsätze nicht schon nach 3 Tagen in der Alltagshektik und unter Bergen schmutziger Wäsche untergehen, gibt es Unterstützung vom intelligenten, vernetzten Zuhause und vielen cleveren Geräten.

Die Sportschuhe an und go!

Ein Hebel für Wohlbefinden und Fitness ist Bewegung. Aber im Alltagstrott ruft die Couch eben doch oft lauter als die Sportschuhe. Die Motivation bringt ein smarter Trainingsparter am Handgelenk - die Samsung Galaxy Watch mit dem Lauf-Coach[1]. Er erstellt ein passendes Trainingsprogramm, das auf dem individuellen Fitnesslevel basiert und dabei hilft, die abgestimmten Ziele zu erreichen. Die Samsung Galaxy Watch analysiert Leistung und Laufniveau und gibt einen detaillierten Trainingsplan, je nachdem wie lang die Strecke werden soll. Auf besonders Ambitionierte wartet 2026 das Marathon-Training.

2026 ausgewogene Essroutinen finden

Wichtiger Baustein für das Wohlbefinden ist die Ernährung. Klar, die Kids freuen sich über Schokomüsli, Nudeln und Pizza. Doch die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt für kleine Esser*innen 250 bis 350 g Obst und Gemüse täglich. Vorlieben und Vorgaben vernünftig zu balancieren, das ist manchmal nicht ganz einfach. Und im Alltagsstress bleibt die eigene Ernährung oft auf der Strecke. Damit sich die Essensfrage 2026 nicht mehr täglich stellt, hilft die Health App auf dem Samsung Smartphone, ausgewogene Essgewohnheiten zu entwickeln. Praktisch: Mit dem Food Tracker lassen sich Barcodes scannen, um Details zu Lebensmitteln wie Kalorien und Nährwertangaben in die App zu integrieren.

Und die Samsung Galaxy Watch hilft zusätzlich: Der Antioxidantien-Index[2] zeigt per Messung am Finger, ob genug Obst und Gemüse auf dem Speiseplan standen, und gibt Tipps zur ausgewogenen Ernährung. Und mit Samsung Health und der Food+ App[3] lassen sich Ernährung und Einkaufsliste einfach an persönliche Fitnessziele anpassen.

Apropos Einkaufsliste, im intelligenten Zuhause lässt die sich auch aus dem Supermarkt checken. Dafür braucht es lediglich AI Vision im French Door Kühlschrank RM94F[4], der so seinen Inhalt kennt und in die Samsung Food+ App meldet, wenn Haltbarkeitsdaten ablaufen oder was noch für die Lauchsuppe fehlt. Der Clou: über SmartThings und die Samsung Food+ App schlägt das Gerät Rezepte vor und hilft, Lebensmittelreste kreativ zu verwerten. So muss es nicht mehr immer wieder auf Pasta mit Pesto hinauslaufen. Das unterstützt beim Übergang von der Feiertags-Schlemmerei zur ausgewogenen Routine im neuen Jahr.

Sauberkeit ist wichtig fürs Wohlgefühl

Ist das Zuhause sauber, machen wir es uns gerne gemütlich. Smarte Hausgeräte denken mit und helfen dabei, schneller entspannen zu können. Die Bespoke AI Waschmaschine[5] mit AI Wash+ analysiert, welche Stoffe mit welchem Verschmutzungsgrad gereinigt werden sollen und passt den Einsatz von Waschmittel, Wasser und die Waschdauer an. Der Saug- und Wischroboter Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra übernimmt Reinigungsaufgaben und passt seine Leistung an Untergrund und Verschmutzung an. Und er kann noch mehr. Falls man unterwegs ist, zeigt ein Blick in die SmartThings-App auf dem Smartphone[6] per Kamera im vernetzten Robosauger, wie es dem Hund geht. Er braucht Unternhaltung oder ein beruhigendes Wort? Kein Problem. Via Lautsprecher des Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra mit dem Tier sprechen oder Musik abspielen.

Gut Schlafen erst recht im neuen Jahr

Wenn die Kids seit Tagen schlecht schlafen, ist ausreichend guter Schlaf auch bei den Eltern Mangelware. Der SmartThings-Nachtmodus unterstützt die ganze Familie beim entspannten Zubettgehen: Das Licht dimmt automatisch, die Vorhänge schließen sich und die Räume stellen sich auf Schlafkomfort ein. Die Haustür verriegelt sich per Smart Door Lock, Kameras schalten in den Sicherheitsmodus und noch eingeschaltete Geräte, die nicht gebraucht werden, werden deaktiviert. Im Kinderzimmer startet sanftes Einschlaflicht oder die Lieblingsgeschichte, während im Elternschlafzimmer das Smartphone in den "Nicht stören"-Modus wechselt. Und dank SmartThings lassen sich viele der kompatiblen Geräte zentral über die App steuern; ein SmartThings Hub bindet zusätzliche Geräte ein, damit man darüber alles entspannter steuern kann.

Sicher auch im digitalen Zuhause

Je vernetzter das Zuhause, desto wichtiger ist der Schutz sensibler Daten. Samsung hat vorgesorgt mit Knox Matrix, einer integrierten Sicherheitsarchitektur, die alle integrierten Geräte im Smart Home schützt. Basierend auf Blockchain-Technologie und Post-Quantum-Kryptografie erkennen Geräte Risiken in Echtzeit und trennen betroffene Komponenten automatisch vom Netzwerk. Über das Knox Matrix Dashboard lassen sich alle Schutzfunktionen zentral verwalten. Für dieses Sicherheitskonzept erhielt Samsung von Underwriters Laboratories (UL) das höchste Zertifikat - den "Diamond"-Status[7].

Das Familienjahr wird smart

Mit einem vernetzten Zuhause, das mitdenkt, können gute Vorsätze alltagstauglich werden: SmartThings im Smart Home kann Stress reduzieren und Familien Zeit für das ermöglichen, was wirklich zählt. Damit 2026 organisierter, aktiver und smarter und so auch glücklicher werden kann.

6 Tipps für einen smarten Alltag:

#1 Morgen-Routine einrichten: Von SmartThings morgens automatisch das Licht heller werden lassen, die Kaffeemaschine starten und die Wetter-Info auf dem AI Home Display[8] des Bespoke Kühlschranks studieren - um entspannt in den Tag zu kommen.

#2 Genug getrunken? Das Trink-Tracking mit Samsung Health - eine einfache Gewohnheit, die großen Impact für Wohlbefinden und Hautzustand haben kann.

#3 Social Challenges: Samsung Health startet Fitness-Challenges mit Freunden oder Familie - gemeinsame Ziele sind motivierender als einsame Vorsätze.

#4 Digitale Detox-Zeiten einrichten: Via SmartThings ungestörte Zeit mit entspannter Musik, warmem Licht und ohne Smartphone gestalten - das ist Me-Time.

#5 Lichtsteuerung für den natürlichen Rhythmus: Smarte Leuchten so programmieren, dass Lichtquellen abends wärmeres Licht ausstrahlen, um durch mehr Melatonin im Körper besser zu schlafen.

#6 Luftqualität und Raumtemperatur anpassen: Mit Smart-Home-Sensoren die Raumluft überwachen.

SmartThings

SmartThings ist die Smart Home Plattform von Samsung. Mit der App lassen sich über 6.000 Geräte von über 300 Herstellern zentral steuern, automatisieren und überwachen. Die SmartThings App ist kostenlos in allen App-Stores für iOS und Android erhältlich. In Deutschland hat sie über 17 Millionen Nutzer*innen[9]. 2025 belegt SmartThings in einem Test von Stiftung Warentest mit der Note "Gut" Platz 3 der besten Smart Home Plattformen[10]. Mehr Informationen www.samsung.com/smartthings

Weitere Informationen:

[1] Running-Coach ist verfügbar auf Android Smartphones (Android 10 oder aktueller) und erfordert die Samsung Health-App Version 6.30 oder aktueller. Samsung Account Login erforderlich. Nur verfügbar auf der Samsung Galaxy Watch Ultra. Vor Nutzung des Running-Coaches müssen Nutzer*innen einen Laufleistungstest durchführen.

[2]Antioxidantien-Index ist verfügbar auf Android Smartphones (Android 10 oder aktueller) und erfordert die Samsung Health-App Version 6.30 oder aktueller. Samsung Account Login erforderlich. Zum Messen den Finger auf den Sensor auf der Rückseite der Galaxy Watch legen und 5 Sekunden lang gedrückt halten. Für ein genaues Ergebnis wird der Daumen empfohlen. Eine wiederholte Messung aufgrund einer ungleichmäßigen Hautstruktur kann zu ungenauen Ergebnissen führen. Der Antioxidantien-Index dient nur zu Fitness- und Wellnesszwecken. Dies ist eine Labs-Funktion, die Nutzer*innen vor der offiziellen Einführung testen können. Nicht für die Verwendung zur Erkennung, Diagnose oder Behandlung medizinischer Zustände vorgesehen und lediglich zur persönlichen Information bestimmt. Für medizinische Beratung suche bitte ärztliches Fachpersonal auf.

[3] Verfügbar auf Android- und iOS-Geräten. Eine WLAN-Verbindung und ein Samsung Konto sind erforderlich.

[4] Energieeffizienzklasse E

[5] Energieeffizienzklasse:

[6] Verfügbar auf Android- und iOS-Geräten. Eine WLAN-Verbindung und ein Samsung-Account sind erforderlich.

[7] https://www.ul.com/resources/lot-security-rating-levels-guide

[8] AI Home bezieht sich auf die 7-Zoll- oder 9-Zoll-LCD-Bildschirme der Geräte. Das bedeutet nicht, dass alle auf dem AI Home verfügbaren Dienste intelligent sind oder mithilfe Künstlicher Intelligenz Informationen oder Ergebnisse generieren. Bestimmte Funktionen, auf die über das AI Home zugegriffen werden kann, verwenden KI-basierte Algorithmen, die regelmäßig aktualisiert werden können, um die Genauigkeit zu verbessern. KI-basierte Algorithmen können unvollständige oder falsche Informationen generieren.

[9] Quelle: https://bigdata.samsung.com/portal/learning/detail?seq=175&newsletter

[10] Quelle: Stiftung Warentest Ausgabe 08/2025, Samsung SmartThings auf Platz 3 hinter Home Assistent und Homey mit einer Beurteilung von Gut (2,4), https://www.test.de/Smart-Home-Systeme-im-Test-5198446-0/ - Im Test: 14 Smart-Home-Systeme, die offen für Geräte anderer Anbieter sind und für die eine Smart Home Zentrale verfügbar ist, die mind. 2 Smart Home Funkprotokolle unterstützt. Die Zentralen wurden von Jan-Mrz. 2025 im Handel gekauft. Die Preise ohne Versand wurden im Juni 2025 durch geizahls.de erhoben.

