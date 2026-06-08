Caravanserei

Auszeit in Farbe: Caravanserei erweitert Freizeitangebote um Kunst-Workshops

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Oranienburg (ots)

Die Caravanserei baut ihr vielseitiges Angebot für Erholung, Freizeit und persönliche Auszeiten weiter aus. Ab Juli können Gäste in Zusammenarbeit mit den Künstlerinnen Andrea Hentze und Nadine Rössel von art.LAB43 selbst kreativ werden. Mit drei neuen Veranstaltungsformaten richtet sich die Caravanserei sowohl an Erwachsene als auch an Familien und bietet die Möglichkeit, ohne Vorkenntnisse die Freude am Malen zu entdecken.

Kreative Auszeit mit Pinsel, Farben und Genuss

Beim Format "Sip & Paint" erwartet die Teilnehmenden ein inspirierender Abend in entspannter Atmosphäre. Bei einem Glas Sekt und kleinen Häppchen gestalten sie unter Anleitung der Künstlerinnen ihr eigenes Kunstwerk. Die Motive wechseln regelmäßig und reichen von Portraits und Wildblumen bis hin zu abstrakten Kompositionen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Freude am kreativen Schaffen und das gemeinsame Erlebnis.

Familien können beim Workshop "Family & Friends" gemeinsam kreativ werden. Eltern und Kinder malen Seite an Seite und lernen unterschiedliche Maltechniken kennen. Die Künstlerinnen geben altersgerechte Motive vor - etwa bunte Selbstporträts oder fantasievolle Tierbilder - und begleiten die Teilnehmenden Schritt für Schritt bei der Umsetzung.

Ein Tag ganz für die Kunst

Wer tiefer in die Welt der Malerei eintauchen möchte, findet im "My Painting-Retreat" die passende Gelegenheit. In der EventLodge der Caravanserei verbringen maximal acht Teilnehmende einen ganzen Tag in kreativer Atmosphäre. Unter individueller Begleitung von Andrea Hentze und Nadine Rössel entsteht ein persönliches großformatiges Kunstwerk - ganz ohne Vorerfahrung. Das Retreat lädt dazu ein, den Alltag hinter sich zu lassen, die eigene Kreativität zu entdecken und sich auf die intuitive Freude am Malen einzulassen. Am Ende des Tages nimmt jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer das selbst geschaffene Kunstwerk mit nach Hause.

Vielfältige Angebote für jeden Geschmack

Mit den neuen Kreativangeboten ergänzt die Caravanserei ihr bereits breit gefächertes Freizeit- und Erholungsprogramm. Wer Entspannung sucht, kann an einem der zahlreichen Yogakurse teilnehmen oder im Tiny Spa mit Sauna, Massagen und Kosmetikanwendungen abschalten.

Auch sportlich Aktive kommen auf ihre Kosten: Anfang Juli eröffnet auf dem Gelände ein neues Sportfeld mit Angeboten für Beachvolleyball, Basketball, Fußball, Boule, Tischtennis und Minigolf. Darüber hinaus lädt die abwechslungsreiche Umgebung zu Fahrradtouren und Wanderungen durch die brandenburgische Natur ein. Wer das urbane Leben bevorzugt, erreicht von der Caravanserei aus auch die Berliner Innenstadt in kurzer Zeit.

Mit der Kombination aus Kreativität, Bewegung, Wellness und Natur schafft die Caravanserei noch mehr Möglichkeiten für individuelle Auszeiten und besondere Urlaubserlebnisse.

Weitere Informationen unter: www.caravanserei.de

Über die Caravanserei:

Die Caravanserei ist ein neues Urlaubsresort im Oranienburger Ortsteil Schmachtenhagen, rund 45 Minuten nördlich von Berlin. Auf dem weitläufigen Gelände des ehemaligen Bauernmarktes vereint das Resort einen modernen Campingplatz mit 150 Stellplätzen und ein Tiny-House-Hotel mit 30 unterschiedlich gestalteten Mini-Häusern. Zum Angebot gehören ein Spa-Bereich, ein naturnah angelegter Schwimmteich, ein Restaurant mit saisonaler, regionaler Küche sowie ab 2026 zusätzliche Freizeit- und Sportmöglichkeiten. Nachhaltigkeit ist zentraler Bestandteil des Konzepts. Zudem legt das Unternehmen Wert auf Bodenständigkeit,

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