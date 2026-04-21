Caravanserei

Auf den Hund gekommen

Die CARAVANSEREI bietet Gästen und ihren Vierbeinern ab April professionelles Dogsitting

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Oranienburg (ots)

Wer seinen Urlaub mit Hund verbringt, kennt das Dilemma: Ein Museumsbesuch in Berlin, ein Einkaufsbummel in Potsdam oder ein Tagesausflug in die Stadt - vieles davon lässt sich mit der Fellnase nur schwer realisieren und stresst Mensch und Tier. Ab April bietet die CARAVANSEREI deshalb einen neuen Service für ihre Gäste: professionelles Dogsitting. Während Herrchen und Frauchen Kultur genießen, durch Boutiquen schlendern und einen Tag in der Stadt verbringen, sind die vierbeinigen Lieblinge bestens versorgt. Die Dogsitter der CARAVANSEREI kümmern sich um die Hunde und erkunden mit ihnen die Natur rund um das Gelände - mit ausgedehnten Spaziergängen, viel Bewegung und Aufmerksamkeit.

In guten Händen: geschulte Dogsitter übernehmen die Betreuung

Das Dogsitting wird flexibel angeboten. Hunde können ein- oder zweimal täglich zu einem einstündigen Spaziergang abgeholt werden, während sie ansonsten in ihrer gewohnten Umgebung - etwa im Camper oder Tiny House - bleiben. Alternativ ist eine intensivere Betreuung möglich: Dann verbringt der Dogsitter vier oder acht Stunden mit dem Hund. Preis auf Anfrage.

Da die Plätze begrenzt sind, empfiehlt sich eine frühzeitige Buchung per E-Mail unter kontakt@caravanserei.de.

Für das Angebot arbeitet die CARAVANSEREI mit lilahund zusammen. Das Ausbildungsprojekt in Berlin und Brandenburg qualifiziert Menschen aus sozialen, pädagogischen und therapeutischen Berufen gemeinsam mit ihren Hunden zu Therapie- oder Pädagogikbegleithund-Teams. Ziel ist es, die Mensch-Hund-Beziehung zu stärken und Hunde gezielt für den Einsatz in sozialen Einrichtungen auszubilden - auch mit speziellen Programmen für Tierschutzhunde.

Die CARAVANSEREI bietet dafür ideale Voraussetzungen: viel Natur, ein großzügiges Trainingsgelände und Übernachtungsmöglichkeiten. Deshalb findet der Praxisteil der Ausbildung regelmäßig auf dem Gelände statt.

Mit dem neuen Dogsitting-Service der CARAVANSEREI wird der Aufenthalt für Gäste mit Hund noch entspannter und vielseitiger. Während Herrchen und Frauchen die Großstadt genießen, erleben ihre Vierbeiner Abenteuer in der Natur.

Weitere Informationen unter: www.caravanserei.de

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