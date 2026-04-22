Caravanserei

Vom Beet bis zur Biogasanlage - Caravanserei mit ganzheitlichem Naturkonzept

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Oranienburg (ots)

Der neue Küchengarten der Caravanserei ist sichtbarer Ausdruck eines Konzepts, das weit über die Kulinarik hinausgeht. Hier wird nicht nur angebaut, sondern ein Anspruch erlebbar gemacht: Nachhaltigkeit beginnt im Kleinen - und entfaltet ihre Wirkung im gesamten Resort.

Im rund 1.800 Quadratmeter großen Küchengarten mit Gewächshaus wird ein Großteil dessen angebaut, was später auf den Tellern landet: Kräuter, Beeren, Salate, Tomaten sowie Rotkohl, Kohlrabi und viele weitere Gemüsesorten. Was nicht vor Ort wächst, stammt von regionalen Partnern. Ob Spargel aus dem benachbarten Kremmen oder Produkte aus der Umgebung - verarbeitet wird, was die Saison hergibt. Dieses Prinzip prägt die Gastronomie ebenso wie das ergänzende Angebot, etwa den Verkaufsautomaten, der rund um die Uhr mit regionalen Produkten wie Eiern oder Wurst bestückt ist.

"Unser Küchengarten ist mehr als nur ein kulinarisches Element - er steht sinnbildlich für unser Verständnis von Nachhaltigkeit. Wir wollen zeigen, dass bewusster Umgang mit Natur, regionale Wertschöpfung und moderner Tourismus kein Widerspruch sind, sondern sich ideal ergänzen", sagt Oliver Wandel, Geschäftsführer der Caravanserei.

Nachhaltigkeit ganzheitlich gedacht

Nachhaltigkeit endet in dem Urlaubsresort vor den Toren Berlins nicht beim Essen. Bereits bei Planung und Bau der Caravanserei wurde darauf geachtet, die Natur so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. Kein Baum wurde gefällt, stattdessen entstanden neue Lebensräume: Hecken, bepflanzte Wälle, Blühwiesen und Staudengärten fördern gezielt die Biodiversität auf dem Gelände.

Auch energetisch geht die Caravanserei eigene Wege. Eine Biogasanlage versorgt das gesamte Resort mit Strom aus nachwachsenden Rohstoffen aus der unmittelbaren Umgebung. Die entstehende Abwärme wird für die Beheizung der Gebäude genutzt, während gleichzeitig Ladesäulen für Elektrofahrzeuge mit Ökostrom betrieben werden.

Das Naturerlebnis setzt sich im Badebereich fort: Der naturnahe Schwimmpool kommt ohne chemische Zusätze aus und wird durch Pflanzen und Filtersysteme gereinigt - für ein Badeerlebnis im Einklang mit der Umwelt.

"Mit der Natur verbunden" ist für die Caravanserei mehr als ein Leitmotiv. Es ist ein Anspruch, der jede Entscheidung prägt - vom eigenen Anbau über die Energieversorgung bis hin zur Gestaltung des gesamten Geländes. Ziel ist es, eine grüne Oase zu schaffen, die nicht nur Erholung bietet, sondern auch Verantwortung übernimmt.

Weitere Informationen unter: www.caravanserei.de

Über die Caravanserei:

Die Caravanserei ist ein neues Urlaubsresort im Oranienburger Ortsteil Schmachtenhagen, rund 45 Minuten nördlich von Berlin. Auf dem weitläufigen Gelände des ehemaligen Bauernmarktes vereint das Resort einen modernen Campingplatz mit 150 Stellplätzen und ein Tiny-House-Hotel mit 30 unterschiedlich gestalteten Mini-Häusern. Zum Angebot gehören ein Spa-Bereich, ein naturnah angelegter Schwimmteich, ein Restaurant mit saisonaler, regionaler Küche sowie ab 2026 zusätzliche Freizeit- und Sportmöglichkeiten. Nachhaltigkeit ist zentraler Bestandteil des Konzepts. Zudem legt das Unternehmen Wert auf Bodenständigkeit, Transparenz und Fairness.

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