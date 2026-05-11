Caravanserei

Die Caravanserei macht Wellness mobil

Urlaubsresort nahe Berlin erweitert Spa-Angebot und bietet private Whirlpools für Camper und Gäste des Tiny House-Hotels

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Oranienburg (ots)

Wellness und Natur - die gehören in der Caravanserei zusammen. Jetzt hat das Urlaubsresort nördlich von Berlin sein Entspannungsangebot um ein besonderes Highlight erweitert: Seit Mai dieses Jahres stehen Gästen mobile Whirlpools zur Verfügung, die direkt zum Tiny House oder einem Stellplatz hinzugebucht werden können. Damit schafft die Caravanserei ein Urlaubserlebnis, das in dieser Form außergewöhnlich ist - ein Boutique-Tiny-Hotel und modernes Campingresort mit Spa-Auszeit mitten in der Natur.

Im Aktionszeitraum bis 31. Mai 2026 kostet der Whirlpool nur 29,90 Euro pro Tag. Anschließend beträgt der Preis für den ersten Tag 79,90 Euro, jeder weitere Tag kostet 29,90 Euro.

"Viele verbinden Camping noch immer mit einem eher einfachen Urlaubserlebnis. Wir zeigen, dass es auch anders geht", sagt Oliver Wandel, Geschäftsführer der Caravanserei. "Unsere Gäste sollen Natur, Freiheit und Komfort gleichermaßen genießen können. Mit den neuen Whirlpools unter freiem Himmel schaffen wir ein Angebot, das Wellness und Camping auf besondere Weise verbindet."

Viele Möglichkeiten zu Entspannen

Wellness spielt im Gesamtkonzept des Resorts eine zentrale Rolle. Herzstück des Angebots ist das Tiny Spa - klein, aber hochwertig ausgestattet. In der Sauna finden bis zu acht Gäste Platz. Ergänzt wird das Angebot durch verschiedene Massage- und Kosmetikanwendungen. Auch einige der insgesamt 30 individuell gestalteten Tiny Häuser, die sogenannten Wellnesshütten, verfügen über eine eigene Sauna. Für Erfrischung sorgt anschließend der Naturschwimmteich mit separatem Kinderbereich - ganz ohne Chemie und eingebettet in die Natur.

Mit der CARAVANSEREI ist im Oranienburger Ortsteil Schmachtenhagen ein Resort entstanden, das Hotellerie, Camping, Wellness und Freizeitangebote miteinander verbindet. Neben dem Tiny House-Hotel und dem Campingbereich gehören auch ein modernes Restaurant mit regionaler Küche, eine EventLodge sowie zahlreiche Sport- und Freizeitmöglichkeiten zum Angebot.

Weitere Informationen unter: www.caravanserei.de

Über die Caravanserei:

Die Caravanserei ist ein neues Urlaubsresort im Oranienburger Ortsteil Schmachtenhagen, rund 45 Minuten nördlich von Berlin. Auf dem weitläufigen Gelände des ehemaligen Bauernmarktes vereint das Resort einen modernen Campingplatz mit 150 Stellplätzen und ein Tiny-House-Hotel mit 30 unterschiedlich gestalteten Mini-Häusern. Zum Angebot gehören ein Spa-Bereich, ein naturnah angelegter Schwimmteich, ein Restaurant mit saisonaler, regionaler Küche sowie ab 2026 zusätzliche Freizeit- und Sportmöglichkeiten. Nachhaltigkeit ist zentraler Bestandteil des Konzepts. Zudem legt das Unternehmen Wert auf Bodenständigkeit, Transparenz und Fairness.

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